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Анимационный короткометражный фильм про пластиковые отходы

Анимационный короткометражный фильм про пластиковые отходы (16 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 08:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   вода   мусор   океан   отходы   пластиковые отходы   фото   экология   
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Всем известно, что в океане находится куча мусора. Если быть точным, 5,25 триллиона элементов пластикового мусора.

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Метки: видео   вода   мусор   океан   отходы   пластиковые отходы   фото   экология   
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1  комментарий
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Дмитрий 46 секунд назад
Да идите вы со своим мусором..я по 700р. В месяц за него плачу и ближайшее море от меня в 2000 км.
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