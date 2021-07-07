На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром

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Самые плачевные результаты - в нашей фотоподборке со всех частей страны.
Стоит только солнышку начать как следует прогревать воздух, как на улицах появляются они — любители рискнуть и не намазаться солнцезащитным средством. Но даже те, кто всё-таки размазывают по себе SPF, не всегда оказываются в безопасности. Ведь солнечные лучи одинаково карают и тех, кто остался без защиты, и тех, кто это защиту намазал недостаточно тщательно. В итоге они ходят с неприятными ожогами разной степени болезненности и необычности!
1. Купил себе новую пару перчаток без пальцев
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2. Жена помогала мне намазать спину кремом от загара (дважды!)
3. Подруга сказала, что я выгляжу как палочка от мороженого
4. Всегда втирайте санскрин в спрее, а то будете похожи на сыр в крапинку
5. Всегда как следует втирайте крем от солнца!
6. Вот почему джинсы с дырками не стоит носить в солнечный день
7. Попросил друга растереть крем от солнца
8. Линии загара на теле — это же красиво, да?
9. Лето началось …
10. Встретил парня, который уснул на солнце с телефоном на груди
11. Один большой ожог после дня на пляже
12. Когда весь отпуск носил часы на руке, а потом понял, что от них остался эпичный загар
13. Забыла намазаться кремом от загара, но зато сработали солнцезащитные очки
14. Вот что происходит, если проваляться весь день у бассейна и забыть снять кулон
15. Коллега побрил голову, поехал играть в гольф и надел на голову козырёк
16. Забыла убрать тарелку и ложку с колен...
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С другой стороны. ездил на Азовское море в 2012, купил какой-то мощный крем от загара.. и под ним проходил там 2 недели, даже не загорел. Жалко флакон выкинул и не запомнил что за он был.. Ультимативная защита просто таки.
Последние 10 лет солнечных ожогов не имею.
Вот вам одно наблюдение, привез из Морокко - действует везде:
для уталения жажды пейте те же напитки, что и местные.
если употребляете в пищу незнакомые блюда/продукты - употребляйте их так же/ с тем же, что и местные.