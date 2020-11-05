Художник создаёт потрясающие пластилиновые скульптуры

Гаруда начинает работу с подробного наброска, затем создает металлический каркас и крепит на него алюминиевую фольгу. Только после этого он наносит пластилин, помогая себе металлическим стержнем и скальпелем. Готовую фигуру художник разукрашивает акриловой краской.