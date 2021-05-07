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"За обед для детей две с половиной тысячи?": приезжие шокированы ценами на курортах России

"За обед для детей две с половиной тысячи?": приезжие шокированы ценами на курортах России (17 фото + 7 видео)

Автор:
07 мая 2021 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   курорт   майские выходные   правда жизни   сочи   цены   
4746
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Впрочем, местные жители тоже удивлены количеством отдыхающих, которые прибыли на майские праздники в Сочи, Геленджик, Краснодар, Крым. Говорят, что морем теперь там и не пахнет - пахнет бензином.

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Метки: видео   курорт   майские выходные   правда жизни   сочи   цены   
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78  комментариев
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13k
Вася Александрович 2 часа назад
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
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2k
Zamkadysh (точка)Net 8 минут назад
Весь туристический бизнес на Российском побережье черноморской лужи, захватили абхазкие армяне. Этим всё сказано. У этих абэзиан в глазах, как в аппарате "однорукий бандит", только баксы, баксы, баксы крутятся.
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2k
Инженер 10 минут назад
"да и просто подышать свежим морским воздухом бесценно." Кто вообще это выдумал
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1k
Евгений 16 минут назад
Э, где выходные? Мы вот работаем, и все кого знают работают. Только вот из за полулысого мы сегодня не 7 часов по сокращенке, а все 8! Потому что отменился старый календарь производственный и сегодня не сокращённый день, а сцуко не рабочий, причем если не рабочий такой, который оплачивается в обычном размере 1x как и рабочий.
Ипал я такого президента. Не справедливо это всё
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39k
Войнов 17 минут назад
"они прямо говорят туристам, что это из-за системы возврата кэшбека"
=============================================================
Они что, сука, кэшбэк из своего кармана, что ли, платят?
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119
Павел Евгеньевич Полчаса назад
давно так не смеялся...
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15k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Жрать с видом на набережную - дорого, но все равно очереди. Отойди от берега, в город - там намного дешевле. В Таиланде такая же схема, раз в 5 дешевле поесть можно в кафешке на улице, где туристов немного, чем в ресторане при отеле
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7k
Maddy8 Полчаса назад
Обычный капитализм и попытка заработать, пока закрыты границы)
Ни хорошо, ни плохо.
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2k
Дрочер Полоумный Полчаса назад
"Михаиль Галустьян"

Автор щедр на мягкие знаки. Или это какой-то француз?
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2k
Kate 45 минут назад
И все равно все едут и голосуют за это рублем) А чего вы ждали?
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405
Алексей Попов 49 минут назад
Севастополь, Силаевский рынок, кафе 999 (пивная станция). Солянка, борщ, суп - 100р, салаты - оливье, "крабовый", овощной -100р, отбивная, котлета, окорочок с картошкой -100р, пиво -0,5 -50р. А если я поеду в центр - например гост. "Севастополь" или "стометровка" в артбухте - то даже шаурма(шаверма) будет от 250р. Ну и кто им доктор - если в "Севастополе" в кафе мест нет, значит "сказочные" цены устраивают. Да и едет чёт в основном "мааскивичи"...
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57
Михайло Потапыч Час назад
Решил съездить в Сочи-Адлер в прошлом году, впервые после 1988, по причине короны.
Цены на общепит выше болотных. Народ в целом стрёмный. По самому Сочи погулял с удовольствием. Дендрарий - сказка. Адлер - филиал ада на земле. Море так себе, в основном, из-за камней и шалманов с музыкой. Горы - отлично.
В горы еще поеду, так - вряд ли, разве что в Дендрарий заскочить.
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513
Леший Час назад
Говносочи
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6k
sivanov1079 Час назад
Отдыхал всю жизнь в Кирилловке, что рядом с Мелитополем и горя не знал. В 2013 году последний сука раз. С тех пор на море не был, ибо в Краснодарский край ехать я и бал однозначно
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0
Артем Петухов Час назад
Читаешь соц сети, москвичи пишут, что у них зп у всех 300-500 тыс., ибо они трудяться в поте лица, не то, что ленивые провинциалы. А тут жалуються, что дорого, странно как то
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769
Олег Час назад
А потом кабанчиком домой пускать сопли в интернетах как денег нет и как плохо живут
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3k
Двестиграмм Час назад
Армяне
армяне
кругом одни армяне
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Я почти ежегодно (кроме последних двух лет) ездила в Лазаревское. Хорошо знаю и цены на жилье, и цены на питание и развлечения. Но то, что показано здесь - это просто ни в какие ворота!
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−24
Evgeniy Gkyra Час назад
ну всех же все устраивает, все сидят молчат
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5k
insaider Час назад
Благодаря щедрому подарку президента РФ россияне внезапно получили целых 10 выходных дней. Да когда - в самую приятную пору!(с)
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3k
portroy Час назад
Каждый год такие материалы. Были в Сочи на Гонке Ф1, 2 или 3 года назад - в целом понравилось. Отель был так себе, еда разная, гонка и все вокруг нее - супер, море нормальное. По ощущениям ценники были похожие - помню, напрягали эти детские сочки в кафе по 150-200 рублей за 250 мл. Не надо ждать там чудес за копейки - теплого моря на такую страну у нас мало, желающих отдохнуть много, спрос и предложение диктуют цену.
Местным, кто не зарабатывает на туристах, конечно не очень. Но это возможность всему региону заработать - глупо жаловаться.
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