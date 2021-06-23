FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2248 постов • 418 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Потрясающие деревянные скульптуры, от реалистичности которых мороз по коже

Потрясающие деревянные скульптуры, от реалистичности которых мороз по коже (25 фото)

Автор:
23 июня 2021 23:10
Сообщество : Искусство
Метки: Деревянные   Потрясающие   Сказочно   Скульптуры   работы   реалистичные   художники   
940
25

"Я увидел изображение в куске материала, а потом просто выпустил его." Именно так описывают свои работы многие знаменитые скульпторы. Иногда их творения настолько сверхъестественно реалистичны, что невозможно отвести взгляд. В этом посте вы увидите фантастические скульптуры, которые выглядят просто сказочно.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Деревянные   Потрясающие   Сказочно   Скульптуры   работы   реалистичные   художники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
Князь Курбский Полчаса назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ego sum qui sum 7 минут назад
круть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−100
vova old 11 минут назад
красиво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Evgeniy 11 минут назад
Очень круто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
Лучший Друг Час назад
Многие это Фрезер с чпу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS Час назад
Акуеть .....!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как сделать уборку в квартире проще и веселее Как сделать уборку в квартире проще и веселее Стимпанк-скульптуры от Игоря Верного Стимпанк-скульптуры от Игоря Верного Художник создаёт потрясающие пластилиновые скульптуры Художник создаёт потрясающие пластилиновые скульптуры Две сестры создают очень милые и очаровательные поделки из войлочной шерсти Две сестры создают очень милые и очаровательные поделки из войлочной шерсти Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона Странные и невообразимые творения гениального Питера Фергюсона
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

181165



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта знакомств
2
250
Без детей и не спавшая с "черными": в соцсетях возмутились требованиям парня с сайта...
Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу
3
114
Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?
0
24
Что если бы на Земле проживал 1 дециллион человек?
Рыбалка в Московской области и Республике Чувашия. Лещ с бешенным клевом не давал нам заснуть
0
3
Рыбалка в Московской области и Республике Чувашия. Лещ с бешенным клевом не давал нам...
Как сделать уборку в квартире проще и веселее
Как сделать уборку в квартире проще и веселее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#футбол#прикол#аварии#приколы#Разное#в мире#фотографии
#Юмор#СССР#автомобили#автомир#Россия#дтп#авто аварии#Москва#ВОВ#прикольные
#интересно#история#подборка#война#люди#животные#кино#картинки#смешно#драка

На что жалуетесь?

Вернуться