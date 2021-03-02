Японская собака, которая стала продавцом в киоске

Оказалось, что хозяйка песика трудилась в этом магазинчике долгое время, а ее пес с определенного момента стал ей верным помощником на работе и преданным другом в жизни. Сузуки уже выучил звук колокольчика на двери, когда входит очередной покупатель. В этот момент пес сразу же подбегает к прилавку, а также он может взять с полки товар, на который укажет клиент.