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На вкус как резина: блогер рассказал, как на самом деле делается жвачка

На вкус как резина: блогер рассказал, как на самом деле делается жвачка

Автор:
04 июля 2024 09:08
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Как это делают   вв мире   жвачка   интересно   резина   фото   
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Майк Кори объяснил, что жевательная резинка, которую люди часто покупают в магазинах, содержит огромное количество невкусных ингредиентов.

Блогер и искатель приключений Майк Кори сделал предупреждение для всех, кто покупает жевательную резинку. В одном из своих последних видео на YouTube мужчина рассказал как на самом деле делается жвачка.

Блогер решил узнать всю правду о создании жевательной резинки. Майк начал свой рассказ с того, что вспомнил, что с 1950-х годов первоначальные растительные ингредиенты все чаще заменялись такими невкусными компонентами, как резина, пластик и даже клей. До этого древние греки, коренные американцы, а также культуры майя и ацтеков независимо друг от друга разработали идею натурального жевательного вещества растительного происхождения, которое не являлось пищей.

Майк объяснил, что жвачка, которую мы сейчас покупаем в магазинах, содержит огромное количество невкусных ингредиентов.

"После того как я узнал, что я только что сделал, я не думаю, что когда-нибудь снова буду жевать жвачку", — сказал он.

Майк отправился в леса мексиканского полуострова Юкатан, чтобы узнать о происхождении жвачки и встретиться с одним из немногих оставшихся мужчин, которые взбираются на дерево саподилла, чтобы собрать его сок для создания жевательной резинки. Новый знакомый блогера показал, как он вырезает в коре дерева зарубки, которые служат опорой при подъеме и образуют канал, по которому жидкость стекает в ведро внизу.

Майк собрал немного свежего чикле и говорит, что, узнав, что входит в состав жевательной резинки массового производства, он больше никогда не прикоснется к ней.

"После войны, в 1950-х годах, мы получили старую приманку и подмену: натуральный сок чикле заменили на синтетический, сделав жвачку более эластичной и долговечной. И никто ничего не заметил", — отметил он.

Современная жвачка имеет причудливый список ингредиентов, включая, по словам Майка, тот же каучук, который мы используем в шинах.

"Честно говоря, это, пожалуй, один из самых аппетитных ингредиентов в современной жевательной резинке. Следующий, если вы можете в это поверить, еще хуже. Клей", — добавил блогер.

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Метки: Видео   Как это делают   вв мире   жвачка   интересно   резина   фото   
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