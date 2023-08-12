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Водитель автобуса в Новокузнецке выстрелил в назойливого пассажира

Водитель автобуса в Новокузнецке выстрелил в назойливого пассажира

Автор:
12 августа 2023 10:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   водитель автобуса   выстрелил   конфликт   новокузнецк   пассажир   пистолет   
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Сотрудник автопарка приехал на конечную и ушёл на перекус. На остановке в это время собралась толпа. Через полчаса к окну подошёл нетрезвый 46-летний мужчина. Стал стучать, ругаться и угрожать. Объяснения, что автобус поедет по графику, не помогли.

Водитель (52 года) предупредил, что быковать не стоит: на такие случаи имеется травмат. Потом вышел из автобуса, выстрелил в ногу нетерпеливому горожанину, попал в бедро и скрылся. Полицейские увезли в отдел обоих участников конфликта. Пистолет был оформлен законно, вред здоровью незначительный. Думают, что делать с дебоширами.

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Метки: Видео   водитель автобуса   выстрелил   конфликт   новокузнецк   пассажир   пистолет   
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5  комментариев
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18
Katerina Час назад
Ну получил чудик по заслугам, конечно.
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24k
MrGod Полчаса назад
Один м*дак, второй дурак, теперь дурак может присесть.
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13k
кот базилий 55 минут назад
Надеюсь последний рабочий день, так он испугался,что вообще пустой уехал.
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4k
Alex 2 часа назад
В голову надо было стрелять.
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