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Водитель потребовал с подростков повышенную плату за проезд, хотя в салоне висели другие цены

Водитель потребовал с подростков повышенную плату за проезд, хотя в салоне висели другие цены

Автор:
21 октября 2023 10:52
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   автобус   водитель   конфликт   маршрутка   маты   оплата   проезд   цена   
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В Подмосковье подростки спокойно хотели доехать до своей остановки. Всегда проезд стоил 65 рублей. Информация об этом даже размещена в салоне, но водитель-мигрант требовал оплату в 75.

Почему цена вдруг стала на 10 рублей больше — приезжий внятно ответить не смог, зато начал нецензурно выражаться в адрес детей.


Предположительно мигрант таким образом решил заработать денег на ровном месте, с одного человека кажется немного, однако если таких за день наберётся 100 человек, то уже себе тысячу в карман положит

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Метки: Видео   автобус   водитель   конфликт   маршрутка   маты   оплата   проезд   цена   
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5k
Alex 19 минут назад
Гнида черножопая
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1k
АНДРЕЙ 7 минут назад
облить мочой его и убежать
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82k
Доктор Джонс 48 минут назад
Вывешенный ценник - это публичная оферта...
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Parizhanka

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