Анфиса Чехова оскорбила буряток, сравнив себя с ними и с алкоголиками

Бурятские женщины вознегодовали, когда Анфиса Чехова сравнила своё опухшее лицо с их внешностью. Кроме этого, Чехова ещё и сравнила себя с алкоголичками, которых бьют мужья. Бурятки очень обиделись, а вот алкоголички промолчали...
Анфиса Чехова на шоу решила рассказать о своём неудачном опыте инъекций. По её словам, природа одарила её пышными формами, но один раз она решилась попробовать.
"Врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Я была как алкоголичка, избитая своим сожителем. Ненавидела свое отражение», - не подумав, ляпнула Анфиса Чехова в эфире передачи «Скажи, подруга» на канале «Домашний».
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После этого заявления на Чехову посыпался хейт от буряток. Они обвиняли её в расизме, оскорблении расы и советовали не приезжать в Бурятию. Анфиса Чехова на следующий день поспешила извиниться.
"Дорогие бурятские женщины! Мне очень неприятно от того, что, не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой. Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу! Несмотря на то, что я правда не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться", - покаялась Анфиса.
"Я считаю женщин любой нации, возраста, веса, вероисповедания красивыми! Простите, что ляпнула глупость, не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными. Я получила хороший урок, который научит меня впредь тщательней следить за тем, что я говорю, не только в эфире, но и в жизни!", - не унималась раскланиваться знаменитость.
Однако, в комментариях подписчики не спешили прощать Чехову.
Просто мода какая то странная , сначала брякнуть на весь мир ,а потом извинятся .
Тупо уже хайпуют на теме внешности буряток
Как у нас теперь просто:сначала оскорбить целую нацию, а потом попросить прощения
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А вот Чехова разве красавица? Простое, ничем не выразительное лицо и фигура сильно на любителя. Мимо такой на улице пройдёшь и взгляд не зацепится.
У бурятского смеха глаз вообще нет!
Так скучно уже.
забывать стали сисястую походу