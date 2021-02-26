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Сообщество Лагуна акул 67 постов • 42 подписчика подписаться
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Как следует отбиваться от акулы-убийцы

Как следует отбиваться от акулы-убийцы (2 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:21
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   в мире   видео   животные   люди   под водой   природа   фото   
268
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В невероятном видео ниже показан момент, в котором женщина сталкнулась лицом к лицу со смертоносной тигровой акулой.
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Метки: акула   в мире   видео   животные   люди   под водой   природа   фото   
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3  комментария
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Алексей Куликов 19 минут назад
Как отбится от акулы, которая тебя не атакует. Легко.
Но как отбиться от неё, если она нападает?
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4k
ваня панкин 12 минут назад
да нормальная рыбка, спросила как проплыть к магазину, ей показали дорогу...
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495
Mike*37Rus* 19 минут назад
Акула какая-то не голодная.
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