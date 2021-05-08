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Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер

Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер (4 фото)

Автор:
08 мая 2021 10:42
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   в мире   люди   олимпийские игры   спорт   фото   
250
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Первой спортсменкой-трансгендером на Олимпиаде станет новозеландская штангистка Лорел Хаббард.

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Метки: transgender   в мире   люди   олимпийские игры   спорт   фото   
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15  комментариев
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5k
insaider 2 часа назад
П...да олимпийскому движению!
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49k
smakido 4 минуты назад
Ишь ты! Какой он хитросделанный!
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261
Suq Muddiq 15 минут назад
Я до сих пор не пойму, почему заключённые не идентифицируют себя как женщин и не переезжают в женские корпуса
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749
Сергей 17 минут назад
отличная новость! Я все ждал, когда глобальный батл начнется с рубилова между муслинами и хомосятиной, но шоу начнется с зарубы биологических женщин и, простихосподи, трасгендерных женщин)))
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10k
кира Полчаса назад
Слабак мужебаба! Мужчин победить не смог, отрезал себе яйца и решил(о) побеждать баб.
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Чтобы картина была полной, выставите транса бабу, которая стала мужиком, на татами, или на бокскрский ринг, против нормального мужика.
Вот и повеселимся тогда
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1k
RaiJu 46 минут назад
Ну тогда пусть отменяют допинг, пусть олимпийские игры превратятся в игры супермутантов с первентином и прочими наркотиками, это будет намного зрелищней
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3k
VL Час назад
Какая гнусь, какое иблищще!! Тфу нах, козлятину.
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5k
hhwost Час назад
#люди   #олимпийские игры   #спорт  -

спасибо, поблевал
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4k
Александр Час назад
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36k
Андрей Час назад
Кто нибудь будет переживать, если нашим певцам запретят выступать под флогом России? Подозреваю, что скоро мы также будем относиться к олимпийским играм. Допинг можно только избранным. Можно отрезать яйца и соревноваться с женщинами.
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869
GoInDown Час назад
Как хорошо что нас исключили.
Ссылка www.youtube.com
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331
суссик 2 часа назад
Так вроде бы, запретили участие в соревнованиях подобных существ. И именно на Западе.
Там где рулят деньги, подобная ху+ня долго не может продолжаться, по законам рынка.
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40k
Александр 2 часа назад
Ну можно уже даже не бойкотировать ОИ, а просто забить на них - их уже в евровидение превратили почти и политизировали до безобразия...
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