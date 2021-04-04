Размеры островов в 3D

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На Земле много островов, в этом видео показаны некоторые из них, от самых маленьких (остров Хаб) до самых больших (Гренландия).
Дизайнеры из студии MetaBall создали анимацию, в которой сравнили размеры самых известных островов на Земле — от самого маленького острова Хаб в США размером с комнату до крупнейшего острова на планете — Гренландии.
Карта отражает размеры островов или континентов не совсем точно. Это свойство картографической проекции, когда поверхность сферы (Земли) переносят на плоскость. Но в сравнении друг с другом истинные размеры островов осознать проще.
Для еще большей наглядности дизайнеры MetaBall расположили острова над Северной Америкой.
Для еще большей наглядности дизайнеры MetaBall расположили острова над Северной Америкой.
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