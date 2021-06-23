Потрясающие деревянные скульптуры, от реалистичности которых мороз по коже

"Я увидел изображение в куске материала, а потом просто выпустил его." Именно так описывают свои работы многие знаменитые скульпторы. Иногда их творения настолько сверхъестественно реалистичны, что невозможно отвести взгляд. В этом посте вы увидите фантастические скульптуры, которые выглядят просто сказочно.