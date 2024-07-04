На вкус как резина: блогер рассказал, как на самом деле делается жвачка

Блогер и искатель приключений Майк Кори сделал предупреждение для всех, кто покупает жевательную резинку. В одном из своих последних видео на YouTube мужчина рассказал как на самом деле делается жвачка.

Блогер решил узнать всю правду о создании жевательной резинки. Майк начал свой рассказ с того, что вспомнил, что с 1950-х годов первоначальные растительные ингредиенты все чаще заменялись такими невкусными компонентами, как резина, пластик и даже клей. До этого древние греки, коренные американцы, а также культуры майя и ацтеков независимо друг от друга разработали идею натурального жевательного вещества растительного происхождения, которое не являлось пищей.

Майк объяснил, что жвачка, которую мы сейчас покупаем в магазинах, содержит огромное количество невкусных ингредиентов.