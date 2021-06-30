Кокорин-младший снова устроил драку в кафе

Младший брат Александра Кокорина Кирилл устроил драку в одном из кафе Москвы из-за QR-кодов. С другом Кареном Григоряном молодой человек пытался попасть в заведение, но без QR-кодов, свидетельствующих о наличии прививки, их не пустили. Молодые люди не собирались сдаваться и устроили драку.
Почти год братья Кокорины провели за решёткой за драку в кафе «Кофемания» в начале октября 2018-го. Кокорин-старший больше не участвовал в подобных инцидентах, а вот его младший брат Кирилл снова устроил драку. Напившись, Кирилл с другом решили попасть в кафе, куда их не пускали без QR-кодов. Парни не смирились с отказом и устроили драку с сотрудниками заведения.
Дебоширов доставили в полицию, где на них завели дело об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Молодым людям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей, уточняет StarHit.
К слову сказать, друг Кирилла Карен Григорян проходил по делу о драке в «Кофемании». Недавно Григоряна также задержали с фальшивыми деньгами. Григорян свою вину признал, и его отпустили под подписку о невыезде.
Источник:
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Сколько чудаков на свете. Ну что, особенный?
Скоро ждём новость типа "Двоюродная сестра воллейболистки ткацкого ПТУ номер 6 города Иваново забеременела".
Вы совсем ополоумели, господа топикстартеры?
Кому какое дело до этих кокориных и прочих говноедов?
Хотя, если умишком пораскинуть, после фишек их реально на ЦТ к малахову пригласят... автору плюсую