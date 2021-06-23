Потрясающие деревянные скульптуры, от реалистичности которых мороз по коже

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"Я увидел изображение в куске материала, а потом просто выпустил его." Именно так описывают свои работы многие знаменитые скульпторы. Иногда их творения настолько сверхъестественно реалистичны, что невозможно отвести взгляд. В этом посте вы увидите фантастические скульптуры, которые выглядят просто сказочно.
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Габи Ризея
В 2013 году эта скульптура вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная деревянная скульптура. Китайский художник Чжэн Чуньхуэй превратил ствол мертвого дерева в скульптуру размером 12 метров в длину, 3 метра в высоту и 2,5 метра в ширину
Резьба основана на знаменитой картине "Вдоль реки во время фестиваля Цинмин" (1085-1145), которая изображает повседневную жизнь людей и пейзаж города Бяньцзин (современный Кайфэн)
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