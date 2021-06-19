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Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера

Голдендудль по имени Харли спас детеныша олененка из озера (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 13:07
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   олененок   олень   собака   спасение   
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Шестилетний Голдендудль спас детеныша оленя, который тонул в озере Вирджиния. Владелец собаки опубликовал душевный момент в Facebook, где им поделились более 256 000 раз и поставили лайк более 113 000 раз.

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Метки: животные   милота   олененок   олень   собака   спасение   
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6  комментариев
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Сергей 2 часа назад
Меня больше удивил не факт спасения, а то, что где то проживает существо, которое можно справедливо называть "шестилетний Голдендудль". Звучит, как описание существа из мира фентези. ". . . и когда я было подумал, что опсность позади, из кустов на меня вывалился шестилетний голдендудль.
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Corvus Corax 59 минут назад
Вижу на фото лабрадора.. кто такой голдендудль???
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