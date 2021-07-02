Анастасия Волочкова растянулась в автобусе для фото, пока пассажиры ждали

Анастасия Волочкова отправилась в Астрахань, где уже успела надоесть обычным смертным. Ради того, чтобы сделать фото, балерина растянулась на водительском сидении автобуса. Пока водитель фотографировал балерину, пассажиры терпеливо ждали.
Бывшая балерина Анастасия Волочкова отправилась в Астрахань. По пути в город Анастасия сделала необычные фотографии. Сидя на водительском сидении автобуса женщина похвасталась своей растяжкой, пока другие пассажиры ждали. В роли фотографа выступил сам водитель автобуса.
Надо ли говорить, что пассажиры были недовольным этим ожиданием? В Астрахани сейчас стоит сильная жара, и пассажирам пришлось ждать в духоте, пока инста-дива нафотографируется.
В сети пользователи посмеялись над нелепой выходкой Волочковой
QR-код показывает водителю?
Охлаждает вареник под кондеем 😁
Предъявите билет! Вот билет на балет! На трамвай билета нет!
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- Вижу поверхность - делаю на ней шпагат. Волочкова отшпагатировала Турцию
- Скучали? Волочкова раскинула свой шпагат на всю яхту
- Он, она и её нога. Волочкова растянулась на казахском поэте
- Волочкова снова поражает нас своим шпагатом, на этот раз голая
- Анастасию Волочкову заметили на генеральской даче. Балерину спалила жена
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что она все её проветривает ?
у меня всё.
Не у Волочковой, которая умеет и любит делать шпагаты в любом месте и в любое время.
А у авторов подобных постов, который следят за Волочковой 24 часа в сутки, комментируют каждый её шаг, а из любого шпагата делают очередную «сенсацию», чтобы хайпануть на чужой известности и собрать лайки в соцсетях.