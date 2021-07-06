В Томске водитель маршрутки не выдержал провокаций пассажира и выдал ему порцию тумаков

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В соцсетях уверены, что пассажира наказали по заслугам.
5 июля между пассажиры автобуса №20 в Томске стали свидетелями драки между водителем и агрессивным мужчиной, который начал "качать права". Как поясняют очевидцы, молодой пассажир сначала провоцировал водителя, потом потребовал остановить автобус в неположенном месте, а когда ему отказали, набросился на мужчину за рулем с кулаками. Такого обращения тот терпеть не стал и выдал ответную порцию тумаков. На видео, снятом очевидцами, к сожалению, попала только финальная часть конфликта, но, судя по голосам других пассажиров, они подтвердят, что парень в синих шортах получил по заслугам.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
А вот некоторые пользователи соцсетей из местного паблика уверены, что конфликт можно было решить без кулаков.
И судя по оценке действий на видео, полиция вполне может пропустить факт нанесения ударов пассажиром, зато водитель может отделаться значительным штрафом (при условии, если потерпевший в шортах не сильно пострадал).
"05.07.2021 года в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине в салоне маршрутного автобуса. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – собщают СМИ. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту избиения.
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ПыСы. Плеер ВК гавно.
*ремарка для пары клоунов, что любят излишне точные формулировки.