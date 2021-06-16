Вот вам и обратная сторона популярности и узнаваемости. Бренды с всемирно известными именами не только постоянно сталкиваются с пиратством и подделками — порой ими ещё и называют вещи из совершенно не относящихся к ним по тематике сфер.

Обувь от Google, алкоголь от Tesla и парфюм Internet Explorer — и это не официальный мерч этих компаний, уверяем вас. Всё это продукты подпольного творчества очень изобретательных и при этом алчных людей, которые хотят втюхать свой товар доверчивым покупателям, используя большие имена и визуальное оформление знаменитых корпораций.

Но нужно признать — смотреть на то, что получилось, очень весело!

1. Ну, фирма известная, значит джинсы должны быть хорошими