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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5009 постов • 676 подписчиков подписаться
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Кокорин-младший снова устроил драку в кафе

Кокорин-младший снова устроил драку в кафе (2 фото)

Автор:
30 июня 2021 13:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: драка   драка в кафе   знаменитости   интересное   кокорин   фото   шоу бизнес   
1916
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Младший брат Александра Кокорина Кирилл устроил драку в одном из кафе Москвы из-за QR-кодов. С другом Кареном Григоряном молодой человек пытался попасть в заведение, но без QR-кодов, свидетельствующих о наличии прививки, их не пустили. Молодые люди не собирались сдаваться и устроили драку.

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Метки: драка   драка в кафе   знаменитости   интересное   кокорин   фото   шоу бизнес   
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11k
Artem 2 часа назад
Как можно быть настолько тупым, чтобы ругаться с человеком, который тебе потом еду принести должен сделанную не при тебе в соседнем помещении?!
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3k
barracuda 36 секунд назад
два дятла, что старший, что младший...
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5k
lapinas 12 минут назад
Соскучилась девка по тюрьме.
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1k
Incognito 14 минут назад
За фальшивые бабки подписывают лишь подписку о невыезде и выпускают?!?! За мордобой в кафе и нанесение телесных повреждений другим лицам явно намеренно твсего смешные 4К деревянных и отпускают?!?! Серьезно что ли?! Что с этим гос-вом не так, блин?! Судебная система прогнившая напрочь!
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2k
Frank Borman 22 минуты назад
Все люди равны, но некоторые равнее других. Делаем ставки, дамы и господа: этот элитник получит условку, или маленький штраф?
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12k
* Полчаса назад
Нападение на сотрудников кафе, это административка?
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35k
kalinser Полчаса назад
Идиоту одной ходки мало!
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2k
Умница-красавица 38 минут назад
Что за бред? Чувак под подпиской совершает административку и ему все 4 тыс штрафа? Да ему это как цена билета в луна-парк, не более чем развлекуха
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181
Sergel Fman 39 минут назад
Одно слово. Кокоша... Черт на лыжах.
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904
Электрик 44 минуты назад
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4k
Свирепый Бамбр 49 минут назад
Далбайоб на генетическом уровне!
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33k
Alex 55 минут назад
Может этого пид**са снова на очко посадить?
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256
bylbatarasich 59 минут назад
Кокоряку на коряку!
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Ну там понятные проблемы с головой ...
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22k
Батончик с маком Час назад
Дружба с Абизияном довела до деградации
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2k
Максим Час назад
Логика дурака: так, власть запретила проход в пункты общепита без пропуска. Правильно, надо подраться с тем, кто вынужден исполнять этот закон. Ведь именно так это и работает!

Сколько чудаков на свете. Ну что, особенный?
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11k
Элитный тигр Час назад
Да закройте уже этого гон*дона лет на пяток, если с первого раза не понял. Или этой смазливой мордашке за решеткой больше нравится???
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16k
Денис Час назад
Брат одного из тысяч футболистов РФ подрался...ппц новость.
Скоро ждём новость типа "Двоюродная сестра воллейболистки ткацкого ПТУ номер 6 города Иваново забеременела".
Вы совсем ополоумели, господа топикстартеры?
Кому какое дело до этих кокориных и прочих говноедов?
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995
Пихайло Час назад
Не, ну четыре штуки за отличную веселуху для друзей - это прям копейки!
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717
Meri Poppins Ufa Час назад
Это что? Это зачем. Ждем пост про то как сосед Мамаева пнул соседскую кошку.
Хотя, если умишком пораскинуть, после фишек их реально на ЦТ к малахову пригласят... автору плюсую
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
вот такие они дети б@ядей...
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