Мужчина выжил под 30-ти метровым слоем воды

Экстремальные ситуации переворачивают всю жизнь человека.
Молодой нигериец, оставшийся единственным выжившим при крушении буксира, видимо, будет думать об этом всю оставшуюся жизнь.
Как повар сумел 3 дня продержаться в ловушке на дне под 30-ти метровым слоем воды?
Почему ему пришлось самому гоняться за спасателем по всему катеру?
С какими проблемами он столкнулся после спасения?
Все изменилось в одну минуту
Небольшой буксир в компании еще двух таких же мирно тащил за собой танкер с нефтью по водам Нигерийского залива.
Внезапно, волна опрокинула судно. Оно моментально перевернулось и начало тонуть палубой вниз.
В этот момент 29-летний повар зашел в свою каюту, чтобы посетить туалет.
Находясь в замкнутом пространстве, Харрисон Оджегба Окене с ужасом наблюдал, как пол становится потолком, а на него летят все предметы, находившиеся на нем.
Из коридора раздавались крики, что буксир тонет.
Пока Окене сумел выбраться из каюты — судно уже было затоплено. И медленно опускалось все глубже.
В отчаянии Окене решил, что про него забыли и бросили. Ему показалось, что команда спаслась, а его оставили погибать. Видя в иллюминатор, что судно уже глубоко, Окене понимал, что вынырнуть ему не удастся.
На его счастье в каюте образовался воздушный карман под бывшим полом.
В нем Окене и был вынужден плавать в грязной воде, полной обломков.
Три дня в ловушке
Два дня Окене с ужасом наблюдал, как сантиметр за сантиметром уменьшается его воздушный карман.
Из всех средств к выживанию у него оказались случайно всплывшая бутылка кока-колы и два фонарика, найденные в вещах.
Ими Окене пытался дать сигнал в иллюминатор о том, что он жив.
Но спасателей не было.
Через сутки фонарики погасли.
Окене остался в кромешной тьме и ледяной воде.
Парень рассказывает, что единственное, что он мог — безостановочно молиться.
Помощь пришла… и ушла
Через двое суток Окене увидел, что рядом появился еще один корабль. Он начал светить прожектором в воду. К буксиру поплыл водолаз. Обрадовавшись, Окене нырнул в коридор, пытаясь плыть навстречу спасателю. Но, не видя, где он находится, повар лишь лихорадочно метался в темноте по затонувшему катеру. У него кончился воздух, Окене был вынужден вернуться в свой воздушный карман.
Спасатель уплыл, так его и не заметив.
Перепуганный спасатель
На следующий день спасатель вернулся в поисках тел других моряков.
Понимая, что это его последний шанс, Окене метнулся в затопленные коридоры из последних сил. Ему удалось догнать в затопленных отсеках уже уплывающего спасателя.
Недолго думая, Окене схватил его сзади за плечо.
В ужасе спасатель заорал в микрофон.
Ничего не видя, он не понимал, что происходит.
Окене потащил водолаза за собой в свой карман.
Лишь там, спасатель смог разглядеть выжившего.
Спасатель до последнего не верил, что перед ним живой человек. Нигерийцы очень суеверны, он счел, что перед ним зомби. Но отпоив Окене горячей водой, ощупав и передав картинку наверх на спасательное судно, спасатель успокоился и понял, что чудом нашел спасшегося. Спасатель кричал в микрофон: «Он живой!».
Окене пришлось еще 60 часов отсидеть в барокамере, чтобы стабилизировать давление, прежде чем его выпустили на свободу.
Ночные кошмары и чувство вины
К сожалению, проблемы повара на этом не закончились. Все окружающие, даже родственники, заподозрили его в том, что он спасся благодаря черной магии.
Окене побоялся пойти на похороны коллег, зная, что семьи погибших могут на него напасть.
Даже священник в церкви, к которому Окене пришел на исповедь, обвинил его в черном ритуале.
Молодой человек живет с огромным чувством вины, постоянно просыпается по ночам от кошмаров.
Он дал обет не приближаться больше к морю.
Источник:
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