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15 случаев, когда авторы вывесок что-то не учли и надписи стали читаться двусмысленно

15 случаев, когда авторы вывесок что-то не учли и надписи стали читаться двусмысленно (16 фото)

Автор:
17 июня 2021 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   курьезы   объявление   подборка   прикол   
384
16
Подборка вывесок и объявлений, которые можно прочитать совсем не так, как их задумывали авторы.
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Метки: Юмор   вывеска   курьезы   объявление   подборка   прикол   
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hairov 54 минуты назад
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Егор 43 минуты назад
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