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Почему власти Италии изгнали 81-летнего Робинзона с острова, где он жил более 30 лет

Почему власти Италии изгнали 81-летнего Робинзона с острова, где он жил более 30 лет (5 фото)

Автор:
04 мая 2021 08:07
Сообщество : Истории
Метки: в мире   интересно   история   люди   остров   смотритель   фото   
2015
5
На небольшом острове Буделли рядом с Сардинией десятилетиями жил смотритель Мауро Моранди. За многие годы он уже стал частью острова, который знал абсолютно все о его экосистеме и с радостью общался с туристами. Однако недавно местные власти решили его выселить, так как остров должен стать центром экологического образования.
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Метки: в мире   интересно   история   люди   остров   смотритель   фото   
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12  комментариев
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86k
Дмитрий Час назад
Чиновники везде одинаковые - бездушные роботы исполняющие бездушные законы , которые пишут бездушные депутаты .
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krivsan 9 минут назад
завидую,в душе и я Мауро ,но острова нет
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Mellivora Полчаса назад
Это другое...
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Raven White 54 минуты назад
Дедулик красава, как они могут переселить человека в душную квартиру, когда он, считай, треть жизни был смотрителем всего острова?!
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1k
Fara Zolkin Час назад
Долпоепы, жаль мужика, не представляю какого ему.
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3k
Max Lu 2 часа назад
автор, не томи. лучше раскажи как он на поломанном корабле до острова добрался. как долго плыл, по какому направлению? через панамский канал или через индийский океан? почему именно там решил чинить лодку? неужели цены там такие выгодные?
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