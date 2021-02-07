Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане

Он прожил совершенно один 6 лет на голом камне, потому что место, где ему пришлось коротать время, было сложно назвать островом.
Участь моряка
Дэниэл Фосс был моряком. Несчастный случай, во время которого он оказался один в море, произошел в 1809 году. Судно, на котором мужчина, как и остальные члены экипажа, охотился на тюленей, задел айсберг. Морякам удалось покинуть тонущий корабль на шлюпке, но все, кроме Фосса, погибли, не выдержав нескольких недель скитания по воде, так и не добравшись до долгожданной суши.
Последний выживший уже успел причислить себя к погибшим, но вдруг увидел сушу. Сильные штормовые волны, бушевавшие на море, не давали шлюпке подойти к берегу, тогда мужчина решил добраться до берега вплавь. Силы оставляли пловца и он доплыл до каменного утеса, не став пищей крабов. После рассмотрения острова Фосс чуть было окончательно не отчаялся. Суша была 400 на 800 метров площадью и состояла из камней. Здесь не росло деревьев, не было животных, не летали птицы. Повсюду зияла ржавчина и тина островных камней.
Неприветливый, пустынный остров
Вместо постели мужчина спал на сушеных водорослях. В качестве источника воды служили углубления в скалах, в которых стояла жидкая грязь. После вычищения грязи, в глиняной выемке скапливалась жидкость, во время дождя здесь собиралась дождевая вода. Есть было нечего и несколько голодных дней на голой суше совершенно не прибавили оптимизма. Тогда на один из берегов острова приплыло для отдыха стадо тюленей.
Камни, нож, весло стали главными орудиями по добыче мяса. За несколько дней обессиленный, но жаждущий жить островитянин убил больше десятка зверей. Туши хорошо хранились в холоде, постепенно он принялся за разделку и сушку шкур. Учиться есть пришлось заново, так как длительное голодание могло привести к серьезным проблемам с желудком. Со временем он привык к вяленому мясу и крови и даже начал набираться сил, после чего приступил к строительству шалаша на вершине скалы, которую продувало больше остальных, зато сюда не накатывали волны.
Будка из камня и шкур, соединенных мудреным образом стала пригодной для жизни через месяц, но ее сдувал ветер, окропляли брызги, тогда Фосс приступил к строительству ограды, а затем высокого смотрового столба. Но подавать сигнал кораблям, не заходившим сюда уже год, было нечем, поэтому мужчина рассчитывал лишь на удачу.
Однажды удача улыбнулась ему в виде кита пораженного гарпуном и прибитого к берегу. Фосс понимал, что кита кто-то ранил, а значит, здесь бывают китобои. После разделки туши он приступил к ведению дневника. Чтобы не потерять счет времени, он делал миниатюрные пометки на весле и ждал, что кто-то увидит материю, привязанную к этой единственной продолговатой вещи, установленной большую часть времени на навершии башни. Ожидание длилось 6 лет. Наконец, его заметил экипаж проплывающего корабля.
Пришвартоваться к скалистому острову не мог ни корабль, ни шлюпка. Тогда Робинзон в тюленьей шкуре с веслом-дневником прыгнул в воду и доплыл до спасительной шлюпки, а на ней до корабля, который увез его в Нью-Йорк. На остров больше не возвращались, уж слишком далеко заплыл «укротитель» тюленей и северных ветров.
Источник:
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