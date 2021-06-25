Фотографии, демонстрирующие, каким может быть городской ад

Не каждое здание так же красиво, как Версальский дворец, или великолепно гармонирует с окружающей средой. Напротив, в мире существует множество построек, похожих на изгоев, которые вполне могут развалиться уже во время следующего шторма. При этом в некоторых местах это может быть далеко не единичный случай — так, абсолютно целый район может выглядеть мерзко. И много подобного вы можете отыскать в субреддите r/UrbanHell.