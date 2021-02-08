Мужчина ринулся из океана, увидев позади двух акул

Люди, отдыхающие на пляже Охоуп в Новой Зеландии, заметили, что недалеко от мужчины в океане виднеются два плавника. Они начали кричать ему "Акула, акула!", и он сначала не слышал их. Чуть ли не в последний момент он оглянулся, и увидел за собой двух хищниц.
Отдыхающий спокойно нырял и плавал в океане, пока люди с берега кричали ему "Акула, акула!". Так как мужчина плавал под водой, он не сразу услышал крики. Когда он вынырнул и не спеша направился к берегу, то все же услышал людей и оглянулся. Недалеко от него из воды торчали два акульих плавника.
Увидев хищниц, мужчина резко ринулся к берегу - он быстро плыл, чтобы спастись от акул, и один из отдыхающих заснял сцену на видео. На берегу его ждали несколько человек. К счастью, он вовремя отреагировал и оказался на берегу.
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Местные жители рассказывают, что встреча с акулой на этом пляже - не такая уж редкость. Плавать здесь не запрещается, но нужно быть очень осмотрительными. "Я занимаюсь серфингом, и могу с уверенностью сказать, что здесь естественная среда обитания акул. Люди, посещающие эти места, всегда должны быть осторожны," - рассказал очевидец Фил Сквайр.
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