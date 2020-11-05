FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2030 постов • 374 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художник создаёт потрясающие пластилиновые скульптуры

Художник создаёт потрясающие пластилиновые скульптуры (27 фото + 3 видео)

Автор:
05 ноября 2020 07:51
Сообщество : Искусство
Метки: Амадеус Гаруда   видео   пластилин   скульптура   талант   фото   художник   
390
27
3
Мексиканский художник Амадеус Гаруда, известный в соцсетях как Доктор Гаруда, создал из пластилина фигурки знаменитых супергероев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Амадеус Гаруда   видео   пластилин   скульптура   талант   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Сибиряк 2 часа назад
до Татарского ему ещё далеко )
до Татарского ему ещё далеко )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
* 2 минуты назад
Очень классно! Я наверно даже учись всю жизнь так бы не смог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 19 минут назад
Это максимум на что я способен )
Это максимум на что я способен )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Arc_B 48 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vallek 56 минут назад
я бы лучше смог, если бы умел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Мужчина стал долларовым миллионером из-за ошибки кассира Мужчина стал долларовым миллионером из-за ошибки кассира Станиславский бы рыдал: маленькая девочка поразила своим актерским талантом Станиславский бы рыдал: маленькая девочка поразила своим актерским талантом Удивительная работа художника, которая передает эмоции, рисуя только глаза Удивительная работа художника, которая передает эмоции, рисуя только глаза Художник создает скульптуры из старых и изношенных шин Художник создает скульптуры из старых и изношенных шин "У лукоморья дуб зелёный": большая работа карандашом на бумаге "У лукоморья дуб зелёный": большая работа карандашом на бумаге Художник создал реалистичные персонажи из мультсериала «Симпсоны» Художник создал реалистичные персонажи из мультсериала «Симпсоны»
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

343708



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шутка не удалась, но мама инициативу оценила
2
28
Шутка не удалась, но мама инициативу оценила
10 фактов обо всём на свете
3
25
10 фактов обо всём на свете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Крипота дня: журналист так соскучился по коллегам на карантине, что вырезал себе их копии
0
22
Крипота дня: журналист так соскучился по коллегам на карантине, что вырезал себе их копии
ТОП-10: Лучшие кухонные ножи для дома
3
34
ТОП-10: Лучшие кухонные ножи для дома
Мужчина стал долларовым миллионером из-за ошибки кассира
Мужчина стал долларовым миллионером из-за ошибки кассира
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#интересное#природа#дтп#художник#настроение#смешные#на различный вкус
#юмор#кино#интересно#полиция#прикольные#люди#авто авария#позитив#Трамп#коронавирус
#животные#история#сша#новости#авария#СССР#комментарии#россия#пандемия#gif

На что жалуетесь?

Вернуться