На что только не идут хитрые и жадные люди, тобы привлечь внимание покупателя и получить хорошую прибыль. Они не только выпускают на рынок подделки популярных брендов, но и наносят их логотипы на вещи из совершенно других сфер. Джинсы от Asus, дезодорант Telegram и многое другое ждет вас далее.
Вот вам и обратная сторона популярности и узнаваемости. Бренды с всемирно известными именами не только постоянно сталкиваются с пиратством и подделками — порой ими ещё и называют вещи из совершенно не относящихся к ним по тематике сфер.
Обувь от Google, алкоголь от Tesla и парфюм Internet Explorer — и это не официальный мерч этих компаний, уверяем вас. Всё это продукты подпольного творчества очень изобретательных и при этом алчных людей, которые хотят втюхать свой товар доверчивым покупателям, используя большие имена и визуальное оформление знаменитых корпораций.
Но нужно признать — смотреть на то, что получилось, очень весело!
1. Ну, фирма известная, значит джинсы должны быть хорошими
2. Google-тапки?
3. Нашёл в интернете необычный Xbox
4. KFC — это, как известно, корейский магазин игрушек и одежды
5. Фирменный логотип Lay’s, но на футболке и с честным исправлением на «Lies»
6. Кто-то наверняка захочет пахнуть как интернет
И даже как конкретный браузер. И даже как Internet Explorer!
7. Tesla хитро пробивается на китайский рынок. Пока через алкоголь
8. Саксофон от Таноса
То самый инструмент, который появлялся в эпизоде «Джаз Бесконечности».
9. Гуччи и свинка Пеппа объединились для покорения всё того же Китая
10. Острый соус «Cock» с узнаваемым дизайном
11. «Google Fashion» — стиль, собранный со всего интернета
Магазин находится где-то на Карибских островах. Точное расположение можно загуглить.
12. Парфюм WhatsApp
Чем, интересно, он пахнет? Важным разговором?
13. А как вам дезодорант Telegram? Дезодорант YouTube? Yahoo!?
14. Фирменный вентилятор от Apple
15. Сразу видно — дизайнерские носки!
Источник:
- 18 фотографий предметов, которые похожи на что-то другое
- Кузнечного мастерства пост
- 15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет»
- 25 по-своему гениальных названий поддельных брендов
- Развидеть не получится: странные модные вещи
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Главное комменты не нюхать, а то многие туда посрать ходят))