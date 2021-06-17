18 котов, удививших хозяев своим чудаковатым поведением

Подборка кошек и котов, которые впечатлили хозяев каким-то забавным чудачеством, а иногда и своим ничегонеделанием.
У каждого из нас есть свои странные привычки. И если уж мы, разумные создания, порой не можем объяснить причину своего чудаковатого поведения, то что и говорить о домашних котиках, чья дурашливость служит чуть ли не главным козырем этих пушистых любимцев!
Мой кот: «Буду подолгу смотреть в стену безо всякой на то причины»
У моего кота случился экзистенциальный кризис в ванной
99% проблем создают эти двое ребят
Моя любимая закуска
Кажется, он не до конца разобрался, зачем нужна эта штука
Коты — большие любители использовать все купленные для них приспособления не по назначению. Будем считать, это вселенский заговор хвостатых, который они устроили лишь для того, чтобы люди не думали, что котикам так просто угодить!
Что ж, главное, чтобы тебе было удобно
При создании этого парня что-то пошло не так
У Монте появилась новая забава
Я обожаю своего чудаковатого кота
Проснулся, а тут такое
Удобство — весьма растяжимое понятие. И для того, чтобы в этом убедиться, достаточно понаблюдать за тем, в каких позах отдыхают всеми любимые котики.
Неужели ему так удобно?
Она постоянно так делает!
Он запрыгнул в детскую кроватку и застыл так минут на 10
Он у меня пластилиновый
Фотография на случай, если вы успели забыть о том, что коты — это жидкость.
Весьма удобно
Я должен его утешить?
Джордж неправильный кот. Он любит постоять на задних лапах
Он спит с одним открытым глазом. К этому надо было привыкнуть
Источник:
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