На курорте Красного моря акула выскочила из воды и откусила часть стопы парашютисту

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Отдыхающий парил на парашюте, привязанном к катеру, над поверхностью воды. На миг он погрузился в море - этого хватило, чтобы спровоцировать хищницу на атаку.
37-летний иорданец, занимавшийся парным парасейлингом, подвергся нападению акулы на популярном курорте Акаба. Видео инцидента снял находящийся на катере человек. Планировалось, что отдыхающие, пересматривая позже ролик, будут вспоминать о прекрасных развлечениях на море, однако камера запечатлела безжалостную атаку хищницы.
Возможно, акула караулила отдыхающих уже давно, а погружение в воду восприняла как сигнал к действию. Хищница выпрыгнула из воды, когда парашютисты стали подниматься в воздух и успела ухватить одного из них за стопу, откусив пятку. При этом, резким рывком она разорвала жертве сухожилия и мышцы ноги, а также сломала несколько костей.
Пострадавшего спешно доставили в военный госпиталь имени Принца Хашема и прооперировали. Остатки стопы пришлось удалить.
В настоящее время этот инцидент расследуют местные власти. А биологи сообщают, что акулы чрезвычайно редко посещают мелководье Акабского залива Красного моря, но пострадавшему, думаем, от этого не легче.
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Метки: акула видео красное море курорт парасейлинг укус
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