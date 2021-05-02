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Ветряная станция без лопастей от испанских инженеров: электроэнергия от вибрации

Ветряная станция без лопастей от испанских инженеров: электроэнергия от вибрации (9 фото)

Автор:
02 мая 2021 11:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ветряк   вибрация   видео   зеленая энергетика   экология   
702
9
Тема зелёной энергетики давно уже перестала быть чем-то загадочным и неизведанным. К огромным полям с солнечными батареями мы привыкли, гигантские ветряные турбины больше не вызывают удивления. Но всё экологам что-то не нравится, то птицы погибают от лопастей, то производство вредит окружающей среде.
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Метки: ветряк   вибрация   видео   зеленая энергетика   экология   
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11  комментариев
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8k
Vacony 23 минуты назад
одни ассоциации с порно индустрией возникают при виде этого мега вибратора...
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15k
sgb66 2 минуты назад
Любая вибрация - источник звуковых волн. Фишка в том, что ухо человека воспринимает лишь узкий диапазон. Однако, если колебания не слышны, это не значит что организм человека из не воспринимает.
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66k
Пётровыч 2 минуты назад
Если построят долину из таких ветряков, то в народе её назовут "женское счастье"
А если по сути, то я не увидел тут выработку электричества, никаких доннах о мощности и стойкости к износу.
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114
Татьяна 3 минуты назад
Пальцем в небо...
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15k
Maks Es 10 минут назад
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−37
Андрей 17 минут назад
Бабам только не показывайте этот скай-братор
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30k
Минчанин 21 минуту назад
Там, если не ошибаюсь, стоит просто пьезоэлемент. То есть - минимум вращающихся и трущихся частей.
Конструкция действительно неплоха и долговечна, если бы не одно "но".

Количество выработанной электроэнергии мизерно. О чём даже в статье написано.
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16k
Robin Hood 24 минуты назад
В -вибрация!
Ссылка www.youtube.com
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32k
Alex 47 минут назад
Им хохлов надо позвать. Они скачут здорово
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