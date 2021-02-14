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Парень нашёл в подвале тайник 1903 года

Парень нашёл в подвале тайник 1903 года (5 фото)

Автор:
14 февраля 2021 09:33
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   интересно   история   клад   находка   тайник   фото   
1324
5
Содержимое оказалось настоящим сокровищем!
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Метки: в мире   интересно   история   клад   находка   тайник   фото   
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10k
Андрей Ватрушкин 41 минуту назад
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parallax 23 минуты назад
Похоже на выброшенные кем-то вещи. Было лень нести на помойку.
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Viktor 44 минуты назад
Да лучше бы он золото нашел или бриллианты, было бы интересней!

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