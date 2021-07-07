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На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром

На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром (17 фото)

Автор:
07 июля 2021 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   загар   люди   пересторались   подборка   солнце   фото   
1895
17

Самые плачевные результаты - в нашей фотоподборке со всех частей страны.

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Метки: в мире   загар   люди   пересторались   подборка   солнце   фото   
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8  комментариев
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17k
Егор 2 часа назад
Забыла убрать ложку с тарелкой?!
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35k
Example 6.2.6 15 минут назад
Я обгораю как спичка. И не на югах.. в наших широтах. 25.06.21 выехали друга ДР праздновать в лес у озера. Ну там купались, без маек ходили.. но я то был готов, держался постоянно тенька, в районе обеда когда солнце в зенит встало - майку и кепку одел, чтоб перестраховаться. И всё равно сгорел. Как будто я альбинос. Кожа до сих пор слазит, уже который слой пошёл. Первые 3 дня спал как иголках.. повернёшься не так и сразу просыпаешься от болевых ощущений.
С другой стороны. ездил на Азовское море в 2012, купил какой-то мощный крем от загара.. и под ним проходил там 2 недели, даже не загорел. Жалко флакон выкинул и не запомнил что за он был.. Ультимативная защита просто таки.
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1k
BAMBRA Полчаса назад
Самые впечатляющие результаты перезагара вам онко-дерматолог может показать.
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55k
pynh 2 часа назад
Я в первый день первой поездки в Турцию сгорел докрасна, т.к. "я не гомосек, я мазаться ничем не буду" =) В последующие поездки мазался кремом от загара как самый махровый.
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