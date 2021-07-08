Александра Ботез провела незабываемое шахматное шоу на Манхэттене

25-летняя чемпионка по шахматам без проблем разобралась в нью-йоркском парке с шахматистом-любителем, потратив на партию не более 10 минут.
Чемпионка по шахматам Александра Ботез (Alexandra Botez), которую многие сравнивают с вымышленной героиней популярного шоу от Netflix «Ход королевы», продемонстрировала свои впечатляющие навыки, менее чем за 10 минут победив упрямого шахматиста в парке Юнион-сквер на Манхэттене.
25-летняя Ботез, имеющая за плечами 6 национальных чемпионских титулов, а также являющаяся обладательницей титула Мастер ФИДЕ Международной шахматной федерации, посетила культовую площадь Нью-Йорка во время своего отпуска, бросив вызов нескольким крутым уличным шахматистам.
Видео с триумфом Ботез, опубликованное 2 июля, было просмотрено на её популярном YouTube-канале «BotezLive» более 4,4 миллиона раз.
Ботез родилась в семье румынских иммигрантов в Далласе, штат Техас, США, а выросла в Канаде. Она начала играть в шахматы, когда ей было всего 6 лет после того, как отец заключил пари с её матерью.
«Моя мама немного играет. Поэтому он поспорила, что сможет научить меня играть, и что всего через 2 недели я смогу её победить», — рассказала она New York Post в декабре месяце прошлого года, когда все просто с ума сходили от сериала «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy) в главной роли.
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Тут она играла с соперником чуть посильнее и быстро проиграла.
Так что вокгруг нее, почему-то, в последнее время много хайпа, но по международным меркам она слабый игрок. Если уж интересуют шахматы есть и лучше стримеры - Хикару, Дубов, Леви, Непомнящий ит.д.