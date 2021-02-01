Заброшенный отель на острове Ко Чанг

Проследить историю появления здесь лайнера-отеля довольно сложно, но вот то, что он сейчас как отель уже не работает - однозначно. Можно найти несколько версий о том, что корабль-отель теперь стоит совершенно заброшенным.



Одна из них говорит о том, что владелец просто не получил лицензию или даже пытался скрыть работу отеля - но в итоге вынужден был закрыть его, так и не оформив свой бизнес как надо. В общем, проблемы с законом.