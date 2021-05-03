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В Австралии стафф подружился со спасённой сорокой

В Австралии стафф подружился со спасённой сорокой (7 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 11:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   дружба   животные   милота   собака   сорока   фото   
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На этих трогательных, ставших вирусными, кадрах собака и дикая сорока, лёжа в постели, держатся за лапы.

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Метки: видео   дружба   животные   милота   собака   сорока   фото   
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9k
Александр Полчаса назад
Позитивно)
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8k
Вася 7 минут назад
давно замечаю, что на этой планете не всё так просто, а очень даже интересно, всё больше убеждаюсь, что высший разум влияющий на театр нашей жизни существует, может это вообще какие-то весёлые сверхкошки разумные сидят в соседней галактике и прикалываются подкидывая нам такие вот пасхалки
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