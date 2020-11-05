Художник создаёт потрясающие пластилиновые скульптуры

Мексиканский художник Амадеус Гаруда, известный в соцсетях как Доктор Гаруда, создал из пластилина фигурки знаменитых супергероев.
Бэтмен, Супермен, Веном, Человек-паук, Доктор Стрэндж и другие персонажи комиксов и фильмов выглядят удивительно реалистично. Сложно поверить, что их изготовили из материала для творчества в детском саду.
Гаруда начинает работу с подробного наброска, затем создает металлический каркас и крепит на него алюминиевую фольгу. Только после этого он наносит пластилин, помогая себе металлическим стержнем и скальпелем. Готовую фигуру художник разукрашивает акриловой краской.
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