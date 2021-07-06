В Томске водитель маршрутки не выдержал провокаций пассажира и выдал ему порцию тумаков

5 июля между пассажиры автобуса №20 в Томске стали свидетелями драки между водителем и агрессивным мужчиной, который начал "качать права". Как поясняют очевидцы, молодой пассажир сначала провоцировал водителя, потом потребовал остановить автобус в неположенном месте, а когда ему отказали, набросился на мужчину за рулем с кулаками. Такого обращения тот терпеть не стал и выдал ответную порцию тумаков. На видео, снятом очевидцами, к сожалению, попала только финальная часть конфликта, но, судя по голосам других пассажиров, они подтвердят, что парень в синих шортах получил по заслугам.