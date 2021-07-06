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В Томске водитель маршрутки не выдержал провокаций пассажира и выдал ему порцию тумаков

В Томске водитель маршрутки не выдержал провокаций пассажира и выдал ему порцию тумаков (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 11:08
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водитель   конфликт   маршрутка   пассажир   томск   
1862
4
1
В соцсетях уверены, что пассажира наказали по заслугам.

Источник:

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Метки: видео   водитель   конфликт   маршрутка   пассажир   томск   
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19  комментариев
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1k
Viktor Час назад
Петушок в голубеньких шортиках аж ссыканул , все шорты мокрые .
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4k
NeDron 17 секунд назад
Все правильно сделал. Лишь бы фраер не побежал заяву писать: геммора будет - мама не горюй.
ПыСы. Плеер ВК гавно.
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690
ekolog67 11 минут назад
у меня по ссылке вк видео не открываются. за и бали уже!
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−16
Fedor 16 минут назад
обосцышь
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50k
alertol 18 минут назад
Поддерживаю Сергея и Ноунейма. Человек который наносит удар водителю во время движения, достоин всех мыслимых и немыслимых пиз№;%лей. Вообще я бы его посадил за покушение на убийство. Так что пусть радуется что отделался лёгкими пиз№;%лями
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25
SilentBod 38 минут назад
У "молодого пассажира" сзади потекло. Прям как в фильме Перегон герой Серебрякова говорил: "Спереди вы ершистые, а сзади говнистые. Чуть только надавишь ноготком, тут вы и запоёте, и гонор свой забудете!".
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15k
Пумба 41 минуту назад
Говновидео с говносайта. Какого хера такое выкладывать?! Ни начала, ни конца, куча матов... А то, что это водитель бьет пассажира, мы узнаем только из текста. С такой же уверенностью можно утверждать, что это откинувшийся зек мстит посадившему его следаку. Не? Ну тогда пруфы - в студию! У нас тут, слава богу, не убогий ВК, а приличные Фишки с думающими людьми.
Говновидео с говносайта. Какого хера такое выкладывать?! Ни начала, ни конца, куча матов... А то, что это водитель бьет пассажира, мы узнаем только из текста. С такой же уверенностью можно утверждать, что это откинувшийся зек мстит посадившему его следаку. Не? Ну тогда пруфы - в студию! У нас тут, слава богу, не убогий ВК, а приличные Фишки с думающими людьми.Посмотреть
Говновидео с говносайта. Какого хера такое выкладывать?! Ни начала, ни конца, куча матов... А то, что это водитель бьет пассажира, мы узнаем только из текста. С такой же уверенностью можно утверждать, что это откинувшийся зек мстит посадившему его следаку. Не? Ну тогда пруфы - в студию! У нас тут, слава богу, не убогий ВК, а приличные Фишки с думающими людьми.
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11k
Вася 45 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Shade116 50 минут назад
Водители автобусов на рейсе, натерпевшись за день неадекватных водителей и пассажиров выдают такую реакцию.
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6k
КОСТЯН 54 минуты назад
Он чё от тумаков пернул с подливой???
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13k
Объект реальности 55 минут назад
оценят как предотвращение теракта и медаль дадут.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Да как бы то ни было , водила попал ... парень побои снимет, видео есть . Не знаю с чего там все началось , но закончилось очевидным избиением .
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2k
Максим Час назад
Если водителя на ходу (во время движения транспортного средства, которым управлял наносящий удары*) ударили, то не только спровоцировали конфликт, но и поставили под угрозу жизнь и здоровье пассажиров транспортного средства. Вполне можно понять ответные действия, так как отвлекать водителя опасно, а уж ударить.

*ремарка для пары клоунов, что любят излишне точные формулировки.
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14k
Hairy. Час назад
Типичный гомосек, быканул, получил ответку и сразу заяву накатал.
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