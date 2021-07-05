Покровский посвятил Билану песню после скандала с отменённым концертом

2 июля из-за поведения Билана на фестивале Roof Place отменили выступление группы "Ногу свело". Макси Покровский опубликовал видео в своём Instagram, где буквально наорал на Билана. После этого Покровского стали обвинять в том, что он пытается "похайпиться" на имени "знаменитейшего" Билана. Макс снова ответил, но на этот раз песней.
Поле того, как Покровский наорал на Билана, тот выложил на своей страничке обращение к исполнителю, где он пожелал всем доброго утра. В комментариях отметилась Рудковская, которая заметила, что Покровский просто хотел напомнить о своём существовании и хайпануть на имени Билана.
После этого Билан снова опубликовал на своей странице ролик, в котором сам обвинил Покровского в хайпе на своём имени. Также Билан заметил, что большинство людей на его стороне (интересно, кто эти люди?) и что он всегда соблюдает меры предосторожности.
В ответ Билану Покровский снова записал видео, где отметил, что вопрос был решён с директором и была договорённость не раздувать конфликт дальше. Однако, Билан опубликовал своё обращение раньше и Макс в этот раз записал песню.
После этого фронтмен известной группы включил на ноутбуке отрывок трека со словами "Я понял твой план, Дима Билан!".
А вы за кого в этом конфликте?
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Отрывки из его песен:
Молчание ягнят
Нашей кровью тротуары мыли
Нам в сердца прикладами стучали
Мы слова любви давно забыли,
Потому что столько лет молчали
Золотое время
Мы сегодня выбрали вождя
И походу Бога солнца и дождя
Человеку очень нужен Бог
Потому что он без Бога - лох
Мы себе построили дома
Чтобы в них совсем сойти с ума
Разорвали горные пласты
И сходили с девушками в кусты
За@б@ли
Пусть узнают потомки
Как мы верили в байки
Угорая в Тик-Токе
Убивались за лайки
Но потом оказалось
Всё вокруг это зона
Кузовов автозаков
И дубинок ОМОНа
Дышать
Не понимал, как избивают за то, что гей
Пытают кошек и собак, стреляют в голубей
Не понимал, когда бросаются гранатами
И ходят в масках с автоматами
Сегодня на 82 году умер ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ.
В небе биплан -на сцене Билан
Вырос сын баскетболистом, Ё-хо-хо-хо-хо
Вот такие вот песни
з.ы. морально готов страдать за правду