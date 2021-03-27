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Толстенькая нерпа застряла в проталине

Толстенькая нерпа застряла в проталине (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 15:58
Сообщество : Животные
Метки: Нерпа   Юмор   байкал   весна   видео   лунка   рыба   рыбак   
864
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Пока весь мир, затаив дыхание, смотрит как в Суэцком канале контейнеровоз застрял, на Байкале такое делается!

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Метки: Нерпа   Юмор   байкал   весна   видео   лунка   рыба   рыбак   
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8k
Кыся 47 минут назад
Мужику придется поработать... Лунку надо делать с запасом!
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5k
AMD 22 секунды назад
как она не захлебнулась
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3k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Ну, чё? "Жестокое обращение с животными" светит. Его бы так, когда он к дырке лезет.
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31k
Alex 2 часа назад
Мужик - баран. Вот нахрена ха хвост таскать?
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1k
Isakov Sergey Alex 2 минуты назад
У нерпы нет жабер, она дышит обычным воздухом и если вот так застрянет в лунке, то через некоторое время, когда запас кислорода подойдёт к концу, ей настанет абзац.
Так что лучше за задние лапы, нежели кирдык.
Если не ошибаюсь, то в расслабленном состоянии эти животные могут обходиться без воздуха около получаса, но если усиленно дрыгаться, то время без вздоха сильно сокращается.
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