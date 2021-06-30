Кокорин-младший снова устроил драку в кафе

Почти год братья Кокорины провели за решёткой за драку в кафе «Кофемания» в начале октября 2018-го. Кокорин-старший больше не участвовал в подобных инцидентах, а вот его младший брат Кирилл снова устроил драку. Напившись, Кирилл с другом решили попасть в кафе, куда их не пускали без QR-кодов. Парни не смирились с отказом и устроили драку с сотрудниками заведения.

Дебоширов доставили в полицию, где на них завели дело об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Молодым людям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей, уточняет StarHit.