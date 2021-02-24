Рыбак в Индонезии поймал акулу с человеческим лицом

Морские создания прекрасны и загадочны, но уж чего точно не ожидаешь увидеть в море — так это акулу-мутанта с человеческим лицом. Так что представьте себе удивление обычного рыбака, когда у берегов Индонезии он именно на это и наткнулся.
48-летний Абдулла Нурен поймал удивительную рыбу в море недалеко от округа Роти-Ндао в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Сперва ему попалась в сеть обычная взрослая акула и, когда рыбак распорол ей живот, он обнаружил внутри трех детенышей. Двое были похожи на маму, а вот у третьего неожиданно оказалось человеческое лицо с большими глазами и ртом.
Нурен решил сохранить детеныша акулы и принес его домой, где все соседи тут же сбежались посмотреть на диковинку. Рыбак рассказал, что многие предлагали купить у него рыбу, но он отказался. «Лучше я ее сохраню, — сказал Нурен. — Мне кажется, она принесет мне удачу».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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