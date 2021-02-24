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Сообщество Лагуна акул 66 постов • 42 подписчика подписаться
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Рыбак в Индонезии поймал акулу с человеческим лицом

Рыбак в Индонезии поймал акулу с человеческим лицом (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 17:59
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   видео   жуть   индонезия   новости   рыба   
339
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Морские создания прекрасны и загадочны, но уж чего точно не ожидаешь увидеть в море — так это акулу-мутанта с человеческим лицом. Так что представьте себе удивление обычного рыбака, когда у берегов Индонезии он именно на это и наткнулся.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акула   видео   жуть   индонезия   новости   рыба   
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7  комментариев
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4k
Максим Час назад
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23
ватная тельняшка Полминуты назад
главное - не ешьте это... только ковид начал попускать...
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−3
Maximilian Fuchs 15 минут назад
Игрушка.
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3k
Свирепый Бамбр 42 минуты назад
Из Акул Клус клана! )))
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954
Лучший Друг 48 минут назад
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4k
Алексей 2 часа назад
Teenage Mutant Ninja Shark
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27k
winergy2012 2 часа назад
Больше на куклуксклановца похожа.
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