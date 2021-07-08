Александра Ботез провела незабываемое шахматное шоу на Манхэттене

Видео с триумфом Ботез, опубликованное 2 июля, было просмотрено на её популярном YouTube-канале «BotezLive» более 4,4 миллиона раз.

Ботез родилась в семье румынских иммигрантов в Далласе, штат Техас, США, а выросла в Канаде. Она начала играть в шахматы, когда ей было всего 6 лет после того, как отец заключил пари с её матерью.

«Моя мама немного играет. Поэтому он поспорила, что сможет научить меня играть, и что всего через 2 недели я смогу её победить», — рассказала она New York Post в декабре месяце прошлого года, когда все просто с ума сходили от сериала «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy) в главной роли.