На это смотреть больно: 16 людей, которые перестарались с загаром

Стоит только солнышку начать как следует прогревать воздух, как на улицах появляются они — любители рискнуть и не намазаться солнцезащитным средством. Но даже те, кто всё-таки размазывают по себе SPF, не всегда оказываются в безопасности. Ведь солнечные лучи одинаково карают и тех, кто остался без защиты, и тех, кто это защиту намазал недостаточно тщательно. В итоге они ходят с неприятными ожогами разной степени болезненности и необычности!

1. Купил себе новую пару перчаток без пальцев