4746
17
7
Впрочем, местные жители тоже удивлены количеством отдыхающих, которые прибыли на майские праздники в Сочи, Геленджик, Краснодар, Крым. Говорят, что морем теперь там и не пахнет - пахнет бензином.
Благодаря щедрому подарку президента РФ россияне внезапно получили целых 10 выходных дней. Да когда - в самую приятную пору! Было бы грешно просидеть это время дома, и многие разъехались по стране, тем более, что предусмотрительно к этому времени закрыли Турцию. Большинство отдыхающих направилось на курорты Краснодарского края и Крыма. Местные отельеры и просто барыги остались довольны и тут же взвинтили цены на жилье, еду и развлечения. Рассказываем, сколько стоит отдых на популярных курортах РФ.
Сочи - главная Мекка отдыхающих. Наплыв туристов привел к ожидаемому росту цен буквально на все. Как сообщают местные паблики, цены на посуточную аренду по сравнению с прошлым годом возросли в среднем на 50%. Снять дачу теперь дороже почти на 80%. Средняя ставка аренды за сутки в Сочи достигла 3,41 тыс. рублей. Квартира на Красной Поляне обойдется в 5,21 тыс. рублей.
Слава, соавтор ютуб-канала "Семья на чемоданах"- о ценах на аренду недвижимости: «Меня очень многие спрашивают про недвижку, на сколько цены подняли. Ребята, их не подняли, они вообще взлетели до небес! То есть, если вы сейчас хотите приехать надолго, то у вас примерно будет вот такой формат цен: 100-200 тыс. в месяц за самую обычную квартиру в Адлере. Можно найти дешевле, если хорошо постараться, но не факт».
Сочи
При этом, цена не всегда гарантирует нормальный сервис. В соцсетях появился отзыв на отдых в номере одной из олимпийских гостиниц г. Сочи. Женщина взяла номер за 5 тысяч рублей в сутки, отдав за 4 дня 20 тысяч, однако уже на следующий день решила покинуть отель. Фото из номера она приложила к своей претензии.
На кадрах можно заметить, что номер за такие деньги отнюдь не блещет чистотой. Дыры в стене, разбитая плитка в санузле, частично оборванная штора, пучки проводов, потрепанная мебель. Стоит ли все это пяти тысяч в сутки или хозяева гостиницы чуть-чуть оборзели?
После появления гневных отзывов в Сети к владельцам недвижимости, сдающейся в аренду, обратился известный участник комедийных шоу и уроженец здешних мест Михаиль Галустьян. В коротком видео он попросил не повышать цены на недвижимость и организовать нормальный сервис. Вот только прислушаются ли к его словам или все останется так, как есть?
Несмотря на довольно прохладную воду на набережных и пляжах полно отдыхающих. Конечно, люди, прибывшие издалека, мечтают о загаре, да и просто подышать свежим морским воздухом бесценно.
Конечно, ни о какой социальной дистанции и отдыхе в масках речи не идет. Как поведет себя эпидемиологическая ситуация в связи с увеличением турпотока, пока не ясно.
Сочинская набережная
О ценах на развлечения и еду. Тут тоже все стабильно: цены высокие, качество - как повезет.
Туристка из Самары рассказывает. что за скромный обед для двух детей в Сочи ей пришлось отдать больше двух с половиной тысяч рублей. "Живём в пансионате с трёхразовым питанием, по сервису всё нормально, — утверждает Алёна. — Но цены в кафе просто адские: вчера сходили с друзьями пообедать в пиццерию, и чек поверг меня в шок. За два простых куриных супа для детей, вафли и компот с чаем я отдала больше двух с половиной тысяч", - цитирует россиянку издание RT. Туристка советует, если есть возможность, бронировать гостиницы с питанием, т.к. цены в общепите просто конские.
Развлечения
Помимо обычных для курортного города развлечений типа экскурсий, посещения парков и прочих относительно бюджетных увеселений для туристов с кошельком предоставляется масса различных вариантов для отдыха:
- Авиаэкскурсии. В Сочи можно арендовать вертолет ( во время 2,5 - часовой экскурсии туристов покатают по Красной Поляне, а затем загрузят в вертолет и покажут окрестности. В полете отдыхающие проведут 20 минут. Все это удовольствие обойдется в 250 тысяч рублей на 5 человек );
- Прыжки с парашютом. Прыжок с инструктором стоит 25 тысяч рублей, если турист захочет, то его пребывание в небе снимет профессиольный воздушный оператор - это удовольствие обойдется в 35 тысяч рублей.
