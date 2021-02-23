И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса

Очевидец рассказал, что собака держалась на поверхности с большим трудом, а выбраться из ледяной воды было невозможно. При этом течение постепенно относило несчастное создание в сторону моря.



Когда девушки увидели животное, то смастерили из одежды что-то похожее на канат. Спасительница спустилась к воде и собака сразу же подплыла к ней. На видео уже попал момент, когда пришедшие на помощь ребята вытаскивают обоих на берег.