Японская собака, которая стала продавцом в киоске

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Хороший мальчик внимательно следит за покупателями, не принимают оплату картами, зато всегда рад чаевым.
Помните, в мультфильме про крокодила Гену и Чебурашку зеленый друг трудился в зоопарке прямо по своему профилю: работал крокодилом. Оказывается, не только крокодилы в мультфильмах могут официально работать, но и другие животные в реальной жизни. Речь идет о собаке Сузуки из Токио, которая трудится в небольшом киоске. Сегодня мы расскажем вам, как так случилось, что пес стал продавцом.
В небольшом закоулке огромного мегаполиса Токио есть маленький магазин с продуктами и разной мелочью, но продавец в этом магазине совсем необычный, именно он заставляет останавливаться прохожих и что-нибудь там покупать. Собака, которую зовут Сузуки, обслуживает восторженных клиентов этого киоска.
Оказалось, что хозяйка песика трудилась в этом магазинчике долгое время, а ее пес с определенного момента стал ей верным помощником на работе и преданным другом в жизни. Сузуки уже выучил звук колокольчика на двери, когда входит очередной покупатель. В этот момент пес сразу же подбегает к прилавку, а также он может взять с полки товар, на который укажет клиент.
Оплату Сузуки принимает не в виде денег, а в виде лакомства. Покупатели же в свою очередь с удовольствием благодарят собаку за обслуживание.
Сузуки прославился после того, как о нем сняли видеоролик и выложили на YouTube. Видео с четвероногим лохматым продавцом просмотрели уже больше трех миллионов человек.
И количество просмотров растет с каждым днем! Причем видео смотрят не только жители Токио, но и люди со всего мира. И многие, собираясь в Японию, включают в свои планы посещение этого необычного магазинчика, чтобы познакомиться с Сузуки лично.
Хозяйка пса ничего не имеет против такой популярности своего любимца, наоборот, она горда иметь такого известного помощника.
Хозяйка пса ничего не имеет против такой популярности своего любимца, наоборот, она горда иметь такого известного помощника.
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