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7 невероятных находок, обнаруженных при строительстве

7 невероятных находок, обнаруженных при строительстве (4 фото)

Автор:
25 июня 2021 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   в мире   интересно   находка   стройка   фото   
430
4

Строители — это люди, готовые ко всему! Каждый день в мире возводится миллионы квадратных метров. Роются котлованы и траншеи под здания, дороги, инженерные сооружения.

Чего только в них не находят!

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Метки: Удача   в мире   интересно   находка   стройка   фото   
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6  комментариев
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2k
Шиц 58 минут назад
Автор, ну тродно было погуглить картинки к посту?
Мумия из Тайчжоу
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162
AF Полчаса назад
Очень реалистичное изображение древнегреческого божества в натуральную величину? Интересно...
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2k
Шиц 49 минут назад
Паук Cicurina venii
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2k
Шиц 51 минуту назад
А это тот самый кит из Санта-Крус
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82
Шурман Час назад
2 года назад пол берлина эвакуировали из за бомбы второй мировой , и как всегда мне нужно было оказаться именно в этом месте :) судья у меня такая вечно оказываюсь там где другие не ходят :)
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3k
KL11 Час назад
"К счастью, бомбу удалось аккуратно извлечь, вывести на полигон и уже там дезактивировать."

Бомба была радиоактивной?
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