Анимационный короткометражный фильм про пластиковые отходы

Да, человечество предпринимает шаги, чтобы избавиться от вещей, которые нам просто не нужны, или заменить их предметами многократного использования, такими как металлические соломинки, долговечные сумки и другие экологически чистые штуковины. Однако нам ещё предстоит пройти долгий путь, пока мы не очистим нашу планету от имеющегося мусора.

Швейцарский режиссёр Паскаль Шелбли (Pascal Schelbli) создал мощный короткометражный анимационный фильм, в котором освещается проблема мусора в океане. В короткометражном фильме показано, что произошло бы, если бы отходы в океане ожили и заменили проживающих там животных и существ.

«Иногда я чувствую оцепенение и бессилие в отношении этой трагической темы о загрязнении океана. Поэтому я себе представил, а что если пластик интегрировать в морскую жизнь?», — рассказал художник.

«Оказалось, что эта маленькая несбыточная мечта действительно может сработать, и что я могу подать знак, даже живя далеко от океана. И благодаря большому количеству пота, слёз и помощи замечательной команды, это стало чем-то, чем я действительно горжусь, и чем я хочу поделиться со всем миром», — добавил Шелбли.