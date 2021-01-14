Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити

Томас Либертини - словацкий художник, который живет и работает в голландском Роттердаме. В своем творчестве он старается показать разумность и красоту природы. Его последняя работа - бюст Нефертити, который вместе с ним создавали 60 тысяч пчел.
Томас Либертини - художник, который творит вместе с природой. Свою последнюю работу он назвал "Вечность". Это бюст египетской царицы Нефертити, над которым Томас работал два года.
×
Бюст Нефертити - это улей необычной формы, который вместе с Томасом создавали 60 тысяч пчел.
Сначала скульптор создал каркас бюста Нефертити с помощью 3D-печати, а потом отдал его пчелам, чтобы они построили вокруг него соты.
Работа была выставлена в галерее Кунстхолл Роттердам еще в процессе создания, летом 2019 года. Зрители могли в реальном времени наблюдать, как пчелы работают над созданием бюста. Сейчас работа Либертини в готовом виде представлена в галерее Радемакер, которая предлагает желающим купить ее за 38 тысяч евро (3 миллиона 390 тысяч рублей).
"Это - доказательство силы и бесконечности матери-природы, ее мощного женского начала, которое властвует вопреки всему", - говорит художник.
Так выглядел процесс создания скульптуры
Бюст Нефертити - не единственная скульптура, созданная Томасом Либертини вместе с пчелами
В серии "Сделано пчелами" скульптор представляет около десятка различных работ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Две сестры создают очень милые и очаровательные поделки из войлочной шерсти
- Литовец ваяет скульптуры из мусора в стиле "стимпанк"
- Художник превратил старый маяк в художественную инсталляцию
- Философские карикатуры о современном обществе
- Художник расписывает улицы в стиле вандализма
Метки: Томас Либертини бюст Нефертити вместе с природой искусство пчелы скульптура творчество художник
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...