В Сибири мужик заметил, что водитель уснул за рулём, остановил маршрутку и спас пассажиров

Рейс выполнял Мурадханян Артем Виличкович на микроавтобусе Volkswagen Crafter. Мне досталось место рядом с водителем.

На трассе, недалеко от Мошково, я боковым зрением заметил, что водитель уснул и начал его будить, кричал, бил по лицу, но он не приходил в сознание. Поборов панику, я взял руль в свои руки и кое-как сумел дотянуться ногой до педали тормоза (потому что был пристегнут) и автобус остановился. Водитель очнулся только спустя какое-то время после остановки и как ни в чем не бывало сказал, что готов ехать дальше, с кем, говорит, не бывает, уснул от жары в салоне. Все конечно же отказались ехать с ним дальше, вызвали экипаж ДПС. Водителя освидетельствовали и отпустили для дальнейшего выполнения рейса. 6 человек отказались с ним ехать, остальные 11 человек (граждане Индии, студенты КемГУ) поехали. Ребят я предупредил, что водитель неадекватный и что уснул за рулем.

Водитель автобуса, когда возвращал нам деньги за билет, требовал показать выписку со счета какая сумма была оплачена. Я в шоке конечно, я увел его транспорт со встречки, а в ответ еще и такое получил.

Обращаюсь к администрации города Новосибирска с просьбой привлечь к ответственности за халатность всех виновных в данной ситуации.