15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет»

Некоторые люди стремятся к идеалу во всём. Они готовы переделывать работу множество раз и бесконечно вносить правки, чтобы добиться лучшего результата. Другие же живут играючи, и легко относятся к недочётам в своей работе и ничего не переделывают, считая, что и так сойдёт. Но порой эти недочёты настолько фатальны, что при взгляде на них хочется закрыть лицо руками.

Идеальное место