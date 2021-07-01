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На курорте Красного моря акула выскочила из воды и откусила часть стопы парашютисту

На курорте Красного моря акула выскочила из воды и откусила часть стопы парашютисту (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 13:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: акула   видео   красное море   курорт   парасейлинг   укус   
1407
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Отдыхающий парил на парашюте, привязанном к катеру, над поверхностью воды. На миг он погрузился в море - этого хватило, чтобы спровоцировать хищницу на атаку.

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Метки: акула   видео   красное море   курорт   парасейлинг   укус   
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15  комментариев
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54k
pynh Час назад
Клюёт!
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8k
Valiko 12 минут назад
хороший воблер, но с@#$а дорогой!
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7k
Колорад 19 минут назад
Черного Вам в ленту.
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560
Алексей Гулевич Полчаса назад
этот оператор, снимающий НЛО, снова тут
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4k
tamin 42 минуты назад
Огого!!!!!
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14k
Serg2001 45 минут назад
Оператор 80 lvl
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4k
Борис Карабанов 50 минут назад
Голос Дроздова за кадром:
- Излюбленным лакомством для акул в Красном море являются ступни парашютистов...
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11k
Eltiftel 54 минуты назад
Египетские акулы видели многое, но русских с криками "УАААУ!!! ДЕЛЬФИНЫЫЫ!!!" Боятся до сих пор
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−159
Лучший Друг Час назад
Курорты Краснодарского края!

Наши акулы не кусаются!
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81k
Taras Kozalupko Час назад
На живца окул ловят
Эта сорвалась
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
"акулы чрезвычайно резко посещают мелководье"
Резкие как понос...
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114
Шурман Свирепый Бамбр 10 минут назад
В Бельгии они ходят на глубине примерно 25-30 метров , да и на донную хорошо идут правда вот маленькие примерно до 2х метров :)
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2k
Максим Час назад
Поэтому лучший отдых на море, это в шезлонге с пивом в руке. Море нужно что бы смотреть на него и думать, что неделя не вечна и скоро на работу.
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