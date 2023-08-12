Водитель автобуса в Новокузнецке выстрелил в назойливого пассажира

Сотрудник автопарка приехал на конечную и ушёл на перекус. На остановке в это время собралась толпа. Через полчаса к окну подошёл нетрезвый 46-летний мужчина. Стал стучать, ругаться и угрожать. Объяснения, что автобус поедет по графику, не помогли.
Водитель (52 года) предупредил, что быковать не стоит: на такие случаи имеется травмат. Потом вышел из автобуса, выстрелил в ногу нетерпеливому горожанину, попал в бедро и скрылся. Полицейские увезли в отдел обоих участников конфликта. Пистолет был оформлен законно, вред здоровью незначительный. Думают, что делать с дебоширами.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Я испугался, растерялся... Ну и выстрелил"
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