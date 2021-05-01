Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму

Армен Бежанян посетил праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу № 58. За это же место борется экс-мэр Перми, депутат Госдумы Игорь Шубин.

«[Заявление на участие в праймериз] на выборы в Госдуму по единому федеральному избирательному округу [подал] Армен Бежанян (+одномандатный округ № 58)», — сообщает пресс-служба партии.

Ранее в ВК Армен сообщил, что собирается пойти на праймериз, если его пост наберёт больше 1000 лайков.