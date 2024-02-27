В Сибири мужик заметил, что водитель уснул за рулём, остановил маршрутку и спас пассажиров

Потом водила заявил, что просто закимарил от духоты в салоне.
Вчера мужчина купил билет из Новосибирска в Кемерово и сел в маршрутное такси на новосибирском автовокзале. В дороге он заметил, что водитель уснул - пассажир принялся хлестать его по щекам и кричать. Но тот был в полной отключке. Мужику осталось лишь самому взяться за руль и остановить машину.
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Рейс выполнял Мурадханян Артем Виличкович на микроавтобусе Volkswagen Crafter. Мне досталось место рядом с водителем.
На трассе, недалеко от Мошково, я боковым зрением заметил, что водитель уснул и начал его будить, кричал, бил по лицу, но он не приходил в сознание. Поборов панику, я взял руль в свои руки и кое-как сумел дотянуться ногой до педали тормоза (потому что был пристегнут) и автобус остановился. Водитель очнулся только спустя какое-то время после остановки и как ни в чем не бывало сказал, что готов ехать дальше, с кем, говорит, не бывает, уснул от жары в салоне. Все конечно же отказались ехать с ним дальше, вызвали экипаж ДПС. Водителя освидетельствовали и отпустили для дальнейшего выполнения рейса. 6 человек отказались с ним ехать, остальные 11 человек (граждане Индии, студенты КемГУ) поехали. Ребят я предупредил, что водитель неадекватный и что уснул за рулем.
Водитель автобуса, когда возвращал нам деньги за билет, требовал показать выписку со счета какая сумма была оплачена. Я в шоке конечно, я увел его транспорт со встречки, а в ответ еще и такое получил.
Обращаюсь к администрации города Новосибирска с просьбой привлечь к ответственности за халатность всех виновных в данной ситуации.
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Мужчине - твёрдые 5 баллов из 5 за реакцию, возможно, он предотвратил трагедию. Остаётся лишь удивляться смелости отчаянных студентов-индусов, которые продолжили путь.
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