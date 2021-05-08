Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер

Сторонники же включения трансгендеров утверждают, что процесс перехода значительно снижает это преимущество, и что физические различия между спортсменами означают, что в спорте никогда не бывает по-настоящему равных условий игры.



Хаббард намеревается представлять команду Новой Зеландии на Олимпийских играх в Токио для участия в соревнованиях в категории женщин до 87 кг, в которых она в настоящее время в мировом рейтинге занимает 16-е место.





Добавим, что ряд людей в социальных сетях раскритиковал возможное включение Хаббард в предстоящие Олимпийские игры, заявив, что было бы несправедливо по отношению к другим женщинам позволить ей участвовать в соревнованиях.



«Тяжелоатлетки должны бойкотировать и изменить ход этого «творения истории»», — написал один пользователь Twitter.



Другие называли спортсменку «обманщиком», намекая на то, что участвуя в Играх она отбирает место у другой женщины.



Хаббард редко даёт интервью, но в 2017 году женщина заявила, что она просто хочет соревноваться в том виде спорта, который ей нравится, невзирая на критику.



«Если я попытаюсь взять этот вес на борт, это только усложнит подъём… Я такая, какая я есть», — сказала она.



«Я не хочу менять мир. Я просто хочу быть собой и делать то, что делаю.»