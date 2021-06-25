7 невероятных находок, обнаруженных при строительстве

Строители — это люди, готовые ко всему! Каждый день в мире возводится миллионы квадратных метров. Роются котлованы и траншеи под здания, дороги, инженерные сооружения.
Чего только в них не находят!
7. Бум!
В 2013 в столице Сербии при строительстве дома рабочие наткнулись на бомбу весом почти в 2 тонны. Она оказалась неразорвавшимся снарядом времен Второй мировой. И взрывчатки в ней было больше 600 кг!
К счастью, бомбу удалось аккуратно извлечь, вывести на полигон и уже там дезактивировать.
Но уже в 2017 году белградские строители вновь натыкаются на неразорвавшуюся бомбу. Она была меньших размеров, но состояние бомбы не позволяло перемещать ее. Пришлось закрыть стройку, вывезти всех жителей из соседних домов в отель. И контролируемо подорвать бомбу прямо в центре Белграда.
6. Спящая красавица
Когда в китайском городе Тайчжоу решили расширить одну из обычных улиц, строители не ожидали столкнуться ни с чем удивительным. Но при дорожных работах они нашли саркофаг высшей аристократки эпохи Мин. Мумия прекрасно сохранилась за более чем 500 лет.
Не только одежда, тело, лицо, украшения открылись перед строителями в практически идеальном состоянии. Даже окрашенные брови и другая косметика на лице сохранили свой цвет. Тело находилось в мумифицирующей жидкости, секрет которой неизвестен.
5. Голова под мостом
При строительстве Крымского моста при установке одной из подводных опор строители обнаружили голову от скульптуры какого-то древнегреческого божества. Очень реалистичное изображение в натуральную величину было выполнено из пористой глины. Тем удивительнее его сохранность.
Во время строительства ранее было поднято еще около 600 кг разных археологических находок. В основном это были сосуды из глины, принадлежащие древним народам Малой Азии.
Но голова бога оказалась самой интересной и значимой находкой.
4. Корабль на суше
В Александрии в США при строительстве гостиницы был обнаружен деревянный корпус корабля времен войны за независимость. Остов 250-летнего судна неплохо сохранился. Удивление строителей было особенно велико из-за того, что место под гостиницу находится далеко и от реки и от моря. Подняв архивные документы, строители узнали, что 200 лет назад здесь протекал один из рукавов реки Потомак, но позже он был осушен.
Кто был владельцем корабля, как он назывался, почему оказался на месте осушенной реки, узнать так и не удалось. Останки корабля стали местной достопримечательностью.
3. Казненные викинги
На юге Англии при проведении подготовки к строительству объектов для Олимпиады было найдено массовое захоронение викингов. Захоронению больше 1000 лет. 55 викингов лишили головы, их тела скинули в древнеримскую каменоломню. Видимо это был отряд, напавший на местные поселения с моря, но встретивший достойный отпор.
2. Спасти паучков!
В Техасе при строительстве магистрали стоимостью в 15 млн долларов рабочий вдруг увидел паучка вида Cicurina venii. Некоторое время спустя был обнаружен еще один такой же. Стройку остановили. Дело в том, что этот паук относится к особо охраняемым, исчезающим видам. Последний раз их видели в 1980-м году.
Пауки неядовитые, слепые и живут в пещерах. Видимо дорожные рабочие случайно вскрыли их убежище. Сейчас ученые пытаются восстановить экосистему для пауков.
1. Кит в горах
В Калифорнии в Санта-Крус при строительстве дороги в горной местности рабочие откопали окаменелые останки кита, который обитал на Земле 4 миллиона лет назад. Это тем более удивительно, так как местность является сейсмоактивной, пласты земной коры здесь многократно перемешивались. Найти здесь что-то целое — невероятная удача. Предок современных китов сохранился неплохо. 7-метровая окаменелость содержит всю его голову, включая челюсти, большую часть скелета и плавников.
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