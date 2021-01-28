Видео: рыбаки пообщались с огромной белой акулой в Мексиканском заливе

Четверо жителей Флориды отправились на рыбалку у побережья Тампы в Мексиканском заливе. В 100 км от берега они заметили пятиметровую белую акулу, приближающуюся к лодке. Зубастая хищница явно была голодна - она три часа кружила вокруг лодки, поедая рыбу, которую ей бросали. А еще попыталась сожрать мотор, но, к счастью, не нанесла ему серьезных повреждений.
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Вот это челюсти!
Это была по-настоящему захватывающая встреча!
Большие белые акулы - самые большие хищные рыбы на Земле, они могут вырастать до 6 метров в длину и весить примерно две тонны.
Их часто изображают как "бессмысленных убийц" - в основном из-за таких блокбастеров, как "Челюсти" Стивена Спилберга. На самом деле большие белые акулы очень чувствительные, умные существа, которые мало заинтересованы в поедании людей.
По данным National Geographic, это очень адаптивные хищники. В их пасти можно насчитать до 300 зазубренных треугольных зубов, расположенных в несколько рядов. А еще большие белые акулы обладают исключительным обонянием, помогающим им находить добычу. И, кроме того, у них есть органы, которые могут чувствовать крошечные электромагнитные поля, создаваемые животными.
Основная добыча больших белых акул - морские львы, тюлени, маленькие зубастые киты и даже морские черепахи и падаль.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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