Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер

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Первой спортсменкой-трансгендером на Олимпиаде станет новозеландская штангистка Лорел Хаббард.
Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард (Laurel Hubbard) на пути к тому, чтобы стать первым трансгендерным спортсменом, принявшим участие в Олимпийских играх. Эта стало возможно после выполнения Лорел изменённых квалификационных требований к Играм в Токио.
43-летняя Хаббард родилась мужчиной, но сменила пол в возрасте 30 лет. До своего перевоплощения в 2013 году она участвовала в соревнованиях по тяжёлой атлетике среди мужчин.
43-летняя Хаббард родилась мужчиной, но сменила пол в возрасте 30 лет. До своего перевоплощения в 2013 году она участвовала в соревнованиях по тяжёлой атлетике среди мужчин.
Стоит сказать, что тяжелоатлеты и тренеры ранее уже жаловались на то, что трансгендера допускают к соревнованиям.
Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) сообщил, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) пересмотрела квалификацию из-за COVID-19, в результате чего Хаббард смогла пройти отбор на токийскую Олимпиаду.
Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) сообщил, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) пересмотрела квалификацию из-за COVID-19, в результате чего Хаббард смогла пройти отбор на токийскую Олимпиаду.
«NZOC может подтвердить, что пересмотренные системы квалификаций Международной федерации (IF), скорее всего, позволят ряду новозеландских тяжелоатлетов, в том числе трансгендерной спортсменке Игр Содружества Лорел Хаббард, выделить квоту на Токио-2020», — говорится в заявлении NZOC.
«Предыдущие 6 требований для посещения соревнований из-за COVID-19 были сокращены до 4.»
Она имеет право участвовать в Олимпийских играх с 2015 года, когда МОК (Международный Олимпийский Комитет) издал руководящие принципы, позволяющие любому трансгендерному спортсмену соревноваться в качестве женщины при условии, что их уровень тестостерона будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев до начала соревнований.
Некоторые учёные раскритиковали эти рекомендации, заявив, что они мало что делают для смягчения биологических преимуществ мужчин, прошедших половое созревание, включая плотность костей и мышц.
«Предыдущие 6 требований для посещения соревнований из-за COVID-19 были сокращены до 4.»
Она имеет право участвовать в Олимпийских играх с 2015 года, когда МОК (Международный Олимпийский Комитет) издал руководящие принципы, позволяющие любому трансгендерному спортсмену соревноваться в качестве женщины при условии, что их уровень тестостерона будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев до начала соревнований.
Некоторые учёные раскритиковали эти рекомендации, заявив, что они мало что делают для смягчения биологических преимуществ мужчин, прошедших половое созревание, включая плотность костей и мышц.
Сторонники же включения трансгендеров утверждают, что процесс перехода значительно снижает это преимущество, и что физические различия между спортсменами означают, что в спорте никогда не бывает по-настоящему равных условий игры.
Хаббард намеревается представлять команду Новой Зеландии на Олимпийских играх в Токио для участия в соревнованиях в категории женщин до 87 кг, в которых она в настоящее время в мировом рейтинге занимает 16-е место.
Добавим, что ряд людей в социальных сетях раскритиковал возможное включение Хаббард в предстоящие Олимпийские игры, заявив, что было бы несправедливо по отношению к другим женщинам позволить ей участвовать в соревнованиях.
«Тяжелоатлетки должны бойкотировать и изменить ход этого «творения истории»», — написал один пользователь Twitter.
Другие называли спортсменку «обманщиком», намекая на то, что участвуя в Играх она отбирает место у другой женщины.
Хаббард редко даёт интервью, но в 2017 году женщина заявила, что она просто хочет соревноваться в том виде спорта, который ей нравится, невзирая на критику.
«Если я попытаюсь взять этот вес на борт, это только усложнит подъём… Я такая, какая я есть», — сказала она.
«Я не хочу менять мир. Я просто хочу быть собой и делать то, что делаю.»
Хаббард намеревается представлять команду Новой Зеландии на Олимпийских играх в Токио для участия в соревнованиях в категории женщин до 87 кг, в которых она в настоящее время в мировом рейтинге занимает 16-е место.
Добавим, что ряд людей в социальных сетях раскритиковал возможное включение Хаббард в предстоящие Олимпийские игры, заявив, что было бы несправедливо по отношению к другим женщинам позволить ей участвовать в соревнованиях.
«Тяжелоатлетки должны бойкотировать и изменить ход этого «творения истории»», — написал один пользователь Twitter.
Другие называли спортсменку «обманщиком», намекая на то, что участвуя в Играх она отбирает место у другой женщины.
Хаббард редко даёт интервью, но в 2017 году женщина заявила, что она просто хочет соревноваться в том виде спорта, который ей нравится, невзирая на критику.
«Если я попытаюсь взять этот вес на борт, это только усложнит подъём… Я такая, какая я есть», — сказала она.
«Я не хочу менять мир. Я просто хочу быть собой и делать то, что делаю.»
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Метки: transgender в мире люди олимпийские игры спорт фото
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Вот и повеселимся тогда
спасибо, поблевал
Там где рулят деньги, подобная ху+ня долго не может продолжаться, по законам рынка.