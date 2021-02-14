Парень нашёл в подвале тайник 1903 года

Содержимое оказалось настоящим сокровищем!
Если кто-то спрятал тайник в укромном месте, возможно, этот кто-то не хотел бы, чтобы его нашли. Но когда нашему взору открывается нечто таинственное, мы не в силах сдержать своё любопытство!
Это подтверждает история пользователя Реддита из штата Мэн под ником «dontbanmynewaccaunt», который совершенно случайно нашёл тайник моряка в стене подвала. И эта находка так озадачила парня, что он решил поделиться ею на просторах сети.
Это подтверждает история пользователя Реддита из штата Мэн под ником «dontbanmynewaccaunt», который совершенно случайно нашёл тайник моряка в стене подвала. И эта находка так озадачила парня, что он решил поделиться ею на просторах сети.
Реддитор нашёл довольно странный набор предметов во время ремонта подвала в своём офисе
Ремонтируя подвальное помещение своего офиса, парень взялся за снос стены, но вместо строительного мусора обнаружил на месте разлома некий тайник.
Среди найденных реддитором вещей были несколько сосудов, пустая банка, устройство, отдалённо напоминающее степлер, старая свеча, ёмкость от медикаментов, а также снимок судна и некий портрет.
Среди найденных реддитором вещей были несколько сосудов, пустая банка, устройство, отдалённо напоминающее степлер, старая свеча, ёмкость от медикаментов, а также снимок судна и некий портрет.
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Среди прочего реддитор нашёл старую бирку магазина BRT
В тайнике также находились два мешка с цепями противоскольжения, датируемые 24 марта 1903 года и 23 августа 1904 года, что позволило кладоискателю понять, что его находка может быть весьма ценной!
Реддитор предположил, что сможет выгодно продать свою случайную находку
Парень попросил помочь ему найти хоть какую-то информацию о найденных предметах, и на его просьбу с удовольствием откликнулась пользовательница сети под ником «katerader»:
"Судно на снимке похоже на Вайоминг. Трудно сказать точно, но вам следует связаться с Морским музеем штата Мэн.
Интересно, был ли мужчина с портрета моряком на борту судна. Честно говоря, этот кладезь материалов вместе может рассказать действительно интересную историю!"
"Судно на снимке похоже на Вайоминг. Трудно сказать точно, но вам следует связаться с Морским музеем штата Мэн.
Интересно, был ли мужчина с портрета моряком на борту судна. Честно говоря, этот кладезь материалов вместе может рассказать действительно интересную историю!"
Шхуна «Вайоминг», которая, вполне возможно, изображена на снимке из тайника
Это предположение основано на том факте, что у шхуны 6 мачт, что считается большой редкостью. Вайоминг вошёл в историю как самый большой из когда-либо построенных деревянных кораблей.
Остальные пользователи сети не обошлись без юмора и посоветовали реддитору не пытаться разгадать тайну, очевидно неспроста хранившуюся так долго в столь укромном месте.
Но а мы надеемся, что загадка тайника будет разгадана, и мы ещё узнаем об увлекательной и захватывающей истории моряка!
Остальные пользователи сети не обошлись без юмора и посоветовали реддитору не пытаться разгадать тайну, очевидно неспроста хранившуюся так долго в столь укромном месте.
Но а мы надеемся, что загадка тайника будет разгадана, и мы ещё узнаем об увлекательной и захватывающей истории моряка!
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