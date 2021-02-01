Заброшенный отель на острове Ко Чанг

На самом юге тайского острова Ко Чанг есть нечто необычное - среди джунглей стоит настоящий большой круизный лайнер.
Он, конечно, ещё не зарос лианами и на нём нет гнёзд диких птиц, но выглядит он далеко не новым, хотя когда сиял и привлекал сюда множество туристов.
Не сложно догадаться, что лайнер этот после того, как его пришвартовали в этом месте, стал вполне люксовым отелем. Но пробыл он в таком статусе недолго, хотя и был доставлен сюда явно с большим трудом.
Говорят, для того, чтобы из залива Банг Бао (это часть Сиамского залива, который, в свою очередь - часть Южно-Китайского моря) загнать лайнер на нужное место, специально прорыли небольшой канал, а потом зарыли проход в него, шедший через пляж.
Говорят, для того, чтобы из залива Банг Бао (это часть Сиамского залива, который, в свою очередь - часть Южно-Китайского моря) загнать лайнер на нужное место, специально прорыли небольшой канал, а потом зарыли проход в него, шедший через пляж.
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Сам лайнер под названием The Galaxy так и стоит в воде, хотя и говорят, что для устойчивости его поставили на бетонную подушку. Огромный корабль, видимо, должен был стать флагманом целого "флота"
У этого курорта под названием Koh Chang Grand Lagoona довольно необычная концепция - здесь можно снять номер и на корабликах поменьше.
У этого курорта под названием Koh Chang Grand Lagoona довольно необычная концепция - здесь можно снять номер и на корабликах поменьше.
Проследить историю появления здесь лайнера-отеля довольно сложно, но вот то, что он сейчас как отель уже не работает - однозначно. Можно найти несколько версий о том, что корабль-отель теперь стоит совершенно заброшенным.
Одна из них говорит о том, что владелец просто не получил лицензию или даже пытался скрыть работу отеля - но в итоге вынужден был закрыть его, так и не оформив свой бизнес как надо. В общем, проблемы с законом.
Одна из них говорит о том, что владелец просто не получил лицензию или даже пытался скрыть работу отеля - но в итоге вынужден был закрыть его, так и не оформив свой бизнес как надо. В общем, проблемы с законом.
Другая легенда объясняет, почему местные жители называют лайнер "корабль-призрак" - и не потому, что он пустой. Говорят, закрыть его вынуждены были после того, как здесь случилось несколько самоубийств.
Подробности неизвестны, но местные жители опять же говорят о плохой энергии и о том, что многие туристы жаловались на плохие мысли, которые возникают, когда поселился в одном из номеров этого пришвартованного лайнера.
Подробности неизвестны, но местные жители опять же говорят о плохой энергии и о том, что многие туристы жаловались на плохие мысли, которые возникают, когда поселился в одном из номеров этого пришвартованного лайнера.
Что из этого правда - неизвестно (может быть обе версии имеют под собой свои настоящие истории), но первой версии верится больше, когда узнаешь, что в 2012 году в номера отеля ещё селили, хотя формально он не работал.
Более того, в старых отзывах на сайтах бронирования можно прочитать о том, что людей заселял в этот лайнер в ситуации, когда половина его номеров были просто заброшены, а другая часть - вполне полноценно обслуживалась.
Более того, в старых отзывах на сайтах бронирования можно прочитать о том, что людей заселял в этот лайнер в ситуации, когда половина его номеров были просто заброшены, а другая часть - вполне полноценно обслуживалась.
Говорят, владелец поступал так, когда желающих попасть на курорт было много, а "честных" номеров уже не хватало. Привлекало и до сих привлекает туристов сюда шикарный песочный пляж, который так и называется "Гранд Лагуна".
Так что, судя по последним отзывам и фотографиям, как минимум в 2020 году отель точно принимал туристов.
Так что, судя по последним отзывам и фотографиям, как минимум в 2020 году отель точно принимал туристов.
На закрытую территорию и сам песчаный берег вход платный, но во многих отзывах пишут смешное про "сонного охранника", мимо которого, видимо, иногда можно проскочить и без оплаты.
Разумеется, многие туристы пытаются попасть сюда только ради осмотра "корабля-призрака", хотя формально заходить на него запрещено. Но в отчётах пишут, что никто с корабля не гнал и не мешал фотосессиям. И все, конечно. говорят о шикарном море и пляже.
Разумеется, многие туристы пытаются попасть сюда только ради осмотра "корабля-призрака", хотя формально заходить на него запрещено. Но в отчётах пишут, что никто с корабля не гнал и не мешал фотосессиям. И все, конечно. говорят о шикарном море и пляже.
Удивляет же тех, кто попал туда, именно одновременное состояние заброшенности части территории и очень неплохой ухоженности другой его части.
Ощущение, что всё место это "зависло" между состояниями живого и призрачного - и непонятно, почему бы не убрать хлам и не возродить курорт, или же забросить его совсем.
Ощущение, что всё место это "зависло" между состояниями живого и призрачного - и непонятно, почему бы не убрать хлам и не возродить курорт, или же забросить его совсем.
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На мой взгляд это баржа-отель, которую построили там где удобнее, и притащили туда, для создания гостиничной базы.
Видимо этот проект для обустройства туристической инфраструктуры в этой лагуне был наиболее перспективным.