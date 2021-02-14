Парень нашёл в подвале тайник 1903 года

Это предположение основано на том факте, что у шхуны 6 мачт, что считается большой редкостью. Вайоминг вошёл в историю как самый большой из когда-либо построенных деревянных кораблей.



Остальные пользователи сети не обошлись без юмора и посоветовали реддитору не пытаться разгадать тайну, очевидно неспроста хранившуюся так долго в столь укромном месте.



Но а мы надеемся, что загадка тайника будет разгадана, и мы ещё узнаем об увлекательной и захватывающей истории моряка!