И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса

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21 февраля в Сочи две девушки, прогуливаясь по городу, увидели собаку, которая барахталась в воде из последних сил.
Очевидец рассказал, что собака держалась на поверхности с большим трудом, а выбраться из ледяной воды было невозможно. При этом течение постепенно относило несчастное создание в сторону моря.
Когда девушки увидели животное, то смастерили из одежды что-то похожее на канат. Спасительница спустилась к воде и собака сразу же подплыла к ней. На видео уже попал момент, когда пришедшие на помощь ребята вытаскивают обоих на берег.
Когда девушки увидели животное, то смастерили из одежды что-то похожее на канат. Спасительница спустилась к воде и собака сразу же подплыла к ней. На видео уже попал момент, когда пришедшие на помощь ребята вытаскивают обоих на берег.
А как в такой ситуации поступили бы вы?
Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь
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Умницы! Красавицы! Как говорится, дай Бог вам женихов хороших!))