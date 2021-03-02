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Японская собака, которая стала продавцом в киоске

Японская собака, которая стала продавцом в киоске (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 08:23
Сообщество : Животные
Метки: Японская собака   в мире   видео   животные   милота   продавец   собака   фото   
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Хороший мальчик внимательно следит за покупателями, не принимают оплату картами, зато всегда рад чаевым.

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Метки: Японская собака   в мире   видео   животные   милота   продавец   собака   фото   
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