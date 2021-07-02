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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5012 постов • 676 подписчиков подписаться
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Анастасия Волочкова растянулась в автобусе для фото, пока пассажиры ждали

Анастасия Волочкова растянулась в автобусе для фото, пока пассажиры ждали (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 09:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: волочкова   знаменитости   интересное   пассажиры   фото   шоу бизнес   шпагат   
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Анастасия Волочкова отправилась в Астрахань, где уже успела надоесть обычным смертным. Ради того, чтобы сделать фото, балерина растянулась на водительском сидении автобуса. Пока водитель фотографировал балерину, пассажиры терпеливо ждали.

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Метки: волочкова   знаменитости   интересное   пассажиры   фото   шоу бизнес   шпагат   
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27  комментариев
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1k
Андрей Час назад
она не знает что мыть гораздо эффективней ??
что она все её проветривает ?
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33k
Гёз Уленшпигель 12 секунд назад
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2k
NIS 57 секунд назад
Поди выдвигаться от одномандатного собралась ! Предвыборную агитацию развернула !
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2k
Frank Borman 2 минуты назад
Мыть надо, а не проветривать. Видно, у Насти отключили дома горячую воду, вот она и страдает.
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15k
Serg2001 3 минуты назад
"Поехавшая на фоне алкоголизма и одиночества увядающая вульгарная бабища как умеет привлекает к себе внимание". Вот как должен называться этот пост... ))
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4k
VL 3 минуты назад
бабуся спятила
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2k
Pill 9 минут назад
Ума нет - считай калека.
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5k
Leo Sun 18 минут назад
"Волочкова и троллейбус" звучит так же странно, как и "Волочкова и интеллект".
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−7
Сергей 24 минуты назад
Похоже кроме этого она уже ничего не умеет
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238
Dima Полчаса назад
да что эта пиСда себе позволяет, сучка увидел бы её в городе лично нахутор бы послал, вывез бы ее в степь путь там мошкару астраханскую кормит, достала она уже мля, сил нету...
у меня всё.
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5k
Sergey Полчаса назад
пох, я бы вдул
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
ну раз, ну два ... но сколько же можно ???
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1k
Татьяна Юсова Полчаса назад
А это уже психическое отклонение!!!
Не у Волочковой, которая умеет и любит делать шпагаты в любом месте и в любое время.
А у авторов подобных постов, который следят за Волочковой 24 часа в сутки, комментируют каждый её шаг, а из любого шпагата делают очередную «сенсацию», чтобы хайпануть на чужой известности и собрать лайки в соцсетях.
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845
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Ну что сделаешь, если бог талантов больше не дал, крутится как может.
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23k
Vazari Полчаса назад
За пост минус , конечно поставил. Жалко, еще за "инста-диву", поставить нельзя...
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5k
Алексей Полчаса назад
Каникулы что ли начались? Опять эта покемонка со своими мусорными постами высунула голову из канализации
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3k
Виктор Штурмаревич 42 минуты назад
И чего она на сидении раскорячилась,рядом такой рычаг переключения скоростей простаивает.
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1k
zu4ara 44 минуты назад
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11k
Евгений 49 минут назад
Чем меньше упоминают волочкову, тем сильнее падает ценник. Вот и приходится ей корячиться.
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518
Добрый Самаритянин 54 минуты назад
Скорее всего, это какая-то болезнь.
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40k
Прораб 57 минут назад
Да ну нафиг. Не растянулась, а раскорячилась
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Как мою бабулю на миллион по телефону развели Как мою бабулю на миллион по телефону развели Он, она и её нога. Волочкова растянулась на казахском поэте Он, она и её нога. Волочкова растянулась на казахском поэте Скучали? Волочкова раскинула свой шпагат на всю яхту Скучали? Волочкова раскинула свой шпагат на всю яхту Анастасию Волочкову заметили на генеральской даче. Балерину спалила жена Анастасию Волочкову заметили на генеральской даче. Балерину спалила жена Волочкова снова поражает нас своим шпагатом, на этот раз голая Волочкова снова поражает нас своим шпагатом, на этот раз голая Вижу поверхность - делаю на ней шпагат. Волочкова отшпагатировала Турцию Вижу поверхность - делаю на ней шпагат. Волочкова отшпагатировала Турцию
PokemonKa
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