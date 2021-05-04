С тех пор прошло 32 года, и Моранди стал частью этого острова. Сегодня его посещают туристы, и все охотно болтают с Мауро. Итальянец в свою очередь рассказывает о хрупкой экосистеме места, которое стало его домом. Для жителей Сардинии он давно стал частью Буделли, и его даже называют местным Робинзоном Крузо. За годы, проведенные на острове, он изучил каждый камень, все местные растения и птиц. Он следил, чтобы туристы не вывозили редкий розовый песок, которым устелен местный пляж, чистил тропинки, а также убирал мусор за некоторыми недобросовестными гостями.