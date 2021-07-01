На курорте Красного моря акула выскочила из воды и откусила часть стопы парашютисту

Возможно, акула караулила отдыхающих уже давно, а погружение в воду восприняла как сигнал к действию. Хищница выпрыгнула из воды, когда парашютисты стали подниматься в воздух и успела ухватить одного из них за стопу, откусив пятку. При этом, резким рывком она разорвала жертве сухожилия и мышцы ноги, а также сломала несколько костей.