20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении

Некоторые вещи нужно просто сравнить с чем-то, чтобы узнать, насколько они на самом деле огромны - это касается людей, животных, и вообще чего угодно. Ловите подборку с огромными вещами и людьми, которая вас точно удивит!

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Какой здоровяк 0 Источник:

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Огромный ротвейлер и огромный кокос 0 Источник:

"Сегодня исполнился год базилику по имени Моррисон, что купила моя подруга год назад в обычном супермаркете" 0 Источник:

Хорошей лягушки много не бывает 0 Источник:

А вы видели такую колу? 0 Источник:

Морская свинка-мутант? 0 Источник:

Актер Хафтор Бьёрнссон ("Гора" из "Игры престолов") с отцом и дедом 1 Источник:

Гигантская мама-черепаха 0 Источник:

Вот такой урожай 1 Источник:

Сразу вспомнился "Пункт назначения" 0 Источник:

Размер имеет значение 0 Источник:

Нет, не слипнется! 0 Источник:

Виноградина размером с яйцо 0 Источник:

"Самая толстенная белка, которую я видел, только что своровала авокадо из моего мусорного ведра" 0 Источник:

Как много пушистости и милоты! 0 Источник:

Такого кабана даже прогнать страшно 0 Источник:

"Не верится, что этот парень только что закончил школу. Кажется, что ему лет 40, и он успешный сотрудник газовой компании" 0 Источник:

Необычно большой стебель 0 Источник:

Опять какую-то мелочь выбросило на пляж Ла-Пуш, США 0 Источник: