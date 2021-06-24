Мужчина выжил под 30-ти метровым слоем воды





Молодой нигериец, оставшийся единственным выжившим при крушении буксира, видимо, будет думать об этом всю оставшуюся жизнь.

Как повар сумел 3 дня продержаться в ловушке на дне под 30-ти метровым слоем воды?

Почему ему пришлось самому гоняться за спасателем по всему катеру?

С какими проблемами он столкнулся после спасения?





Все изменилось в одну минуту

Небольшой буксир в компании еще двух таких же мирно тащил за собой танкер с нефтью по водам Нигерийского залива.

Внезапно, волна опрокинула судно. Оно моментально перевернулось и начало тонуть палубой вниз.

В этот момент 29-летний повар зашел в свою каюту, чтобы посетить туалет.

Находясь в замкнутом пространстве, Харрисон Оджегба Окене с ужасом наблюдал, как пол становится потолком, а на него летят все предметы, находившиеся на нем.

Из коридора раздавались крики, что буксир тонет.

Пока Окене сумел выбраться из каюты — судно уже было затоплено. И медленно опускалось все глубже.

В отчаянии Окене решил, что про него забыли и бросили. Ему показалось, что команда спаслась, а его оставили погибать. Видя в иллюминатор, что судно уже глубоко, Окене понимал, что вынырнуть ему не удастся.

На его счастье в каюте образовался воздушный карман под бывшим полом.