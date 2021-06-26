Гигантский тасманийский рак, крупнейшее пресноводное беспозвоночное в мире

Среди всех обитателей особенно выделяется своими размерами гигантский тасманийский рак. Данное беспозвоночное уникально и обитает только в островных пресных водах. К сожалению, на сегодняшний день вид исчезает из-за активной человеческой деятельности, и ловить его запрещено.

Рак-исполин проживает в исключительно чистой водной среде, а при ее загрязнении погибает. Зато к пище он совершенно неприхотлив. В его меню попадает гнилая древесина, беспозвоночные, зеленые листья, мясо и даже сородичи.

Гигантские размеры тасманийского обитателя позволяют считать его самым крупным беспозвоночным. В длину его тело может достигать почти 100 сантиметров, а масса составляет около 5 килограммов. При этом у рака имеются естественные враги: это крысы, утконосы и даже некоторые рыбы.

Особь мужского пола занимает определенный участок совместно с несколькими самочками. Он яростно охраняет свои владения и защищает их от посягательств.

Метание икры происходит лишь раз в 2 года. Из икринок появляются рачки. Несмотря на свой медленный рост, молодняк полностью самостоятелен. Он проходит длинный путь от крошечной рыбьей закуски до внушительных по размерам обитателей водоема. Прожить тасманийские великаны способны до 40 лет, вот только дожить до такого возраста им практически не удается.

Взрослая особь выбирает для своей охоты глубокие темные места рек с медленным течением. Существо терпеливо выжидает на обед свою жертву и не упустит возможности стремительно схватить ее мощной клешней.

Маскировочная окраска необычного рака помогает ему скрыться на дне среди камней. Обнаружив такого красавца, любой путешественник испытывает немалые эмоции и пытается подойти к нему как можно ближе, чтобы рассмотреть. Однако не стоит забывать: одно неловкое движение — и человек может лишиться пальца. А вы бы отважились подойти к такому великану?