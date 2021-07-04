Фридайверы достали со дна Байкала сотни килограмм автомобильной резины

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Когда смотришь на зеркальную гладь Байкала, в голове не возникает мысль о том, сколько же мусора может лежать на дне этого красивого озера.
Фридайверы из Иркутска решили устроить небольшую уборку и поставили перед собой серьёзную цель – поднять со дна Байкала 15 тонн автомобильных покрышек.
Идея об очистке дна озера возникла у друзей, когда они в прошлом году убирали мусор и покрышки с берега Иркутского водохранилища.
Они связались с Резиноперерабатывающим заводом и предложили переработать их покрышки в резиновую крошку, из которой, впоследствии, изготовят безопасное покрытие для детских площадок.
Как отметил Егор Лесной, организатор этого проекта, ему хотелось бы, чтоб в каждом прибрежном населённом пункте была площадка с покрытием из покрышек, поднятых со дна Байкала. Это решит сразу несколько задач – очистит озеро и принесёт пользу детям.
Только за один день они извлекли со дна озёра почти полтонны покрышек. О том как автомобильная резина попадает в Байкал и о том, что помимо неё можно найти на дне смотрите в этом видео.
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