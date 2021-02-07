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Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане

Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане (3 фото)

Автор:
07 февраля 2021 10:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Джон Фосс   выживание   жизнь   интересно   история   остров   фото   
394
3

Он прожил совершенно один 6 лет на голом камне, потому что место, где ему пришлось коротать время, было сложно назвать островом.

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Метки: Джон Фосс   выживание   жизнь   интересно   история   остров   фото   
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