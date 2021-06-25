Фотографии, демонстрирующие, каким может быть городской ад

1144
28
UrbanHell— это фото-субреддит всех ужасных мест, построенных людьми или тех локаций, где обитают люди.
Не каждое здание так же красиво, как Версальский дворец, или великолепно гармонирует с окружающей средой. Напротив, в мире существует множество построек, похожих на изгоев, которые вполне могут развалиться уже во время следующего шторма. При этом в некоторых местах это может быть далеко не единичный случай — так, абсолютно целый район может выглядеть мерзко. И много подобного вы можете отыскать в субреддите r/UrbanHell.
Гонконгская уличная жизнь
Интернет-сообщество приглашает всех, кто хочет поисследовать тёмные стороны городов, посёлков и деревень в нашем общем мире, и приветствует любые фотографии, которые показывают либо уродство, либо проблему городского (и не только) развития.
×
Люди возносят молитвы у реки Джамна, Индия, которая образует пену благодаря промышленным отходам
Как насчёт того, чтобы подождать немного автобус при температуре -54 °C в Якутске, Российская Федерация
Источник:
Ссылки по теме:
- Куда исчезли сомалийские пираты?
- 92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца
- Девушка открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении
- Почему мужчины племени Кагаба прячутся от женщин в бункере?
- Девушка поделилась фотографиями своей ужасной реакции на активное солнце
27
Понравилось27
Новости партнёров
Все таки повезло нам пожить в СССР, где такое было в принципе невозможно.
Все для людей было. Москва - город сад, а не бордюрно-высотное у#бище.
https://old.fishki.net/3811579-realynyj-gorodskoj-ad.htmlhttps://old.fishki.net/3811579-realynyj-gorodskoj-ad.html