- Свободный полет на воздушном шаре (30-40 тысяч рублей). За один полет шар пролетает до 7 км. Чуть дешевле выйдет прогулка в небе на дирижабле – 25-30 тысяч рублей.
- Прогулка на яхте. Цена вопроса – от 8 – 10 тысяч рублей в час за судно. Как правило, на яхте до 8 мест.
Если турист желает арендовать премиальное авто, ему предложат целый парк интересных машин. Cadillac Escalade ESV, рассчитанный на семь мест, можно снять «почти даром» - в среднем за 25 тысяч рублей в сутки. Аренда Lamborghini в Сочи в начале сезона обойдется отдыхающему от 60 до 110 тысяч рублей в сутки, в зависимости от модели (обязателен залог в 100 тысяч рублей).
"Пробки" из туристов на Красной Поляне
А это пробки автомобильные - куда же без них?
В Крыму ситуация такая же. К примеру, в Ялте, цены также взлетели на все до небес. «Некоторые отели повысили цены на 30%, они прямо говорят туристам, что это из-за системы возврата кэшбека», – рассказывает в своем видео москвичка Юлия Загитова, которая отдыхала в Крыму с маленьким ребенком и мужем. Женщина поясняет, что семейный номер в той гостинице, где они останавливались раньше по 5-6 тысяч рублей в сутки, теперь стоит 16 тысяч рублей.
Судя по аналитике, ситуация с повышением цен на аренду недвижимости в Крыму аналогична Краснодарскому краю: за год стоимость посуточного съема жилья выросла на 20-25%. Главным образом, повысились цены на аренду дач, коттеджей и домов в частном секторе. Самые высокие цены, по оценке экспертов, ожидаются в Гурзуфе, Ялте и Алуште (от 8 до 10 тысяч рублей за сутки проживания). Самыми бюджетными, как и раньше остаются Судак, Феодосия и Керчь (от 2,5 до 3,5 тысяч рублей).
Также выросли цены на продукты питания и все остальное. Впрочем, в любом городе, наверное, можно найти нормальные столовые с вменяемыми ценами.
Кафе "Еда", Феодосия
Обед на двоих обошелся в 612 рублей.
-Пюре картофельное - 2 порции
-Тефтели - 2 штуки
- Котлета куриная
- Щи зеленые
- Сельдь под шубой
- Винегрет
- Компот из сухофруктов
- Морс ягодный -2 стакана
- Булочки чесночные - 6 штук
-Пюре картофельное - 2 порции
-Тефтели - 2 штуки
- Котлета куриная
- Щи зеленые
- Сельдь под шубой
- Винегрет
- Компот из сухофруктов
- Морс ягодный -2 стакана
- Булочки чесночные - 6 штук
Анапа. Отдыхать - так с музыкой!
Впрочем, с другой стороны, приезд туристов - это живые деньги, на которые курортные города, собственно, и живут весь оставшийся низкий сезон. Так что не стоит жаловаться, господа местные жители!
А для поднятия настроения - видео с набережной Анапы. Певец, может, тоже устал услаждать слух гостей отдыхающих. Но не ропщет, а старается.
А для поднятия настроения - видео с набережной Анапы. Певец, может, тоже устал услаждать слух гостей отдыхающих. Но не ропщет, а старается.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился
- Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси
- "Дурной знак": пожар, случившийся в лесу от фейерверка, вызвал у сочинцев нехорошие ассоциации
- Гонку "Формулы-2" в Сочи отменили из-за серьезной аварии
- "Шок-контент": туристы в Сочи удивились девушке, обнажившейся для съемки в горах
Метки: видео курорт майские выходные правда жизни сочи цены
35
Понравилось35
Новости партнёров
Ипал я такого президента. Не справедливо это всё
=============================================================
Они что, сука, кэшбэк из своего кармана, что ли, платят?
Ни хорошо, ни плохо.
Автор щедр на мягкие знаки. Или это какой-то француз?
Цены на общепит выше болотных. Народ в целом стрёмный. По самому Сочи погулял с удовольствием. Дендрарий - сказка. Адлер - филиал ада на земле. Море так себе, в основном, из-за камней и шалманов с музыкой. Горы - отлично.
В горы еще поеду, так - вряд ли, разве что в Дендрарий заскочить.
армяне
кругом одни армяне
Местным, кто не зарабатывает на туристах, конечно не очень. Но это возможность всему региону заработать - глупо жаловаться.