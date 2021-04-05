На Байкале два грузовика на ходу провалились под лед

Один "ЗИЛ" удалось спасти, а второй, похоже, утоп безвозвратно. Шоферы сушат портки.
Два груженных досками "ЗИЛ-131" провалились под лед на озере Байкал в районе поселка Листвянка. Грузовики везли стройматериалы в деревню Большие Коты. Ехали они быстро, водители прекрасно знали, что из-за потепления лед на Байкале уже не такой прочный. Но скорость их не спасла...
В ролике, заснятом очевидцами видно, как под колесами одного из грузовиков разрушается лед, автомобиль несколько раз подпрыгивает на обломках и погружается под воду.
Один грузовик спасти не удалось, второй провалился под лед частично. Его вытянули на берег подоспевшие спасатели.
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Шоферы не пострадали. Но возможно, кому-то сильно достанется. Скорее всего, начальству, которое отправило груженные "ЗИЛы" по льду и которое знало, что выезд на озеро опасен.
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идиоты .
Не от хорошей жизни.
При неудачном раскладе будет поплавок с тросом, можно будет машину вытащить летом.
Если длины троса хватит на глубину погружения.