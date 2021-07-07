Таинственное место, которое навсегда покинули люди

Город постепенно уходит на дно песчаного моря.







Город, который мы посетим, был одним из центров добычи алмазов в начале 20 века. Но люди оставили его навсегда...

Давайте пройдемся по пустынным улочкам, послушаем как скрипят на ветру ржавые дверные петли.

Добро пожаловать в Колманскоп!





История Колманскопа началась в 1905 году, когда немцы решили построить неподалеку железную дорогу. В 1908 году железнодорожник Захараис Левала обнаружил в песке странный твердый камень.