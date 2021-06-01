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20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении

20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении (21 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размеры   большие вещи   жизнь   интересно   подборка   сравнение   сравнения   фото   
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21
Некоторые вещи нужно просто сравнить с чем-то, чтобы узнать, насколько они на самом деле огромны - это касается людей, животных, и вообще чего угодно. Ловите подборку с огромными вещами и людьми, которая вас точно удивит!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Размеры   большие вещи   жизнь   интересно   подборка   сравнение   сравнения   фото   
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Андрей А Полчаса назад
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