В Австралии стафф подружился со спасённой сорокой

Теперь же очаровательный дуэт стал невероятно популярен в Сети — видео с ними, выложенное в TikTok, смогло собрать более 2,4 млн. просмотров. В ролике собака и птица, держась за лапы, пытаются релаксировать лёжа в постели.



«Никогда в своих самых смелых мечтах я не могла представить, что записанное мной видео, где эти двое делают то, что они делают лучше всего каждый день, мило играют и прижимаются друг к другу, охватит более 2 миллионов человек, — сказала Джульетта. — Мы получаем послания любви со всего мира.»



«Прежде чем я выложила это видео в мир, я просмотрела его ещё раз, я знала, что оно станет популярным.»



«Но когда число кликов стало расти, я сразу поняла, что оно действительно особенное.»



«Я проверяла каждый час и звонила своему партнёру, поскольку число просмотров быстро увеличивалось.»



«Он говорил мне, что считает, что данное видео просмотрят до 2 миллионов раз, но я ему не верила.»



«Я очень горжусь тем, что, задействовав свои навыки, смогла продемонстрировать этих двоих в их естественной среде такими, какими они есть.»