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Фотографии, демонстрирующие, каким может быть городской ад

Фотографии, демонстрирующие, каким может быть городской ад (28 фото)

Автор:
25 июня 2021 08:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: UrbanHell   в мире   города   городской ад   люди   мусор   фото   
1144
28

UrbanHell— это фото-субреддит всех ужасных мест, построенных людьми или тех локаций, где обитают люди.

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Метки: UrbanHell   в мире   города   городской ад   люди   мусор   фото   
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5  комментариев
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9k
harlamov 2 часа назад
Адище конечно.
Все таки повезло нам пожить в СССР, где такое было в принципе невозможно.
Все для людей было. Москва - город сад, а не бордюрно-высотное у#бище.
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−8
Dih 15 минут назад
Вообще-то все это страшно...
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16k
RDen 22 минуты назад
что за производство, что аж кладбище рядом?
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5k
Robin 51 минуту назад
Мирный-то за что адом назвали? Ну трубка рядом в городом.
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52k
Похабыч 2 часа назад
https://old.fishki.net/3812181-fotografii-demonstrirujuwie-kakim-mozhet-byty-gorodskoj-ad.htmlhttps://old.fishki.net/3812181-fotografii-demonstrirujuwie-kakim-mozhet-byty-gorodskoj-ad.html

https://old.fishki.net/3811579-realynyj-gorodskoj-ad.htmlhttps://old.fishki.net/3811579-realynyj-gorodskoj-ad.html
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