Терьер спас лабрадора из смертельной ловушки

Во время прогулки 8 марта джек-рассел-терьер Диего стал звать своего хозяина Ежи в лес и уводить всё дальше от их обычного маршрута. Ежи не сразу понял, что происходит, но всё же пошёл за своим псом. Тот привёл мужчину к огромной яме, из которой доносилось еле слышное скуление. Хозяин с большим трудом увидел на дне умирающего пса и вызвал спасателей.