7 невероятных находок, обнаруженных при строительстве

При строительстве Крымского моста при установке одной из подводных опор строители обнаружили голову от скульптуры какого-то древнегреческого божества. Очень реалистичное изображение в натуральную величину было выполнено из пористой глины. Тем удивительнее его сохранность.

Во время строительства ранее было поднято еще около 600 кг разных археологических находок. В основном это были сосуды из глины, принадлежащие древним народам Малой Азии.

Но голова бога оказалась самой интересной и значимой находкой.





4. Корабль на суше

В Александрии в США при строительстве гостиницы был обнаружен деревянный корпус корабля времен войны за независимость. Остов 250-летнего судна неплохо сохранился. Удивление строителей было особенно велико из-за того, что место под гостиницу находится далеко и от реки и от моря. Подняв архивные документы, строители узнали, что 200 лет назад здесь протекал один из рукавов реки Потомак, но позже он был осушен.

Кто был владельцем корабля, как он назывался, почему оказался на месте осушенной реки, узнать так и не удалось. Останки корабля стали местной достопримечательностью.





3. Казненные викинги