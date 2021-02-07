Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане

Последний выживший уже успел причислить себя к погибшим, но вдруг увидел сушу. Сильные штормовые волны, бушевавшие на море, не давали шлюпке подойти к берегу, тогда мужчина решил добраться до берега вплавь. Силы оставляли пловца и он доплыл до каменного утеса, не став пищей крабов. После рассмотрения острова Фосс чуть было окончательно не отчаялся. Суша была 400 на 800 метров площадью и состояла из камней. Здесь не росло деревьев, не было животных, не летали птицы. Повсюду зияла ржавчина и тина островных камней.

Неприветливый, пустынный остров

Вместо постели мужчина спал на сушеных водорослях. В качестве источника воды служили углубления в скалах, в которых стояла жидкая грязь. После вычищения грязи, в глиняной выемке скапливалась жидкость, во время дождя здесь собиралась дождевая вода. Есть было нечего и несколько голодных дней на голой суше совершенно не прибавили оптимизма. Тогда на один из берегов острова приплыло для отдыха стадо тюленей.

Камни, нож, весло стали главными орудиями по добыче мяса. За несколько дней обессиленный, но жаждущий жить островитянин убил больше десятка зверей. Туши хорошо хранились в холоде, постепенно он принялся за разделку и сушку шкур. Учиться есть пришлось заново, так как длительное голодание могло привести к серьезным проблемам с желудком. Со временем он привык к вяленому мясу и крови и даже начал набираться сил, после чего приступил к строительству шалаша на вершине скалы, которую продувало больше остальных, зато сюда не накатывали волны.