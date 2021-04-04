Размеры островов в 3D

Карта отражает размеры островов или континентов не совсем точно. Это свойство картографической проекции, когда поверхность сферы (Земли) переносят на плоскость. Но в сравнении друг с другом истинные размеры островов осознать проще.



Для еще большей наглядности дизайнеры MetaBall расположили острова над Северной Америкой.