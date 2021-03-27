Толстенькая нерпа застряла в проталине

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Пока весь мир, затаив дыхание, смотрит как в Суэцком канале контейнеровоз застрял, на Байкале такое делается!
За зиму в талии увеличиваются не только дамы, но и нерпы. Так байкальская красавица не смогла пролезть в узкую лунку и застряла, как Винни Пух в норе у Кролика. Но толстенькой хищнице не пришлось долго ждать, её заметил находившийся неподалёку рыбак. Он и вызволил нерпу из плена, но бесцеремонное обращение зверьку не понравилось.
Рыбак, заснявший неудачный нырок нерпы, сообщил, что изначально принял зверька за пакет с мусором и решил его убрать. Сейчас животное на воле и дальше лакомится рыбкой голомянкой да байкальским бычком.
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Так что лучше за задние лапы, нежели кирдык.
Если не ошибаюсь, то в расслабленном состоянии эти животные могут обходиться без воздуха около получаса, но если усиленно дрыгаться, то время без вздоха сильно сокращается.