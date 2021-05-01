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Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму

Армэнка из "Реальных пацанов" собрался в Госдуму (3 фото)

Автор:
01 мая 2021 11:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Армен Бежанян   госдума   интересное   политика   реальные пацаны   фото   шоу бизнес   
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В 2019 году Армен Бежанян стал депутатом города Осы Пермского края. Однако, россиянам он знаком по роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны». Похоже, быть депутатом Осы Армену нравится, и поэтому он решил стать кандидатом в депутаты Госдумы.

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Метки: Армен Бежанян   госдума   интересное   политика   реальные пацаны   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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19k
мистер Конвей Твитти 54 минуты назад
Ну что-ж,понятно желание армэшки обеспечить свое будущее до конца жизни.И пусть не кормит народ байками о своей финансовой самодостаточности и бескорыстном желании помочь людям - не затем идут в ер и госду...у,чтобы примерить на себя образ матери Терезы...
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182
Владимир Г. 4 минуты назад
Может хватит уже артистов, певцов да спортсменов в депутаты брать? Тесту место у печи!
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21k
Батончик с маком 8 минут назад
Решили с хохлов пример брать? Клоуны уже повсюду
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21k
Юрьевич 22 минуты назад
"В 2019 году актёр Армен Бежанян стал кандидатом от партии власти на место в Осинской городской думе первого созыва."

"Пользователи сети понадеялись, что Армен идёт в Госдуму ради народа, а не для того, чтобы заработать денег. На эти обвинения Бежанян ответил, что он достаточно обеспечен."

И все конечно же поверили
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10k
Максим 36 минут назад
на рынке торговля не пошла?
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5k
Андрей Крылов 44 минуты назад
Актёр? Пусть в кино и театрах сначала себе имя сделает. а там посмотрим. В Госдуме и так хватает всяких некомпетентных бездельников. И да. Как сказано ниже, фиг в Госдуму просто так независимый кндидат пройдёт! Все такие "нзависимые" пддерживаются той или иной партией и (или) стоящими финансовыми форотилами. Без спонскорской поддержки он даже в избирательные списки не попадёт. Знаю эту "кухню" изнутри.
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10k
котегRUS Час назад
а как же Олечка Бузова ?(((
она чо... без кресла останется ?((
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8k
Шурум-бурум Час назад
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