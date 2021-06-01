20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении

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Некоторые вещи нужно просто сравнить с чем-то, чтобы узнать, насколько они на самом деле огромны - это касается людей, животных, и вообще чего угодно. Ловите подборку с огромными вещами и людьми, которая вас точно удивит!
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"Сегодня исполнился год базилику по имени Моррисон, что купила моя подруга год назад в обычном супермаркете"
"Самая толстенная белка, которую я видел, только что своровала авокадо из моего мусорного ведра"
"Не верится, что этот парень только что закончил школу. Кажется, что ему лет 40, и он успешный сотрудник газовой компании"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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