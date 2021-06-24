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Пост, заряженный на все 220. Электрических приколов пост

Пост, заряженный на все 220. Электрических приколов пост (16 фото)

Автор:
24 июня 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кабель   подборка   прикол   электрик   электрика   
1442
16

Эта подборка была рождена спонтанно. Может и не все её оценят по достоинству, но электрикам и слаботочникам должна зайти ^_^

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Метки: Юмор   кабель   подборка   прикол   электрик   электрика   
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49k
alertol Час назад
- Как определить хорошего электрика
- Живой электрик как правило хороший электрик
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23k
Vazari 5 минут назад
Насчет "стукнуло 220"-напомнило. Делал себе проводку в загородном доме сам, благо образование позволяет и практика есть солидная. Все сделал максимально безопасно, все розетки с реальным заземлением. Землю вывел за дом, сделал контур и т.д. Все прекрасно работает. Спустя некоторое время заметил что гидроаккумулятор в ванной подтекает. Надо подтянуть. Взял ключ на 24, двумя руками. Стал тянуть, из-за всех сил... И тут, так меня шибануло током. К тому же на мокром полу. Электрический стул фигней покажется. Когда очухался -стал искать причину. Оказалось, у провода в одном месте был дефект. Продавленная изоляция на двух жилах. Может ударили чем-то, или груз сверху лежал. Как результат-земля и ноль периодически замыкались. И все это время, все заземленные приборы в доме были потенциальными убийцами. Вот так бывает...
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22k
SerGProS 24 минуты назад
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1k
Сергей Полчаса назад
Любой электрик хоть раз, но был проводником.
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
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Wertos Полчаса назад
Этот, в синей каске, даже не раздупляет куда смотрит... Зачем ему тестер ?
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