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Мужчина выжил под 30-ти метровым слоем воды

Мужчина выжил под 30-ти метровым слоем воды (3 фото)

Автор:
24 июня 2021 09:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   выживание   история   люди   под водой   фото   
175
3

Экстремальные ситуации переворачивают всю жизнь человека.

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Метки: в мире   выживание   история   люди   под водой   фото   
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1  комментарий
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net 19 минут назад
Если знаете такого человека как Виталий Сундаков, он как-то говорил: - а с этой ли мы планеты вообще. С метра упали сломали ноги, 15 градусов нам холодно 25 жарко, на пару км в лес завезти 99 % не выберутся от туда, на тридцать метров опустили под воду 60 часов давление стабилизировать в барокамере.
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