FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2051 пост • 460 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Таинственное место, которое навсегда покинули люди

Таинственное место, которое навсегда покинули люди (10 фото)

Автор:
07 июля 2021 10:14
Сообщество : Путешествия
Метки: Таинственное место   африка   в мире   заброшенное   интересно   люди   пустыня   фото   
409
10

Германские Юго-Западная Африка - это немецкая колония, существовавшая на территории современной Намибии до Первой мировой войны.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Таинственное место   африка   в мире   заброшенное   интересно   люди   пустыня   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Kostick Час назад
не стало белого человека, всё пропало. как так? кто виноват?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Not Found! 36 минут назад
Очень жаль, что наше путешествие дошло до конца. Не уверен, что смогу ещё раз побывать в Намибии в веселом городке загадочного песка и развалин Колманскопе. Надеюсь увидеть, где то ещё место, где жили и любили люди…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Meri Poppins Ufa 56 минут назад
Зато независимость, как хорошо жить то стали. Все черные равны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном В Канаде нашли бутылку с письмом, которая могла быть сброшена с "Титаника" В Канаде нашли бутылку с письмом, которая могла быть сброшена с "Титаника" 10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать 10 фактов про цыган, которых вам лучше не знать Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке Реальность жизни в Нигерии, Гане и Южной Африке Кит заглотил и выплюнул американца Кит заглотил и выплюнул американца Куда исчезли сомалийские пираты? Куда исчезли сомалийские пираты?
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

410023



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу
0
90
Российский Робинзон: мужчина уехал из Чувашии, и уже шесть лет живет в подмосковном лесу
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
5
33
Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#автомобили#подборка#СССР#шоу бизнес#авто аварии#истории#сша
#Юмор#история#ynews#животные#Россия#фотографии#прикол#познавательно#кино#звезды
#интересно#интересное#дтп#автомир#аварии#картинки#позитив#природа#приколы#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться