Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму

В 2019 году Армен Бежанян стал депутатом города Осы Пермского края. Однако, россиянам он знаком по роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны». Похоже, быть депутатом Осы Армену нравится, и поэтому он решил стать кандидатом в депутаты Госдумы.
Армен Бежанян посетил праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу № 58. За это же место борется экс-мэр Перми, депутат Госдумы Игорь Шубин.
«[Заявление на участие в праймериз] на выборы в Госдуму по единому федеральному избирательному округу [подал] Армен Бежанян (+одномандатный округ № 58)», — сообщает пресс-служба партии.
Ранее в ВК Армен сообщил, что собирается пойти на праймериз, если его пост наберёт больше 1000 лайков.
Пользователи сети понадеялись, что Армен идёт в Госдуму ради народа, а не для того, чтобы заработать денег. На эти обвинения Бежанян ответил, что он достаточно обеспечен.
"В соцсетях ,некоторые анонимные мерзавцы,позволили себе,обвинить меня в изощрённом способе заработать на выборах.
Дамы и Господа,Леди и Джентльмены,Братья и Сёстры никогда и ни у кого не просил и не собираюсь просить финансовой либо иной материальной помощи.
Я абсолютно самостоятелен,в том числе и финансово, и если обращусь -то только за советом!", - заявил Бежанян.
В 2019 году актёр Армен Бежанян стал кандидатом от партии власти на место в Осинской городской думе первого созыва. По информации избиркома Пермского края, актер и предприниматель набрал 197 (то есть 47,58%) голосов избирателей, сообщали мы ранее.
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"Пользователи сети понадеялись, что Армен идёт в Госдуму ради народа, а не для того, чтобы заработать денег. На эти обвинения Бежанян ответил, что он достаточно обеспечен."
И все конечно же поверили
она чо... без кресла останется ?((
https://www.mk.ru/politics/2021/04/30/yuliyu-volkovu-iz-tatu-utverdili-dlya-uchastiya-v-praymeriz-er.htmlhttps://www.mk.ru/politics/2021/04/30/yuliyu-volkovu-iz-tatu-utverdili-dlya-uchastiya-v-praymeriz-er.html