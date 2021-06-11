15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет»

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Подборка ситуаций, когда люди выполняли свою работу спустя рукава. Снимки доказывают, что девиз «и так сойдет» будет жить вечно.
Некоторые люди стремятся к идеалу во всём. Они готовы переделывать работу множество раз и бесконечно вносить правки, чтобы добиться лучшего результата. Другие же живут играючи, и легко относятся к недочётам в своей работе и ничего не переделывают, считая, что и так сойдёт. Но порой эти недочёты настолько фатальны, что при взгляде на них хочется закрыть лицо руками.
Идеальное место
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Кнопки лифта установлены
Дорожное покрытие доделано
Холодильник встал идеально
Как покрасить стену
Прекрасные маленькие балкончики
Для мастеров левитации
Обратные лестницы
Простите, перфекционисты
Дверь туалета с окошком? И так сойдёт!
Пицца пепперони без пепперони
Разметка нанесена
Ручки на месте!
Фонарь посреди тропинки
Очень ровно
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Метки: Юмор в мире и так сойдет подборка прикол
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