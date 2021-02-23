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И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса

И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса (4 фото + 2 видео)

Автор:
23 февраля 2021 16:04
Сообщество : Животные
Метки: бездомный пёс   животные   река   собака   сочи   спасение   холод   
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21 февраля в Сочи две девушки, прогуливаясь по городу, увидели собаку, которая барахталась в воде из последних сил.

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Метки: бездомный пёс   животные   река   собака   сочи   спасение   холод   
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4  комментария
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49k
smakido Час назад
Спасение человека или собаки - спасение живой души. Ребята - такие молодцы, спасибо вам за человечность!
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11
Alex Полчаса назад
Вот из-за таких действий людей и появилось слово - человечность.
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5k
Leo Sun 37 минут назад
Девчонки - слов нет!

Умницы! Красавицы! Как говорится, дай Бог вам женихов хороших!))
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346
EM Час назад
Будет что детям рассказать. Есть чем гордиться. Молодцы!
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