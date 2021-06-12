Подборка фотографий, которые действительно могут проверить ваши нервы

Есть определенные ситуации, в которых мы можем чувствовать себя действительно некомфортно. Например, врезаться в полицейскую машину или найти на чердаке огромное осиное гнездо. Интернет-пользователи поделились ситуациями, которые кого угодно выведут из себя.

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О, смотри, это же «Мона Лиза»! Где-то там… 0 Источник:

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Почтовые ящики, которые кого угодно приведут в смятение 0 Источник:

А как вы используете свой ноутбук? 0 Источник:

Кто-то явно очень постарался над этим проектом 0 Источник:

Момент, когда срочно хочешь нажать Ctrl + Alt + Del 0 Источник:

Когда ты в одном шаге от победы, а последней детали нет в наборе 0 Источник:

Кому вообще приходит в голову резать авокадо вот так? 0 Источник:

На эти «художества» даже больно смотреть 0 Источник:

Надеялся на вкусный сэндвич, а получил пустоту 0 Источник:

Меня заверили, что простыни на резинке не сползают… 0 Источник:

Когда кто-то решается на эксперимент, а выходит варварство 0 Источник:

Целый стакан льда вместо вкусного напитка 0 Источник:

Промоутеры-злодеи, которые наклеивают рекламу прямо на стекло машины 0 Источник:

Что происходит каждый раз, когда я мою посуду 0 Источник: