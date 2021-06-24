Пост, заряженный на все 220. Электрических приколов пост

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Эта подборка была рождена спонтанно. Может и не все её оценят по достоинству, но электрикам и слаботочникам должна зайти ^_^
И вот таким образом дешёвый китайский сетевой фильтр превращается в изысканный пилот российского производства
Есть спрятанный кабель-канал в стене из гипсокартона, но не все детали окончательно продуманы
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