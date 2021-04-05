На Байкале два грузовика на ходу провалились под лед

Два груженных досками "ЗИЛ-131" провалились под лед на озере Байкал в районе поселка Листвянка. Грузовики везли стройматериалы в деревню Большие Коты. Ехали они быстро, водители прекрасно знали, что из-за потепления лед на Байкале уже не такой прочный. Но скорость их не спасла...

В ролике, заснятом очевидцами видно, как под колесами одного из грузовиков разрушается лед, автомобиль несколько раз подпрыгивает на обломках и погружается под воду.