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Размеры островов в 3D

Размеры островов в 3D (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 08:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Размеры островов   в мире   видео   интересно   остров   фото   
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На Земле много островов, в этом видео показаны некоторые из них, от самых маленьких (остров Хаб) до самых больших (Гренландия).

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Метки: Размеры островов   в мире   видео   интересно   остров   фото   
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