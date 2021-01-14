Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити

Работа была выставлена в галерее Кунстхолл Роттердам еще в процессе создания, летом 2019 года. Зрители могли в реальном времени наблюдать, как пчелы работают над созданием бюста. Сейчас работа Либертини в готовом виде представлена в галерее Радемакер, которая предлагает желающим купить ее за 38 тысяч евро (3 миллиона 390 тысяч рублей).