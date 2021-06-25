Маленький шотландский остров, который корабельные крысы сделали необитаемым

Площадь этого "клочка суши" - чуть больше одного квадратного километра (109 гектар), но его история просматривается минимум до 8-го века. Собственно, считается, что сам остров остров назван в честь некоего Святого Ронана, ирландского монаха-отшельника.

В его честь здесь была поставлена часовня, от которой остались только развалины. Позже, в 10-м веке, здесь уже жило много монахов, которые, собственно, и возвели часовню и небольшое поселение. Здесь же находятся их могилы - верней, считается, что каменные могилы, которые есть на острове, принадлежат именно этим монахам, а не кому-то другому.