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Тема зелёной энергетики давно уже перестала быть чем-то загадочным и неизведанным. К огромным полям с солнечными батареями мы привыкли, гигантские ветряные турбины больше не вызывают удивления. Но всё экологам что-то не нравится, то птицы погибают от лопастей, то производство вредит окружающей среде.
Но прогресс не стоит на месте, и учёные продолжают поиски того самого источника энергии, который бы всех удовлетворил – и потребителей, и экологов.
И вот группа предприимчивых испанцев решила подойти к этому вопросу креативно. Они разработали особый, безлопастной ветряк, который вырабатывает энергию благодаря собственной вибрации.
Разработка фирмы Vortex Bladeless весьма необычна, изобретатели уже окрестили ее экологически чистым аэрогенератором. Имя дали подходящее - Skybrator.
Разработка фирмы Vortex Bladeless весьма необычна, изобретатели уже окрестили ее экологически чистым аэрогенератором. Имя дали подходящее - Skybrator.
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Испанцы решили, что традиционные ветряные турбины слишком дороге, шумные и причиняют вред дикой природе. И во всём виновата именно конструкция, которую разработчики позаимствовали у ветряных мельниц девятого века.
Правда, как основной источник энергии использовать будет сложно, но вот как дополнительный источник возобновляемой энергии наряду с солнечными батареями он может прекрасно работать.
По заявлению представителя компании Хорхе Пиньеро, чем выше установка, тем больше увеличивается вырабатываемая мощность энергии. Так, аэрогенератор высотой 2,7 метра может обеспечить электричеством несколько светодиодных фонарей, холодильник и пару телефонов.
У этого Skybrator куча плюсов, он не требует какой-либо смазки в отличие от традиционных ветряных турбин, не создаёт много шума и несложен в эксплуатации.
И да, эта вибрирующая труба не может навредить птицам, ведь, оказывается, сотни тысяч пернатых умирают каждый год после столкновения с ветряками.
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А если по сути, то я не увидел тут выработку электричества, никаких доннах о мощности и стойкости к износу.
Конструкция действительно неплоха и долговечна, если бы не одно "но".
Количество выработанной электроэнергии мизерно. О чём даже в статье написано.