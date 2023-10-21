Водитель потребовал с подростков повышенную плату за проезд, хотя в салоне висели другие цены

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В Подмосковье подростки спокойно хотели доехать до своей остановки. Всегда проезд стоил 65 рублей. Информация об этом даже размещена в салоне, но водитель-мигрант требовал оплату в 75.
Почему цена вдруг стала на 10 рублей больше — приезжий внятно ответить не смог, зато начал нецензурно выражаться в адрес детей.
Предположительно мигрант таким образом решил заработать денег на ровном месте, с одного человека кажется немного, однако если таких за день наберётся 100 человек, то уже себе тысячу в карман положит
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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