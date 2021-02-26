Как следует отбиваться от акулы-убийцы

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В невероятном видео ниже показан момент, в котором женщина сталкнулась лицом к лицу со смертоносной тигровой акулой.
Морской биолог Андриана Фрагола (Andriana Fragola) демонстрирует то, как следует избавляться от огромного существа — самого опасного из всех, после большой белой акулы.
Потрясающие кадры, снятые у берегов Гавайев, показывают, как Андриана, известная в Сети как Andriana Marine, старается хранить спокойствие в момент приближения к ней акулы.
Хищник подплывает прямо к дайверу, когда же существо оказывается совсем близко, Андриана кладёт ему на нос свою руку.
Затем в своём ролике она описывает, что делать дальше, если вы когда-нибудь окажетесь в компании акулы.
«Если вы когда-нибудь попадёте в такую редкую ситуацию, когда к вам приблизится тигровая акула, вам следует поступить так», — рассказывает женщина.
«По мере приближения акулы убедитесь, что вы поддерживаете зрительный контакт, протяните свою руку и зафиксируйте её в локте.»
«Затем прижмите свою ладонь к макушке акулы и продолжайте отталкиваться вверх и держаться над ней.»
«Держите руку вдоль её тела, чтобы сохранить это дополнительное пространство на случай, если акула снова решит к вам повернуться.»
«Затем, когда акула начнёт уплывать, обязательно осмотритесь и убедитесь, что рядом с вами нет других акул.»
Хищник подплывает прямо к дайверу, когда же существо оказывается совсем близко, Андриана кладёт ему на нос свою руку.
Затем в своём ролике она описывает, что делать дальше, если вы когда-нибудь окажетесь в компании акулы.
«Если вы когда-нибудь попадёте в такую редкую ситуацию, когда к вам приблизится тигровая акула, вам следует поступить так», — рассказывает женщина.
«По мере приближения акулы убедитесь, что вы поддерживаете зрительный контакт, протяните свою руку и зафиксируйте её в локте.»
«Затем прижмите свою ладонь к макушке акулы и продолжайте отталкиваться вверх и держаться над ней.»
«Держите руку вдоль её тела, чтобы сохранить это дополнительное пространство на случай, если акула снова решит к вам повернуться.»
«Затем, когда акула начнёт уплывать, обязательно осмотритесь и убедитесь, что рядом с вами нет других акул.»
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Этим своим видео ныряльщица поделилась в TikTok, где оно смогло собрать более 4 млн. лайков и более 18 млн. просмотров.
В отдельном посте Андриана объясняет, что ключом к безопасности во время встречи с акулой является сохранение спокойствия, кроме того, акулу нельзя выпускать из виду.
«Попытка уплыть — худшее, что вы можете сделать, если же вы попытаетесь вытянуть ласты для блокировки, тигровая акула, скорее всего, пройдёт сквозь них», — добавляет Андриана.
В отдельном посте Андриана объясняет, что ключом к безопасности во время встречи с акулой является сохранение спокойствия, кроме того, акулу нельзя выпускать из виду.
«Попытка уплыть — худшее, что вы можете сделать, если же вы попытаетесь вытянуть ласты для блокировки, тигровая акула, скорее всего, пройдёт сквозь них», — добавляет Андриана.
Интернет-пользователи были ошеломлены встречей Андрианы с акулой и тем, какой уравновешенной она оставалась на протяжении всего своего знакомства с зубастой машиной-убийцей.
«Я бы никогда не попал в такую ситуацию», — сказал один пользователь.
«Если бы это случилось со мной в реальной жизни, я говорю вам прямо сейчас, я не смог бы сохранять такое спокойствие», — отметил другой.
«Есть ещё одна хитрость — оставаться на суше», — написал третий.
«Я бы никогда не попал в такую ситуацию», — сказал один пользователь.
«Если бы это случилось со мной в реальной жизни, я говорю вам прямо сейчас, я не смог бы сохранять такое спокойствие», — отметил другой.
«Есть ещё одна хитрость — оставаться на суше», — написал третий.
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