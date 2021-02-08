Мужчина ринулся из океана, увидев позади двух акул

Отдыхающий спокойно нырял и плавал в океане, пока люди с берега кричали ему "Акула, акула!". Так как мужчина плавал под водой, он не сразу услышал крики. Когда он вынырнул и не спеша направился к берегу, то все же услышал людей и оглянулся. Недалеко от него из воды торчали два акульих плавника.