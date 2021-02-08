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Мужчина ринулся из океана, увидев позади двух акул

Мужчина ринулся из океана, увидев позади двух акул (4 фото)

Автор:
08 февраля 2021 21:51
Сообщество : Животные
Метки: акула   акулы   видео   животные   истории   морские животные   новая зеландия   фото   
663
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Люди, отдыхающие на пляже Охоуп в Новой Зеландии, заметили, что недалеко от мужчины в океане виднеются два плавника. Они начали кричать ему "Акула, акула!", и он сначала не слышал их. Чуть ли не в последний момент он оглянулся, и увидел за собой двух хищниц.
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Метки: акула   акулы   видео   животные   истории   морские животные   новая зеландия   фото   
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2  комментария
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3k
Убийца Прохиндеев 56 минут назад
По плавникам видно, что акулки - с щук. Таких самих есть надо с пивом.
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44k
SAndre 2 часа назад
еще бы немного и мы бы увидели чудо хождения по воде ... в быстром темпе
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