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Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити

Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити (17 фото)

Автор:
14 января 2021 14:08
Сообщество : Искусство
Метки: Томас Либертини   бюст Нефертити   вместе с природой   искусство   пчелы   скульптура   творчество   художник   
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Томас Либертини - словацкий художник, который живет и работает в голландском Роттердаме. В своем творчестве он старается показать разумность и красоту природы. Его последняя работа - бюст Нефертити, который вместе с ним создавали 60 тысяч пчел.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Томас Либертини   бюст Нефертити   вместе с природой   искусство   пчелы   скульптура   творчество   художник   
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Сергей 50 минут назад
Надо было записать как пчёлы матерятся, что их заставили ползать через шлангу от пылесоса.
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