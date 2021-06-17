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Подборка вывесок и объявлений, которые можно прочитать совсем не так, как их задумывали авторы.
Сделать яркую, заметную и информативную вывеску — дело не из лёгких. Нужно учесть очень многое, ведь стоит только перемудрить или что-то не учесть, и надпись сразу может стать очень двусмысленной. И второе значение порой бывает ну очень комичным.
Купил, подкрепился, в здоровом
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Это чемпион
У кого-то светомузыка, у кого-то саломузыка
Если можно прочитать неправильно, кто-то это сделает
Парквыгр
Коварная буква «Т»
Теадорп Яс
Лучше быть последним-первым, чем первым-последним
Поэтому не делай. Просто проси уважения так, чтобы уважали, и всё получится.
Уже, наверное, классика
Что-то на французском
Кот на лысосы
Сам окна, такой ворота
Прости, Псков, но теперь для нас существует кафе-бар «Мир яоя»
Конечно, спустя полчаса гиеньего гогота, до нас дошло что это всё же mirror, но было поздно.
Видимо, очень жарко, раз даже окна тают
Рраыкбиа
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