В Австралии стафф подружился со спасённой сорокой

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На этих трогательных, ставших вирусными, кадрах собака и дикая сорока, лёжа в постели, держатся за лапы.
Как-то в сентябре прошлого года во время своей обычной ежедневной прогулки милый стаффордширский бультерьер по кличке Пегги (Peggy) поспешила предупредить свою 45-летнюю владелицу Джульетту (Juliette) об обнаружении маленькой сороки, которую бросили умирать.
Джульетта из Кумеры, штат Квинсленд, Австралия, рассказала, что, хотя её очаровательный годовалый щенок обычно боится сорок, в тот момент она, по какой-то непонятной причине, сильно переживала за состояние здоровья конкретно этой маленькой птички.
Художница и её 52-летний партнёр Рис (Reece) получили совет от местного специалиста по дикой природе о том, как лучше всего лечить сороку, и в течение недели та смогла полностью выздороветь.
Но, проводя каждый день рядом с любящей Пегги, сорока, которую Рис назвал Молли (Molly), уже не захотела уходить, несмотря на то, что пара уговаривала её вернуться в дикую природу.
Художница и её 52-летний партнёр Рис (Reece) получили совет от местного специалиста по дикой природе о том, как лучше всего лечить сороку, и в течение недели та смогла полностью выздороветь.
Но, проводя каждый день рядом с любящей Пегги, сорока, которую Рис назвал Молли (Molly), уже не захотела уходить, несмотря на то, что пара уговаривала её вернуться в дикую природу.
Теперь же очаровательный дуэт стал невероятно популярен в Сети — видео с ними, выложенное в TikTok, смогло собрать более 2,4 млн. просмотров. В ролике собака и птица, держась за лапы, пытаются релаксировать лёжа в постели.
«Никогда в своих самых смелых мечтах я не могла представить, что записанное мной видео, где эти двое делают то, что они делают лучше всего каждый день, мило играют и прижимаются друг к другу, охватит более 2 миллионов человек, — сказала Джульетта. — Мы получаем послания любви со всего мира.»
«Прежде чем я выложила это видео в мир, я просмотрела его ещё раз, я знала, что оно станет популярным.»
«Но когда число кликов стало расти, я сразу поняла, что оно действительно особенное.»
«Я проверяла каждый час и звонила своему партнёру, поскольку число просмотров быстро увеличивалось.»
«Он говорил мне, что считает, что данное видео просмотрят до 2 миллионов раз, но я ему не верила.»
«Я очень горжусь тем, что, задействовав свои навыки, смогла продемонстрировать этих двоих в их естественной среде такими, какими они есть.»
«Никогда в своих самых смелых мечтах я не могла представить, что записанное мной видео, где эти двое делают то, что они делают лучше всего каждый день, мило играют и прижимаются друг к другу, охватит более 2 миллионов человек, — сказала Джульетта. — Мы получаем послания любви со всего мира.»
«Прежде чем я выложила это видео в мир, я просмотрела его ещё раз, я знала, что оно станет популярным.»
«Но когда число кликов стало расти, я сразу поняла, что оно действительно особенное.»
«Я проверяла каждый час и звонила своему партнёру, поскольку число просмотров быстро увеличивалось.»
«Он говорил мне, что считает, что данное видео просмотрят до 2 миллионов раз, но я ему не верила.»
«Я очень горжусь тем, что, задействовав свои навыки, смогла продемонстрировать этих двоих в их естественной среде такими, какими они есть.»
В какой-то момент сорока Молли просто стала одержима Пегги, после чего пара стала неразлучной — любящая Пегги даже начала производить для птицы грудное молоко.
«Мы гуляли с Пегги, когда она обнаружила эту маленькую сороку, которая была сама по себе. Она выглядела очень слабой и совсем нездоровой», — рассказала хозяйка существ.
«Мы знакомы со специалистом по дикой природе, который рассказал нам, как за ней ухаживать. Первые 24 часа она спала, мы не думали, что она выживет.»
«Мы принесли ей живых червей и капельницу с водой, и в течение недели она их начала брать.»
«Мы гуляли с Пегги, когда она обнаружила эту маленькую сороку, которая была сама по себе. Она выглядела очень слабой и совсем нездоровой», — рассказала хозяйка существ.
«Мы знакомы со специалистом по дикой природе, который рассказал нам, как за ней ухаживать. Первые 24 часа она спала, мы не думали, что она выживет.»
«Мы принесли ей живых червей и капельницу с водой, и в течение недели она их начала брать.»
«Мы всегда оставляли все двери и окна открытыми и пытались заставить её улететь обратно в дикую природу, но она не заинтересована в том, чтобы нас оставлять.»
«Мы учили её самостоятельно ловить червей и ящериц … Но она действительно думает, что она собака, отчего и бегает за Пегги.»
Молли думает, что Пегги — её мама, а Пегги думает, что та её дочь.
«У них есть свой маленький язык, на котором они разговаривают друг с другом. На это так забавно смотреть.»
«Мы учили её самостоятельно ловить червей и ящериц … Но она действительно думает, что она собака, отчего и бегает за Пегги.»
Молли думает, что Пегги — её мама, а Пегги думает, что та её дочь.
«У них есть свой маленький язык, на котором они разговаривают друг с другом. На это так забавно смотреть.»
Джульетта была сильно удивлена, когда её собака начала производить молоко, несмотря на то, что она не была беременна.
Но после того, как она отвела её к ветеринару, было обнаружено, что это произошло потому, что Пегги считает, что Молли — её ребёнок.
Но после того, как она отвела её к ветеринару, было обнаружено, что это произошло потому, что Пегги считает, что Молли — её ребёнок.
«Нам действительно пришлось отвезти Пегги к ветеринару, потому что у неё проявилась фантомная беременность», — рассказала Джульетта.
«Она начала непроизвольно вырабатывать молоко, потому что принимала Молли за своего щенка.»
Молли тоже тыкала своим клювом в соски, так что на данном этапе Пегги носит рубашку, чтобы с её помощью прикрыть соски и дождаться, пока всё не пройдёт.
«Безумием являются мысли о том, что это могло произойти, но это действительно просто показывает их удивительную связь.»
«Она начала непроизвольно вырабатывать молоко, потому что принимала Молли за своего щенка.»
Молли тоже тыкала своим клювом в соски, так что на данном этапе Пегги носит рубашку, чтобы с её помощью прикрыть соски и дождаться, пока всё не пройдёт.
«Безумием являются мысли о том, что это могло произойти, но это действительно просто показывает их удивительную связь.»
Джульетта отмечает, что Молли, похоже, в ближайшее время не планирует улетать и даже спит на занавеске в спальне, в то время как Пегги спит в своей постели.
«Они вместе с момента пробуждения и до того момента, как ложатся спать», — добавляет женщина.
«Остальное время они весь день будут обниматься и играть. Так приятно видеть их вместе.»
«У них определённо присутствует связь, подобная той, которая имеется между матерью и дочерью.»
«Мы рады, что Молли остаётся с нами столько, сколько она хочет, при этом она знает, что может улететь в любое время.»
«Мы потрясены их отношениями, они принесли в нашу жизнь столько радости.»
«Они вместе с момента пробуждения и до того момента, как ложатся спать», — добавляет женщина.
«Остальное время они весь день будут обниматься и играть. Так приятно видеть их вместе.»
«У них определённо присутствует связь, подобная той, которая имеется между матерью и дочерью.»
«Мы рады, что Молли остаётся с нами столько, сколько она хочет, при этом она знает, что может улететь в любое время.»
«Мы потрясены их отношениями, они принесли в нашу жизнь столько радости.»
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