Толстенькая нерпа застряла в проталине

За зиму в талии увеличиваются не только дамы, но и нерпы. Так байкальская красавица не смогла пролезть в узкую лунку и застряла, как Винни Пух в норе у Кролика. Но толстенькой хищнице не пришлось долго ждать, её заметил находившийся неподалёку рыбак. Он и вызволил нерпу из плена, но бесцеремонное обращение зверьку не понравилось.