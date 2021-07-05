Анфиса Чехова оскорбила буряток, сравнив себя с ними и с алкоголиками

Анфиса Чехова на шоу решила рассказать о своём неудачном опыте инъекций. По её словам, природа одарила её пышными формами, но один раз она решилась попробовать.

"Врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Я была как алкоголичка, избитая своим сожителем. Ненавидела свое отражение», - не подумав, ляпнула Анфиса Чехова в эфире передачи «Скажи, подруга» на канале «Домашний».