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Видео: рыбаки пообщались с огромной белой акулой в Мексиканском заливе

Видео: рыбаки пообщались с огромной белой акулой в Мексиканском заливе (8 фото)

Автор:
28 января 2021 15:13
Сообщество : Животные
Метки: Большая белая акула   акула   акула атакует   видео   животный мир   морской хищник   
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Четверо жителей Флориды отправились на рыбалку у побережья Тампы в Мексиканском заливе. В 100 км от берега они заметили пятиметровую белую акулу, приближающуюся к лодке. Зубастая хищница явно была голодна - она три часа кружила вокруг лодки, поедая рыбу, которую ей бросали. А еще попыталась сожрать мотор, но, к счастью, не нанесла ему серьезных повреждений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Большая белая акула   акула   акула атакует   видео   животный мир   морской хищник   
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