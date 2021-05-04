2015
5
На небольшом острове Буделли рядом с Сардинией десятилетиями жил смотритель Мауро Моранди. За многие годы он уже стал частью острова, который знал абсолютно все о его экосистеме и с радостью общался с туристами. Однако недавно местные власти решили его выселить, так как остров должен стать центром экологического образования.
Моранди поселился на острове совершенно случайно: он отправился в морское путешествие в южную часть Тихого океана, однако его судно сломалось. Тогда он добрался до ближайшего островка, которым и оказался Буделли. На острове он познакомился с местным смотрителем, а тот поделился, что собирается уходить на пенсию. Тогда Мауро принял очень важное решение: он продал лодку и стал присматривать за островом, поселившись в небольшом домике. Это было в далеком 1989 году.
С тех пор прошло 32 года, и Моранди стал частью этого острова. Сегодня его посещают туристы, и все охотно болтают с Мауро. Итальянец в свою очередь рассказывает о хрупкой экосистеме места, которое стало его домом. Для жителей Сардинии он давно стал частью Буделли, и его даже называют местным Робинзоном Крузо. За годы, проведенные на острове, он изучил каждый камень, все местные растения и птиц. Он следил, чтобы туристы не вывозили редкий розовый песок, которым устелен местный пляж, чистил тропинки, а также убирал мусор за некоторыми недобросовестными гостями.
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Островная жизнь Моранди находится под угрозой с 2013 года: тогда компания, которой принадлежал Буделли, обанкротилась. Остров попытался выкупить новозеландский бизнесмен, однако местные власти воспротивились. При этом бизнесмен обещал, что смотрителя он не будет трогать и даст ему дожить свой век на острове.
В итоге власти остров так и не продали, и сейчас он принадлежит государству. В этом году Буделли решили превратить в центр экологического образования и выселить единственного жителя. Впрочем, Моранди не останется без дома: он переберется в квартиру на архипелаге. Однако 81-летнему старику слишком тяжело покидать место, которое много лет служило ему домом.
В защиту Мауро даже создавали несколько петиций, которые подписали тысячи человек, но ничего не помогло. Местные жители называют это выселение бессердечной несправедливостью и говорят, что не представляют остров без его смотрителя.
А также они задаются вопросом, нормально ли, что попытка создать экологический центр, который пропагандирует бережное отношение к природе и окружающему миру, идет вразрез с этичностью?
А также они задаются вопросом, нормально ли, что попытка создать экологический центр, который пропагандирует бережное отношение к природе и окружающему миру, идет вразрез с этичностью?
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