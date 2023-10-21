Водитель потребовал с подростков повышенную плату за проезд, хотя в салоне висели другие цены

Почему цена вдруг стала на 10 рублей больше — приезжий внятно ответить не смог, зато начал нецензурно выражаться в адрес детей.





Предположительно мигрант таким образом решил заработать денег на ровном месте, с одного человека кажется немного, однако если таких за день наберётся 100 человек, то уже себе тысячу в карман положит