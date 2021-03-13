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Терьер спас лабрадора из смертельной ловушки

Терьер спас лабрадора из смертельной ловушки (5 фото)

Автор:
13 марта 2021 13:49
Сообщество : Животные
Метки: джек-рассел-терьер   животные   лабрадор   собака   спасение   терьер   яма   
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В маленьком польском городе Карпач произошла спасательная операция. А её главным участником была собака-детектив.
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Метки: джек-рассел-терьер   животные   лабрадор   собака   спасение   терьер   яма   
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Olga Raudis 2 часа назад
Социальный интеллект. Собаки нередко показывают - приводят хозяина к интересному объекту, который нашли и сами не знают, что с этим делать.
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