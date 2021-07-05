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Покровский посвятил Билану песню после скандала с отменённым концертом

Покровский посвятил Билану песню после скандала с отменённым концертом (4 фото)

Автор:
05 июля 2021 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ногу свело   билан   знаменитости   интересное   покровский   скандал   фото   шоу бизнес   
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2 июля из-за поведения Билана на фестивале Roof Place отменили выступление группы "Ногу свело". Макси Покровский опубликовал видео в своём Instagram, где буквально наорал на Билана. После этого Покровского стали обвинять в том, что он пытается "похайпиться" на имени "знаменитейшего" Билана. Макс снова ответил, но на этот раз песней.

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Метки: Ногу свело   билан   знаменитости   интересное   покровский   скандал   фото   шоу бизнес   
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214
колян Час назад
Ну если вы интересуетесь, плевал я на них обоих!
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35k
Олег 6 минут назад
Еще бузову и морге.. (хер знает как он пишется) пригласите! И все дружно к малахову!
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13k
Михаил Гривин 23 минуты назад
Борьба была равна: боролись два говна.
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4k
a6m5 Полчаса назад
Кого волнует возня этих скоморохов? Их дело - развлекать публику. Вот они и развлекают, как могут.
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7k
Alexander 39 минут назад
Сошлись в битве два клоуна. И если с Димкой всё ясно - безобидный дурачок, то Макси (!чё блть за макси?) откровенно подленький персонаж. Живёт он в Америке, но концерты даёт в России, пишет песни как у нас всё ужасно, рассказывает байки как режим устраивает на него тиранические гонения (перенос концертов из-за коронавируса), призывает скакать за Тихоновскую и Лёшу-Спасителя.

Отрывки из его песен:

Молчание ягнят
Нашей кровью тротуары мыли
Нам в сердца прикладами стучали
Мы слова любви давно забыли,
Потому что столько лет молчали

Золотое время
Мы сегодня выбрали вождя
И походу Бога солнца и дождя
Человеку очень нужен Бог
Потому что он без Бога - лох
Мы себе построили дома
Чтобы в них совсем сойти с ума
Разорвали горные пласты
И сходили с девушками в кусты

За@б@ли
Пусть узнают потомки
Как мы верили в байки
Угорая в Тик-Токе
Убивались за лайки
Но потом оказалось
Всё вокруг это зона
Кузовов автозаков
И дубинок ОМОНа

Дышать
Не понимал, как избивают за то, что гей
Пытают кошек и собак, стреляют в голубей
Не понимал, когда бросаются гранатами
И ходят в масках с автоматами
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100
evilbus 47 минут назад
Иди ты в жупу Покровский, и Билана с собой забери!
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7k
Алеksей 50 минут назад
Максу явно не нужен "хайп" на Ди.Бил.е, у него своя аудитория. А то, что Ди.Бил. наркоман это мы помним и видели.
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
В жопу вас, нах.у.й с этими п.и.д.о.р.а.м.и и никчёмными у.ё.б.к.а.м.и.
Сегодня на 82 году умер ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ.
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43
Марина Сидорова Гёз Уленшпигель Час назад
Умер и умер, что орать-то?..
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
Ногу свело и меня повело
В небе биплан -на сцене Билан
Вырос сын баскетболистом, Ё-хо-хо-хо-хо

Вот такие вот песни
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
на "неадекватную агонию" он обращать внимания не будет, но ролик записал
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6k
workmen77 Час назад
Из этих двух персонажей Покровский у меня вызывает большее уважение, но зря он затеял эту историю, Билан просто певец, который ничего не решает.
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40k
Александр Час назад
Я за Родину!
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6k
Игорь Час назад
червячки
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2k
Александр Едигаров Час назад
Билан б...
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2k
AmberFox 2 часа назад
Я понял твой план, Дима e-Блан!
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55k
pynh 2 часа назад
Таки да. Давно вы про Покровского слышали?
з.ы. морально готов страдать за правду
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
2 сапога - пара
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97
korney Hallo FreeSpace Час назад
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