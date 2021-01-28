Видео: рыбаки пообщались с огромной белой акулой в Мексиканском заливе

По данным National Geographic, это очень адаптивные хищники. В их пасти можно насчитать до 300 зазубренных треугольных зубов, расположенных в несколько рядов. А еще большие белые акулы обладают исключительным обонянием, помогающим им находить добычу. И, кроме того, у них есть органы, которые могут чувствовать крошечные электромагнитные поля, создаваемые животными.