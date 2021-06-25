Маленький шотландский остров, который корабельные крысы сделали необитаемым

Этот маленький шотландский остров более 150 лет остаётся необитаемым, хотя когда-то тут было целое поселение. Остров Северная Рона (ещё его называют Ронай) даже считается самым удалённым островом Великобритании, где вообще когда-либо жили люди. Из-за своей удалённости и размера он вовсе отсутствует на многих британских картах.
Площадь этого "клочка суши" - чуть больше одного квадратного километра (109 гектар), но его история просматривается минимум до 8-го века. Собственно, считается, что сам остров остров назван в честь некоего Святого Ронана, ирландского монаха-отшельника.
В его честь здесь была поставлена часовня, от которой остались только развалины. Позже, в 10-м веке, здесь уже жило много монахов, которые, собственно, и возвели часовню и небольшое поселение. Здесь же находятся их могилы - верней, считается, что каменные могилы, которые есть на острове, принадлежат именно этим монахам, а не кому-то другому.
Так или иначе, люди здесь каким-то образом жили много веков - занимались земледелием, разводили овец, хранили запасы. Примерно в 1685 году, однако, случилась трагичная история - погибло всё население. А виноваты во всём оказались крысы - согласно преданию, это были крысы с какого-то корабля, потерпевшего крушение недалеко от острова.
Как известно, крысы первыми покидают тонущий корабль, а ещё неплохо плавают и соображают. Есть данные, что крысы в принципе способны плыть около трёх суток, а оказавшись в воде, ищут себе новый корабль, если такой есть в зоне досягаемости, или же плывут к земле (даже если её не видно).
Оказавшись на острове, грызуны умудрились уничтожить все запасы, а заодно, как предполагают исследователи, занести бубонную чуму. От голода или от болезни - но все люди и животные (включая самих крыс) умерли.
Узнал об этом экипаж корабля, который позже и обнаружил данный факт. Судя по всему, очень долго мимо Северного Рона не проплывало ни одного судна, потому что голодные крысы в этом случае поплыли бы к кораблю. Всего на острове таким образом погибло тогда 30 человек.
Позже тут селились люди, но именно постоянного поселения так и не появилось. После 1844 года люди здесь не жили совсем, лишь изредка заглядывали различные исследователи и защитники природы. Остров Северная Рона на сегодня является третьим по величине местом размножения серых тюленей в Великобритании.
Тут, конечно, есть и другие животные и редкие птицы вроде черноклювых чаек или птиц под названием тупик. Но британский комитет по охране природы присвоил острову статус особой зоны охраны именно из-за серых тюленей, которые облюбовали местный скалистый берег, в заливчиках и пещерах которого они прячутся от угроз.
Источник:
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