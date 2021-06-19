Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера

«Не знаю, как оленёнок туда попал, но Харли, очевидно, не спрашивал как это произошло, он просто начал действовать», — рассказал Дорн в своём посте в Facebook, которым за 2 недели поделились более 256 тысяч раз и лайкнули более 113 тысяч раз.



На фотографиях и видео видно, как Харли плывёт со своим новым другом, пока они вместе не достигают Ральфа Дорна, ожидающего их на берегу.



Находясь рядом, мужчина в итоге помогает Харли выбраться из воды, пока пёс всё это время старается не спускать глаз с бедного юного создания.