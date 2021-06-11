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15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет»

15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет» (16 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   и так сойдет   подборка   прикол   
2074
16

Подборка ситуаций, когда люди выполняли свою работу спустя рукава. Снимки доказывают, что девиз «и так сойдет» будет жить вечно.

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Метки: Юмор   в мире   и так сойдет   подборка   прикол   
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6  комментариев
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611
Бэмсяра Час назад
дверь в сортир и ручки на шкаф явно просто не доделаны. Стекло двери заклеивается непрозрачной пленкой, ручка перекручивается из транспортировочного положения в рабочее..
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 17 минут назад
red baron классная пицца
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24k
Григорий 48 минут назад
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3k
Константин 52 минуты назад
Дело двух минут ручки перекрутить с другой стороны
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−35
цска под Зенитом Час назад
Ну мы хорошо помним такое на советских заводах. Это и есть одна из причин банкротства государства в конце 80х.
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