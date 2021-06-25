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Маленький шотландский остров, который корабельные крысы сделали необитаемым

Маленький шотландский остров, который корабельные крысы сделали необитаемым (5 фото)

Автор:
25 июня 2021 08:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   интересно   история   крысы   остров   фото   
1330
5

Этот маленький шотландский остров более 150 лет остаётся необитаемым, хотя когда-то тут было целое поселение. Остров Северная Рона (ещё его называют Ронай) даже считается самым удалённым островом Великобритании, где вообще когда-либо жили люди. Из-за своей удалённости и размера он вовсе отсутствует на многих британских картах.

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Метки: в мире   интересно   история   крысы   остров   фото   
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Дмитрий Григорьев Час назад
Видимо, котов у них не было.
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