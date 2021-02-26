Как следует отбиваться от акулы-убийцы

Потрясающие кадры, снятые у берегов Гавайев, показывают, как Андриана, известная в Сети как Andriana Marine, старается хранить спокойствие в момент приближения к ней акулы.

Хищник подплывает прямо к дайверу, когда же существо оказывается совсем близко, Андриана кладёт ему на нос свою руку.



Затем в своём ролике она описывает, что делать дальше, если вы когда-нибудь окажетесь в компании акулы.



«Если вы когда-нибудь попадёте в такую ​​редкую ситуацию, когда к вам приблизится тигровая акула, вам следует поступить так», — рассказывает женщина.

«По мере приближения акулы убедитесь, что вы поддерживаете зрительный контакт, протяните свою руку и зафиксируйте её в локте.»

«Затем прижмите свою ладонь к макушке акулы и продолжайте отталкиваться вверх и держаться над ней.»

«Держите руку вдоль её тела, чтобы сохранить это дополнительное пространство на случай, если акула снова решит к вам повернуться.»

«Затем, когда акула начнёт уплывать, обязательно осмотритесь и убедитесь, что рядом с вами нет других акул.»