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Гигантский тасманийский рак, крупнейшее пресноводное беспозвоночное в мире

Гигантский тасманийский рак, крупнейшее пресноводное беспозвоночное в мире (7 фото)

Автор:
26 июня 2021 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   крупнейшее пресноводное   рак   тасманийский рак   фото   
366
7

На необычном райском острове Тасмания удивительный мир эндемиков открыт для всего человечества. Флора и фауна данного места известны на всю планету.

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Метки: в мире   крупнейшее пресноводное   рак   тасманийский рак   фото   
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6  комментариев
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6k
vitenok 48 минут назад
Этот рак сам к пиву людей заказывает.
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4k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Местные жители рассказывали,как одному мужику такой рак клешней яйцо оттяпал
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1k
Григорий Бабкин 52 минуты назад
Вкусняшка.
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16k
MarkovAlexandr 56 минут назад
Вот с этим постом вообще один в один
Гигантский тасманийский рак: Крупнейшее пресноводное беспозвоночное в мире. Как живут такие раки?
Гигантский тасманийский рак: Крупнейшее пресноводное беспозвоночное в мире. Как живут такие раки?

Приходит один мужик к другому.

— Петрович, помнишь, у тебя зимой жена пропала?
— Ну.
— У меня две новости: плохая и хорошая...
— Давай плохую.
— Мы ее нашли. В реке утонула.
— А хорошая?
— Мы с нее ведро...


А вот тут есть пара других фотографий и видео
Самое большое пресноводное беспозвоночное (его бы с пивком)
Самое большое пресноводное беспозвоночное (его бы с пивком)Тасманийский гигантский пресноводный рак (лат. Astacopsis gouldi), также называемый Тасманийским гигантским пресноводным омаром, является самым крупным пресноводным беспозвоночным в мире.
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145
Андрей Ы. 2 часа назад
Сунул грека руку в реку - теперь грека инвалид.
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9k
Кыся 2 часа назад
Мне ящик пива и одного рака, пожалуйста.
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