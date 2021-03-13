Терьер спас лабрадора из смертельной ловушки

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В маленьком польском городе Карпач произошла спасательная операция. А её главным участником была собака-детектив.
Во время прогулки 8 марта джек-рассел-терьер Диего стал звать своего хозяина Ежи в лес и уводить всё дальше от их обычного маршрута. Ежи не сразу понял, что происходит, но всё же пошёл за своим псом. Тот привёл мужчину к огромной яме, из которой доносилось еле слышное скуление. Хозяин с большим трудом увидел на дне умирающего пса и вызвал спасателей.
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Оказалось, что Гучо пропал целых 32 дня назад! Видимо, пёс наступил на старый лист металла, который прикрывал яму и тот под его весом сломался. Владельцы искали свою собаку всё это время.
По словам ветеринаров, ещё 1-2 дня и Гучо было бы не спасти. Пёс похудел с 36 до 22 кг.
Владельцы животных уже договорились, что как только собака оправиться, то познакомят питомцев поближе и будут гулять вместе.
Владельцы животных уже договорились, что как только собака оправиться, то познакомят питомцев поближе и будут гулять вместе.
Пользователи соцсетей прозвали Диего "собакой-детективом". И теперь будут добиваться от властей эффективных действий по засыпанию этих старых выгребных ям, которых в этом районе не один десяток. Ведь в следующий раз на месте Гучо может оказаться ребёнок или даже взрослый человек.
Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники
В Бразилии бродячий пес сам зашел в двери ветеринарной клиники, всем видом прося людей о помощи. Бедняга хромал, и видимо, сделал этот шаг от отчаяния. Оказалось, не зря - у собаки обнаружили серьезную проблему со здоровьем.
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