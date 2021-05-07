Слава, соавтор ютуб-канала "Семья на чемоданах"- о ценах на аренду недвижимости: «Меня очень многие спрашивают про недвижку, на сколько цены подняли. Ребята, их не подняли, они вообще взлетели до небес! То есть, если вы сейчас хотите приехать надолго, то у вас примерно будет вот такой формат цен: 100-200 тыс. в месяц за самую обычную квартиру в Адлере. Можно найти дешевле, если хорошо постараться, но не факт».