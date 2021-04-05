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На Байкале два грузовика на ходу провалились под лед

На Байкале два грузовика на ходу провалились под лед (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 апреля 2021 18:00
Сообщество : Аварии
Метки: байкал   видео   зил 131   лед   мчс   провалились   
1502
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Один "ЗИЛ" удалось спасти, а второй, похоже, утоп безвозвратно. Шоферы сушат портки.

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Метки: байкал   видео   зил 131   лед   мчс   провалились   
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14  комментариев
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9k
ГородДомов Час назад
вот зачем загрязнять Байкал ржавым железом и нефтепродуктами. ???
идиоты .
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−15
vova old 12 минут назад
ЗИЛы ещё бегают? фантастика
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10k
Великий Кормчий 20 минут назад
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6k
klop 49 минут назад
Врят ли там есть начальство, скорей всего это частник кому-то или себе решил сэкономить на горючке, сократив путь.
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23k
Dobry vojak Svejk 56 минут назад
Всё, б.лядь, на нашем "авось".
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13k
Lynx 58 минут назад
В деревне может не быть церкви, а пилорама всяко-разно быть обязана.
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8k
Александр Lynx 14 минут назад
Если в деревне есть церковь - это уже село...
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36k
dima423 Час назад
суки байкал загрязняют своими грузовиками)
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75k
Броненосец Потелкам Час назад
Я видел, как водилы разматывают трос лебедки, аккуратно укладывают его на крышу кабины, к гаку примыкают пустой пропановый баллон.
Не от хорошей жизни.
При неудачном раскладе будет поплавок с тросом, можно будет машину вытащить летом.
Если длины троса хватит на глубину погружения.
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551
Алксандр Шевченко Час назад
Да уж, дотянули, пораньше на пару недель отправить видимо не судьба.
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4k
RomaXz Час назад
Зачем они вообще по льду ехали ? Идиоты ?
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10k
net RomaXz Полчаса назад
Там все по льду ездят. Это норма. Другое дело, что весной стоит толщину проверять.
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4k
RomaXz net Полчаса назад
Почему? Дорог нету что ли ?
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8k
Александр RomaXz 10 минут назад
Дороги есть. Просто глянь на карте оз. Байкал. Его поперёк пересечь по льду в десятки раз проще и быстрее, чем вокруг кататься. Уже сотни лет по льду все ездят. Но весна каждый раз наступает ВНЕЗАПНО и лёд, свинота такая, начинает таять...
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