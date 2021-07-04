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Фридайверы достали со дна Байкала сотни килограмм автомобильной резины

Фридайверы достали со дна Байкала сотни килограмм автомобильной резины (5 фото + 1 видео)

Автор:
04 июля 2021 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: байкал   видео   покрышки   резина   фридайвер   экология   
1373
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Когда смотришь на зеркальную гладь Байкала, в голове не возникает мысль о том, сколько же мусора может лежать на дне этого красивого озера.

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Метки: байкал   видео   покрышки   резина   фридайвер   экология   
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2k
neutrino 2 часа назад
Поступок хороший. Жаль - капля в море.
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28k
Кот Баюн 11 минут назад
ну так-то покрышки ни как не вредят экосистеме, а для некоторых обитателей даже домом становятся... пустое занятие... это же не бочки с химикатами.
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Дмитрий Эквадор Лоха 17 минут назад
Вот вроде бы блоггеры, а что-то полезное сделали))) Всех блоггеров - на Байкал!))) Пусть там хайпуют
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404
Карл Такойто Полчаса назад
Байкал это уникальное озеро,но находиться оно в России, соответственно и отношение как и во всей остальной России-мусор,сброс загрязнений и т.д. и никому нет дела. Обидно, я считаю лучше бы оно принадлежало какой нибудь другой стране которая смогла бы о нём должным образом заботиться и там бы был заповедник ,чем оно будет ,, наше,, но его засрут))
Ссылка youtu.be
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208
Alex Syvokobylenko Карл Такойто 6 минут назад
Да-да, Индии например. Они не засрут, зуб даю.
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404
Карл Такойто winergy2012 Минуту назад
Нет только Байкал-это крупнейшие запасы пресной воды в мире-22%. В России до экологии никому нет дела, только Сергей Зверев с плакатом за Байкал топил)) А политика не себе не людям мне никогда не нравилась,только по этой причине. Россия не способна сохранить Байкал,она его уверенно годами превращает в помойку и свалку.
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