Таинственное место, которое навсегда покинули люди

Германские Юго-Западная Африка - это немецкая колония, существовавшая на территории современной Намибии до Первой мировой войны.
Город постепенно уходит на дно песчаного моря.
Город, который мы посетим, был одним из центров добычи алмазов в начале 20 века. Но люди оставили его навсегда...
Давайте пройдемся по пустынным улочкам, послушаем как скрипят на ветру ржавые дверные петли.
Добро пожаловать в Колманскоп!
История Колманскопа началась в 1905 году, когда немцы решили построить неподалеку железную дорогу. В 1908 году железнодорожник Захараис Левала обнаружил в песке странный твердый камень.
Большинство строений городка полностью скрылось под песком.
Левала показал алмаз дороженому мастеру Штауху и тот, будучи минерологом-любителем опознал в камне алмаз. Весть быстро разнеслась по округе. Любители наживы быстро заполонили округу, принялись вымывать алмазы. Так началась алмазная лихорадка.
В городе было всего две улицы.
Уже в сентябре 1908 года вдоль железной дороги была создана запретная зона. Тогда же был основан и шахтерский городок Колманскоп.
Немцы принялись обустраивать город с характерной им скоростью и основательностью. Уже в 1911 году в городе была построена дюжина жилых домов, пекарня, больница, скотобойня, два паба, ресторан и даже клуб с кегельбаном.
Еще через пару лет в город было проведено электричество, имелась собственная конка и пивоваренное производство. Из Европы богатая администрация города выписывала музыкальные бэнды и театральные труппы.
Пять миллиононв карат алмазов. Именно столько было намыто в окрестностях Колманскопа. Но вскоре все закончилось...
Началась Первая мировая война.
В 1915 году Германские колониальные войска были разгромлены. Колония оказалась потеряна.
В 20-годы немецкие компании продали свои доли в алмазном бизнесе. Немцы стали уезжать. Город приходил в запустение.
Сейчас город-призрак, омываемый песчаными волнами доживает свой век посреди безбрежной пустыни. Большинство домов скрылись под песком.
В 1980 году крупнейший мировой добытчик алмазов отреставрировал здание магазина и концертного зала.
Город-призрак стали посещать туристы.
А наше путешествие подходит к концу...
Будете в Намибии - посетите некогда веселый городок Колманскоп.
Здесь жили и любили люди.
Источник:
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