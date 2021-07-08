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Александра Ботез провела незабываемое шахматное шоу на Манхэттене

Александра Ботез провела незабываемое шахматное шоу на Манхэттене (12 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 09:09
Сообщество : Спорт
Метки: Александра Ботез   Девушка   в мире   видеоыы   люди   спорт   фото   шахматы   
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25-летняя чемпионка по шахматам без проблем разобралась в нью-йоркском парке с шахматистом-любителем, потратив на партию не более 10 минут.

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Метки: Александра Ботез   Девушка   в мире   видеоыы   люди   спорт   фото   шахматы   
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3k
Виталий 37 минут назад
Почему автор ее упорно называет чемпионкой? Она победила в нескольких региональных юношеских турнирах и все. Ее титул это WFM, то есть она даже не WIM. И титулы т.к. она в Канаде выступала, как правило, - там на всю страну три WGM и один WIM, для сравнения в РФ только гроссмейстеров, среди девушек, более двух десятков - выступай она в РФ она бы вообще ничего бы не добилась...
Тут она играла с соперником чуть посильнее и быстро проиграла.
Так что вокгруг нее, почему-то, в последнее время много хайпа, но по международным меркам она слабый игрок. Если уж интересуют шахматы есть и лучше стримеры - Хикару, Дубов, Леви, Непомнящий ит.д.
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1k
Incognito 9 минут назад
А*уеть какое "достижение"....Чемпионка и мастер переиграла обычного любителя...медаль ей теперь за это?! И всё с таким пафосом подается, словно она Землю от катастрофы спасла... Пздц. Пусть ИИ попытается так переиграть, а не обычного слабого любителя в парке, вот тогда посмотрим сможет ли вообще. Каспаров не смог. А с сегодняшними технологиями этой и подавно это нереально сделать. Но почему то "избиение младенцев" тут подается как что то "вау!" и типа крутое. Ее комментарии вообще меня выбесили. Она хер что о себе возомнила и сама же издевается над любителями. Комплексы неполноценности и личные вавки, с желанием поднять свое эго с заведомо более слабого оппонента - они такие... Уважать ее за подобное уж точно не за что!
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9k
MakDag 48 минут назад
Белые начинают и выигрывают.
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28k
Acu900 51 минуту назад
Сейчас вот Гринпис...тьфу, BLM (вечно я путаю) возмущатся будет, белая играла в расисткую игру белыми (которая подразумевает право первого хода) и унизила всех нигг..афроамериканцев...
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3k
Федя Хитрый 52 минуты назад
Кто зашёл на шахматы посмотреть?
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10k
Taximaxi Час назад
Зато Майк Тайсон,хоть и изрядно поседевший,её на ринге за минуту бы ушатал.
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