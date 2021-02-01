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Заброшенный отель на острове Ко Чанг

Заброшенный отель на острове Ко Чанг (10 фото)

Автор:
01 февраля 2021 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   история   корабль   лайнер   остров   отель   факты   фото   
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На самом юге тайского острова Ко Чанг есть нечто необычное - среди джунглей стоит настоящий большой круизный лайнер.
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Метки: интересно   история   корабль   лайнер   остров   отель   факты   фото   
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1  комментарий
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Клёст 40 минут назад
По фотографиям эта посудина не производит впечатления мореходного, и даже речного круизного судна...
На мой взгляд это баржа-отель, которую построили там где удобнее, и притащили туда, для создания гостиничной базы.
Видимо этот проект для обустройства туристической инфраструктуры в этой лагуне был наиболее перспективным.
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