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Анфиса Чехова оскорбила буряток, сравнив себя с ними и с алкоголиками

Анфиса Чехова оскорбила буряток, сравнив себя с ними и с алкоголиками (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: алкоголичка   бурятки   знаменитости   интересное   фото   чехова   шоу бизнес   
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Бурятские женщины вознегодовали, когда Анфиса Чехова сравнила своё опухшее лицо с их внешностью. Кроме этого, Чехова ещё и сравнила себя с алкоголичками, которых бьют мужья. Бурятки очень обиделись, а вот алкоголички промолчали...

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Метки: алкоголичка   бурятки   знаменитости   интересное   фото   чехова   шоу бизнес   
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15  комментариев
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11k
Artem 2 часа назад
Многим стоило бы задуматься, что за своей шарманкой следить нужно...
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1k
RaiJu 23 минуты назад
Считай, обидев буряток, она обидела всех азиаток России
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8k
Эльза Вайнц Час назад
Среди буряток много настоящих красавиц, просто глаз не оторвать. У них от природы пухлые чувственные губы, выразительные миндалевидные глаза, красивые высокие скулы, просто точёные лица. Такая интересная узкоэтническая красота.
А вот Чехова разве красавица? Простое, ничем не выразительное лицо и фигура сильно на любителя. Мимо такой на улице пройдёшь и взгляд не зацепится.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
33k
1.1M
Преподобный Стасян Час назад
Ой, да просто попиариться решила в очередной раз. Просто о ней стали забывать
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9k
Александр Час назад
У бурятского страха глаза узкие.
У бурятского смеха глаз вообще нет!
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6k
Alex Час назад
Предельно тупая курица.
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1k
Incognito Час назад
А что возьмешь от алкоголички-наркоши-шалавы?! Откуда у нее мозгам взяться?!
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97
korney Час назад
Сашка то не в курсе!
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2k
Максим 2 часа назад
Что-то надоело... сейчас пошумят, потом эта женщина с пониженной социальной ответственностью принесет извинения, скажет, что совсем не то имела в виду. Шум утихнет. Но какое-то время будут говорить о ней.
Так скучно уже.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
самому создать кипишь, а потом его поддерживать. как это современно ...
забывать стали сисястую походу
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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2k
Александр 2 часа назад
У таких персонажей скандал единственный способ напомнить о своей никчемной личности
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9k
Kostick 2 часа назад
странно обижаться, ежели действительно стала похожа на монголоида. некоторые очень сильно загорают, меланину много, так что, теперь и фраза "загорел и стал как негр", оскорбит баклажанов? чудные эти "меньшинства", как тридварасы, только и ищут, на что, или кого обидеться.
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