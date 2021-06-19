Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера

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Шестилетний Голдендудль спас детеныша оленя, который тонул в озере Вирджиния. Владелец собаки опубликовал душевный момент в Facebook, где им поделились более 256 000 раз и поставили лайк более 113 000 раз.
Владельцы щенка — Ральф Дорн (Ralph Dorn) и его жена Пэт (Pat), оба военнослужащие в отставке — разместили фотографии и видео, на которых показано, как Харли отважно спасал малыша, плававшего на озере за их домом в Вирджинии.
«Не знаю, как оленёнок туда попал, но Харли, очевидно, не спрашивал как это произошло, он просто начал действовать», — рассказал Дорн в своём посте в Facebook, которым за 2 недели поделились более 256 тысяч раз и лайкнули более 113 тысяч раз.
На фотографиях и видео видно, как Харли плывёт со своим новым другом, пока они вместе не достигают Ральфа Дорна, ожидающего их на берегу.
Находясь рядом, мужчина в итоге помогает Харли выбраться из воды, пока пёс всё это время старается не спускать глаз с бедного юного создания.
На фотографиях и видео видно, как Харли плывёт со своим новым другом, пока они вместе не достигают Ральфа Дорна, ожидающего их на берегу.
Находясь рядом, мужчина в итоге помогает Харли выбраться из воды, пока пёс всё это время старается не спускать глаз с бедного юного создания.
«Харли не хотел оставлять оленёнка, — отметил Дорн. — Он просто продолжал с ним взаимодействовать, облизывать его, за ним ухаживать.»
На следующее утро Дорн в своём посте в Facebook написал, что «Харли беспокойно бегал от окна к окну».
«Я открыл входную дверь, и мы услышали блеяние оленёнка. Харли подбежал к деревьям и нашёл оленёнка. Малыш перестал блеять, стал вилять хвостом и они соприкоснулись носами, понюхали друг друга и Харли спокойно вернулся со мной в дом.»
В прошлом Харли работал сертифицированной собакой-терапевтом, посещая пожилых людей в домах престарелых и сидя с детьми во время чтения в местной библиотеке.
На следующее утро Дорн в своём посте в Facebook написал, что «Харли беспокойно бегал от окна к окну».
«Я открыл входную дверь, и мы услышали блеяние оленёнка. Харли подбежал к деревьям и нашёл оленёнка. Малыш перестал блеять, стал вилять хвостом и они соприкоснулись носами, понюхали друг друга и Харли спокойно вернулся со мной в дом.»
В прошлом Харли работал сертифицированной собакой-терапевтом, посещая пожилых людей в домах престарелых и сидя с детьми во время чтения в местной библиотеке.
Данная история о собаке, спасшей оленёнка, также добралась до пользователей Сети из других стран, так, один из комментаторов сказал, что читал о ней в Италии, она оказала положительное влияние на людей.
Пэт даже рассказала, что им стали приходить комментарии благодарности за то, что они поделились этим сердечным моментом.
«Мы были просто поражены, — сказала Пэт. — Мы понятия не имели, что реакция будет такой.»
«Мы очень счастливы, что это тронуло стольких людей и принесло многим радость.»
«Мы были просто поражены, — сказала Пэт. — Мы понятия не имели, что реакция будет такой.»
«Мы очень счастливы, что это тронуло стольких людей и принесло многим радость.»
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