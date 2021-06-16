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15 узнаваемых брендов, которые люди обнаружили в самых неожиданных местах

15 узнаваемых брендов, которые люди обнаружили в самых неожиданных местах (16 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   интересно   подборка   поддерлка   прикол   
1061
16

На что только не идут хитрые и жадные люди, тобы привлечь внимание покупателя и получить хорошую прибыль. Они не только выпускают на рынок подделки популярных брендов, но и наносят их логотипы на вещи из совершенно других сфер. Джинсы от Asus, дезодорант Telegram и многое другое ждет вас далее.

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Метки: Юмор   в мире   интересно   подборка   поддерлка   прикол   
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1k
Александр Сергеевич Час назад
Джинсы ASUS реально существуют!

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5k
Diesel 47 минут назад
<<<<<Кто-то наверняка захочет пахнуть как интернет>>>>>>
Главное комменты не нюхать, а то многие туда посрать ходят))
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5k
Александр Иванов 55 минут назад
А у нас некоторые, как бы сказать, ну, те, что на корточках любят кучковаться, зачастую носят брюки-трико Abibas. Я раз одного расстроил-сказал, как это читается.
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