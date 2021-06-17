18 котов, удививших хозяев своим чудаковатым поведением

У каждого из нас есть свои странные привычки. И если уж мы, разумные создания, порой не можем объяснить причину своего чудаковатого поведения, то что и говорить о домашних котиках, чья дурашливость служит чуть ли не главным козырем этих пушистых любимцев!

Мой кот: «Буду подолгу смотреть в стену безо всякой на то причины»